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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kark Rashifal: आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी यह 1 बड़ी गलती! शाम को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन इस बात से रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Kark Rashifal: आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी यह 1 बड़ी गलती! शाम को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन इस बात से रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनाओं को किनारे रखकर व्यावहारिक सोच से बड़ा लाभ उठाने और शाम तक कोई अच्छी खबर पाने का रहेगा. हालांकि, इन्हें अचानक बढ़ते खर्चों के कारण बजट बिगड़ने, जमीन-वाहन के फैसलों में जल्दबाजी करने और हर बात को दिल पर लेने से बचने की सलाह दी जाती है.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 28, 2026, 04:16 AM IST
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Aaj Ka Kark Rashifal: आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी यह 1 बड़ी गलती! शाम को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, लेकिन इस बात से रहें बेहद सावधान

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनाओं को किनारे रखकर व्यावहारिक सोच से बड़ा लाभ उठाने का है. सितारों की चाल बता रही है कि बीते कुछ समय से मन में चल रही बेचैनी अब दूर होगी और शाम तक आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों से आपके संबंध और मजबूत होंगे. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, सेहत और निवेश के मामले में आपकी किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है, और किन गलतियों से आपको आज हर हाल में बचना होगा.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार को महत्व देने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते हैं. 28 मई को भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच आपको लाभ दे सकती है. हर बात दिल पर लेने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन शाम तक कुछ अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं.

सकारात्मक बातें: बीते कुछ समय से मन में चल रही बेचैनी अब धीरे-धीरे कम होने लगेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत लोगों का ध्यान खींच सकती है. नौकरी करने वालों को किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने के संकेत हैं. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिल सकता है.

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नकारात्मक बातें: अचानक खर्च बढ़ने के कारण बजट बिगड़ सकता है. जमीन, वाहन या घर से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा. घर के बड़े लोगों की बातों को नजरअंदाज करना विवाद बढ़ा सकता है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. नींद पूरी न होने का असर काम पर दिखाई देगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी के मामलों में पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम पाने के लिए नियमितता बनाए रखनी होगी.

रिलेशनशिप: परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. घर के लोगों के साथ शांत व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. वैवाहिक जीवन में सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खानपान संतुलित रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. ज्यादा तनाव लेने से बचना बेहतर रहेगा.

सावधानियां: हर बात दिल पर न लें.खर्चों पर नियंत्रण रखें.किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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