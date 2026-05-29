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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वाले आज भूलकर भी किसी अनजान को न बताएं ये बात! एक छोटी सी चूक से दांव पर लग सकता है परिवार का मान-सम्मान

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वाले आज भूलकर भी किसी अनजान को न बताएं ये बात! एक छोटी सी चूक से दांव पर लग सकता है परिवार का मान-सम्मान

Aaj Ka Kark Rashifal: आज कर्क राशि वालों को भावुकता से बचकर दिमाग से फैसले लेने होंगे, जिससे उनकी पुरानी योजनाएं सफल होंगी. वित्तीय जोखिम और अनजान लोगों से अपनी निजी बातें साझा करने से पूरी तरह बचें तथा परिवार की सुख-शांति बनाए रखें.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:16 AM IST
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Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वाले आज भूलकर भी किसी अनजान को न बताएं ये बात! एक छोटी सी चूक से दांव पर लग सकता है परिवार का मान-सम्मान

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी मानसिक शक्ति को दिखाने और सोच-समझकर बड़े फैसले लेने का है. स्वभाव से बेहद भावुक और अपने परिवार के लिए समर्पित रहने वाले कर्क राशि के लोगों के लिए आज ग्रहों की चाल एक बड़ा इशारा कर रही है. आज आपको अपनी भावनाओं में बहने से बचना होगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने की गलती नहीं करनी है. 

कर्क राशि: इस राशि के जातक अत्यंत संवेदनशील, भावुक, सहृदय और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं. इस राशि के अंतर्गत पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र आते हैं. ग्रहों की चाल बताती है कि आज आपकी मानसिक दृढ़ता ही आपको हर संकट से बाहर निकालेगी. अपनी भावनाओं को काबू में रखें और व्यावहारिक होकर निर्णय लें.

सकारात्मक बातें: पिछले काफी लंबे समय से आप जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके बहुत ही सकारात्मक और मनचाहे नतीजे आपको मिल सकते हैं. बस आपको अपनी तरफ से खूब मेहनत करने की जरूरत है, प्रयासों में कमी न आने दें. युवा वर्ग अपने करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहेंगे और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

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नकारात्मक बातें: आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी अनजान या कम जाने-पहचाने व्यक्ति से अपने घर की या कोई भी निजी बात शेयर करना ठीक नहीं है, वो इसका गलत फायदा उठा सकता है. आज किसी भी तरह का बड़ा या महत्वपूर्ण निवेश का फैसला लेने से पूरी तरह बचें. आप अनजाने में किसी ऐसी कानूनी या सामाजिक मुश्किल में बुरी तरह फंस सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके परिवार के मान-सम्मान पर पड़ेगा. बच्चों को अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता बढ़ानी होगी.

करियर: व्यापार या बिजनेस से जुड़ी गोपनीय योजनाओं और रणनीतियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने जाहिर न करें. किसी नकारात्मक या ईर्ष्यालु सोच वाले व्यक्ति के कारण आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ सकते हैं. व्यावसायिक तौर पर कोई भी मुश्किल आने पर अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. दफ्तर के रुके हुए कामों में धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा.

रिलेशनशिप : घर-परिवार में सुख, शांति और आपसी सौहार्द का माहौल बना रहेगा. सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. हालांकि, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह के बाहरी या पराई स्त्री/पुरुष के संबंधों से पूरी तरह दूर रहें, वरना इसका सीधा और बहुत बुरा असर आपके हंसते-खेलते घर की शांति और खुशियों पर पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से अपना हौसला और आत्मविश्वास बनाए रखें. कभी-कभी आपकी परेशान और नकारात्मक मनःस्थिति का सीधा बुरा असर आपकी शारीरिक काम करने की क्षमता पर भी पड़ सकता है. इस वजह से आप खुद को ऊर्जाविहीन महसूस करेंगे. सुबह की सैर और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

सावधानियां: भावुकता में आकर आज किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी या निजी बातें उजागर न करें. किसी भी प्रकार के सट्टे या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से आज पूरी तरह दूरी बना कर रखें. अनैतिक या विवाहेतर संबंधों से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ सकता.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का मानसिक जाप करें.

शुभ रंग: बादामी

अंक:  9

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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