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Hindi Newsऐस्ट्रोKark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं शानदार संयोग, लेकिन एक जिद बिगाड़ देगी बना-बनाया खेल

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं शानदार संयोग, लेकिन एक जिद बिगाड़ देगी बना-बनाया खेल

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन परिजनों व करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ाने और उत्साह के साथ अपने कार्यक्षेत्र के टारगेट को समय पर पूरा करने का है. हालांकि, सितारों ने इन्हें आज अपनी किसी भी जिद से काम बिगाड़ने से बचने, कर्मचारियों के प्रति व्यवहार नरम रखने और ब्लड प्रेशर से जुड़ी सेहत की दिक्कतों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:16 AM IST
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Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं शानदार संयोग, लेकिन एक जिद बिगाड़ देगी बना-बनाया खेल

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पुरानी समस्याओं से छुटकारा पाने और सगे-संबंधियों के साथ मिलकर खुशियों के पल बिताने का है. सितारों की अनुकूल स्थिति से आपके भीतर एक नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा, वहीं कार्यक्षेत्र में भी आपके टारगेट आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. हालांकि, आज का दिन जहां एक तरफ रिश्तों में मिठास और करियर में प्रगति की नई उम्मीदें लाया है, वहीं दूसरी तरफ आपकी जरा सी जिद और गुस्से वाला व्यवहार आपके व्यावसायिक व वैवाहिक जीवन में तनाव की वजह बन सकता है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, नौकरी-बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय आपके दिन को और भी सुखद बनाएंगे.

कर्क राशि: कर्क राशि वालों, आज रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. आज अपनी जिद के कारण अपना काम न बिगाड़ें. बिजनेस में कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखें. वैवाहिक जीवन की नोकझोंक को खुद ही बैठकर सुलझा लें. ब्लड प्रेशर के मरीज सेहत का खास ध्यान रखें. आज पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें.

पॉजिटिव: व्यवस्थित गतिविधियां बने रहने से उत्साह रहेगा. काफी समय बाद नजदीकी संबंधियों के साथ गेट-टुगेदर होने से सभी सदस्य खुशी और आनंद महसूस करेंगे. पिछले कुछ समय से चल रहे व्यवधान दूर होंगे और कोई नया मार्ग भी प्रशस्त होगा.

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नेगेटिव: अगर किसी व्यर्थ के मुद्दे पर विवाद हो जाए तो तनाव न ले और शांति से समाधान ढूंढे. इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी. परंतु उचित समय का इंतजार करें. वरना अपनी किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे.

व्यवसाय: व्यवसाय में कुछ खास निर्णय होंगे. लेकिन कर्मचारियों के प्रति व्यवहार नरम रखें. कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की-फुल्की परेशानियां आएंगी और समय रहते समाधान भी मिल जाएगा. नौकरी पेशा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करने में सक्षम रहेंगे.

लव: पति-पत्नी के बीच कुछ तकरार रहेगी. जो आपस में ही बैठकर सुलझाने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे. युवाओं की मित्रता में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी.
स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें. ब्लड प्रेशर के लोग खास अपना ध्यान रखें और उचित इलाज ले.

भाग्यशाली रंग: आसमानी 

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: पशु-पक्षियों के लिए आहार और पानी की व्यवस्था करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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