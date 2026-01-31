Capricorn Horoscope 1 to 28 February 2026 : मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी महीना कई मामलों में परिवर्तनकारी हो सकता है. ये बदलाव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होंगे. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए मकर राशिफल फरवरी 2026.
Makar Rashifal February 2026 : फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए स्थिरता के साथ आत्मअनुशासन की परीक्षा लेकर आएगा. इस समय आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन परिणाम पाने के लिए धैर्य और रणनीतिकृदोनों की जरूरत होगी. जल्दबाजी या अधीरता से बना काम भी बिगड़ सकता है.
मकर करियर राशिफल - करियर के मोर्चे पर यह महीना आपको जिम्मेदारियों की ओर ले जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली पर सबकी नजर रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिनमें शुरुआत में दबाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आएगी. शिक्षा, लेखा, बैंकिंग, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपने कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को पहचानेंगे, बशर्ते आप नियमों और समयसीमा का पालन करें.
नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय मेहनत का है, न कि तुरंत प्रशंसा का. कुछ मामलों में आपको अपेक्षा से अधिक काम करना पड़ सकता है. व्यापार से जुड़े मकर जातकों को उतावलापन छोड़कर ठोस योजना पर चलना होगा. नए संपर्क बनेंगे, लेकिन लाभ धीरे-धीरे सामने आएगा. जोखिम भरे निवेश या उधार देने से बचना समझदारी होगी. कार्य से जुड़ी यात्राएं लाभ का कारण बन सकती हैं, हालांकि थकान भी रहेगी.
मकर मनी राशिफल - आर्थिक रूप से महीना नियंत्रण की मांग करता है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों का संतुलन बिगड़ सकता है. घर, स्वास्थ्य या किसी आवश्यक जिम्मेदारी पर धन खर्च होने के योग हैं. पुराने निवेश या जमा पूंजी से राहत मिल सकती है. यह समय बचत की आदत को मजबूत करने का है, न कि दिखावे में पैसा खर्च करने का.
मकर लव राशिफल - मकर राशि वालों के लिए प्रेम इस महीने भावनाओं से ज्यादा व्यवहार में नजर आएगा. अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो उनके जीवन मूल्यों को समझता हो. यह आकर्षण धीरे-धीरे विश्वास में बदलेगा. रिश्ते को लेकर जल्द निर्णय लेने की बजाय समय के साथ चीजों को स्पष्ट होने देना बेहतर रहेगा.
मकर फैमिली राशिफल - वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक संबल देगा. आपसी संवाद से पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय लिया जा सकता है. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मकर हेल्थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सतर्कता का संकेत देता है. अत्यधिक काम, नींद की कमी और तनाव से शरीर में जकड़न, सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए आवश्यक रहेगा. मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम की संभावना है, लापरवाही न करें.
मकर ट्रैवल राशिफल - यात्रा के मामले में यह महीना व्यस्त रह सकता है. कार्य से जुड़ी यात्राएं आवश्यक होंगी, लेकिन आराम कम मिलेगा. पारिवारिक कारणों से भी कहीं जाना पड़ सकता है. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले से योजना बनाना जरूरी होगा. धार्मिक या शांत स्थान की यात्रा मानसिक राहत दे सकती है और मन को संतुलन प्रदान करेगी.
