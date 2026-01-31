Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोMakar February 2026 Rashifal : करियर से लेकर पैसा और प्‍यार तक हर मामले में मकर राशि वालों के लिए खास है फरवरी 2026, पढ़ें मासिक राशिफल

Capricorn Horoscope 1 to 28 February 2026 : मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी महीना कई मामलों में परिवर्तनकारी हो सकता है. ये बदलाव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होंगे. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए मकर राशिफल फरवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:57 AM IST
Makar Rashifal February 2026 : फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए स्थिरता के साथ आत्मअनुशासन की परीक्षा लेकर आएगा. इस समय आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन परिणाम पाने के लिए धैर्य और रणनीतिकृदोनों की जरूरत होगी. जल्दबाजी या अधीरता से बना काम भी बिगड़ सकता है.

मकर करियर राशिफल - करियर के मोर्चे पर यह महीना आपको जिम्मेदारियों की ओर ले जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली पर सबकी नजर रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिनमें शुरुआत में दबाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आएगी. शिक्षा, लेखा, बैंकिंग, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपने कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को पहचानेंगे, बशर्ते आप नियमों और समयसीमा का पालन करें.

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय मेहनत का है, न कि तुरंत प्रशंसा का. कुछ मामलों में आपको अपेक्षा से अधिक काम करना पड़ सकता है. व्यापार से जुड़े मकर जातकों को उतावलापन छोड़कर ठोस योजना पर चलना होगा. नए संपर्क बनेंगे, लेकिन लाभ धीरे-धीरे सामने आएगा. जोखिम भरे निवेश या उधार देने से बचना समझदारी होगी. कार्य से जुड़ी यात्राएं लाभ का कारण बन सकती हैं, हालांकि थकान भी रहेगी.

मकर मनी राशिफल - आर्थिक रूप से महीना नियंत्रण की मांग करता है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों का संतुलन बिगड़ सकता है. घर, स्वास्थ्य या किसी आवश्यक जिम्मेदारी पर धन खर्च होने के योग हैं. पुराने निवेश या जमा पूंजी से राहत मिल सकती है. यह समय बचत की आदत को मजबूत करने का है, न कि दिखावे में पैसा खर्च करने का.

यह भी पढ़ें: फरवरी में बुध का ट्रिपल गोचर वृष समेत 3 राशियों को करेगा मालामाल, पूरे महीने गिनेंगे नोट

मकर लव राशिफल - मकर राशि वालों के लिए प्रेम इस महीने भावनाओं से ज्यादा व्यवहार में नजर आएगा. अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो उनके जीवन मूल्यों को समझता हो. यह आकर्षण धीरे-धीरे विश्वास में बदलेगा. रिश्ते को लेकर जल्द निर्णय लेने की बजाय समय के साथ चीजों को स्पष्ट होने देना बेहतर रहेगा. 

मकर फैमिली राशिफल - वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक संबल देगा. आपसी संवाद से पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय लिया जा सकता है. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: पूर्णिमा कब है, 1 फरवरी या 2 फरवरी 2026? माघी पूर्णिमा पर किस एक चीज का दान करने से मिलता है 32 गुना फल

मकर हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सतर्कता का संकेत देता है. अत्यधिक काम, नींद की कमी और तनाव से शरीर में जकड़न, सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके लिए आवश्यक रहेगा. मौसम बदलने से सर्दी-जुकाम की संभावना है, लापरवाही न करें.

मकर ट्रैवल राशिफल - यात्रा के मामले में यह महीना व्यस्त रह सकता है. कार्य से जुड़ी यात्राएं आवश्यक होंगी, लेकिन आराम कम मिलेगा. पारिवारिक कारणों से भी कहीं जाना पड़ सकता है. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले से योजना बनाना जरूरी होगा. धार्मिक या शांत स्थान की यात्रा मानसिक राहत दे सकती है और मन को संतुलन प्रदान करेगी.

यह भी पढ़ें: नोटों की बारिश होगी और प्‍यार के फूल खिलेंगे, 4 राशियों के लिए फरवरी बेहद शुभ, पढ़ें मासिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal February 2026

