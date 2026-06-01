Aaj Ka Capricorn Rashifal: प्रॉपर्टी से जुड़ा शुभ समाचार पाएंगे मकर राशि के लोग, करियर में मिलेगा अच्छा मौका! पढ़ें मकर राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 1 June 2026 Capricorn: मकर राशि वालों को आज तनाव और थकान महसूस हो सकता है. आज जातकों की दिनचर्या बिगाड़ सकती है. मकर राशि के लोगों के लिए दिन कैसा रहने वाला है आइए मकर राशिफल में जानें.
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Aaj ka Makar Rashifal 1 June 2026: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर हो रहा है जो मकर राशि के लोगों के लिए अति प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है. व्यस्तता के बावजूद जातक अपने अधिकतर कार्यों को तय समय पर पूरे कर सकेंगे. प्रॉपर्टी संबंधी कार्य बन सकेंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. जातक आज अहंकार और गुस्से से दूर रहें. मकर राशि के लोग जीवन की कठिनाइयों को पार कर अपार सफलता पाते हैं. मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि ग्रह है जो कर्मफल देते हैं और न्याय के कारक है. इस राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं. आइए जानें 1 जून 2026 यानी आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा बीतने वाला है. आइए मकर राशि का दैनिक राशिफल विस्तार से जानें.
मकर राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. गुस्से और अहंकार से रिश्ते खराब न करें. बिजनेस में बिक्री बढ़ेगी और युवाओं को करियर में अच्छा मौका मिलेगा. तनाव और थकान से बचें. आज जरूरतमंद को दवाइयां दान करें.
पॉजिटिव: व्यस्तता के बावजूद अधिकतर कार्य समय पर पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य बन सकता है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.
नेगेटिव: अहंकार और गुस्से से रिश्तों में तनाव आ सकता है. दिखावे पर अधिक खर्च न करें.
व्यवसाय: व्यवसाय में अवरोध दूर होंगे और बिक्री बढ़ेगी. युवाओं को करियर से जुड़ा अवसर मिलेगा.
लव: परिवार और व्यवसाय में अच्छा तालमेल बना रहेगा. पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे.
स्वास्थ्य: तनाव और थकान दिनचर्या बिगाड़ सकती है.
भाग्यशाली रंग: पीला
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय: जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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