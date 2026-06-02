Aaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों के रुके काम होंगे पूरे, मित्रों के साथ बढ़ सकती है गलतफहमी! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 2 June 2026: आज भी चंद्रमा का धनु राशि में गोचर हो रहा है जो मकर राशि वालों के लिए मिला-जुला फल दे सकता है. मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं जिनके प्रभाव से जातक न्यायप्रिय और बहुत मेहनती होते हैं. आज जातकों को धैर्य रखने और मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए. रुके हुए कार्यों तेजी से पूरे होंगे. लव लाइफ की बात करें तो घर और व्यवसाय दोनों जगह मकर राशि के लोग अच्छा संतुलन बना सकेंगे. आइए विस्तार से जानें कि 2 जून 2026, दिन मंगलवार का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज धैर्य और मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा. बिजनेस में रुके काम आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और फिजूल खर्च से बचें. परिवार में खुशखबरी मिलने के योग हैं. घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: धैर्य और मेहनत से कठिन कार्य पूरे होंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. संबंधों में मनमुटाव दूर होंगे.

नेगेटिव: भाइयों और मित्रों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. खर्चे अधिक रहेंगे.

व्यवसाय: रुके हुए कार्यों में गति आएगी. नए प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना पड़ सकता है लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी.

लव: घर और व्यवसाय दोनों जगह संतुलन बना रहेगा. परिवार में खुशखबरी मिल सकती है.

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.

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