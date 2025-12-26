Advertisement
Makar Rashifal 2026 : करियर, पैसा, रिश्‍ते...किस मामले में जोखिम लेना मकर राशि वालों को पड़ेगा भारी? पढ़ें जनवरी 2026 राशिफल

म‍कर राशिफल जनवरी 2026 : मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 बेहद खास है क्‍योंकि इसी राशि में 4 ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए मकर राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2026.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:10 AM IST
Capricorn Monthly Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार मकर राशि वालों के लिए जनवरी महीना जीवन में अहम बदलाव ला सकता है. क्‍योंकि जनवरी में मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रहों की युति होने जा रही है. इससे त्रिग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, बुधादित्‍य योग, शुक्र‍ादित्‍य योग आदि बनेंगे. जिसका असर मकर राशि वालों की जिंदगी पर होगा. विस्‍तार से पढ़ें मकर राशिफल जनवरी 2026. 

मकर मनी राशिफल : वित्तीय मामलों में माह मिश्रित परिणाम देगा. बड़े निवेश या नए उद्यम के लिए फिलहाल समय उपयुक्त नहीं है. धैर्य और सतत प्रयास से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी. आत्मविश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मकर नौकरी-व्‍यापार राशिफल : कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. सहयोगियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, पर संयम और व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है. जोखिमपूर्ण कार्यों से फिलहाल दूरी बनाए रखना हितकारी रहेगा. आवश्यक यात्रा से मामूली लाभ हो सकता है.

मकर करियर एवं शिक्षा राशिफल : शिक्षा और करियर के क्षेत्र में यह माह चुनौतीपूर्ण रहेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मेहनत और कोचिंग की आवश्यकता होगी. संयम और अनुशासन से ही सफलता सुनिश्चित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

मकर स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक रहेगी. हल्की सर्दी, खांसी या मांसपेशियों में थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समय पर सावधानी और उपचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और योग या ध्यान अपनाने से आप स्वस्थ बने रहेंगे.

यह भी पढ़ें: अगला 'गाजा' बनेगा बांग्‍लादेश! ऐसी बिगड़ी है कुंडली टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा देश, भारत पर भी होगा असर

 

मकर फैमिली राशिफल : पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, हालांकि भाइयों के साथ मतभेद या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. संयम और स्पष्ट संवाद से घर का माहौल सुखद बनाए रखा जा सकता है. बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. वहीं संतान पक्ष से यह माह मिश्रित परिणाम देगा. अधिकांश बच्चे सामान्य या अच्छे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ को अतिरिक्त मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन की आवश्यकता हो सकती है. अनुशासन और सावधानी बनाए रखकर बच्चों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है.

मकर यात्रा राशिफल : यात्रा के दृष्टिकोण से यह माह अपेक्षाकृत अनुकूल है. तीर्थ यात्रा, अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए लंबी दूरी की यात्रा लाभकारी रहेगी. पूर्व दिशा की यात्रा विशेष रूप से शुभ फल दे सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

january rashifal 2026

