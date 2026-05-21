Advertisement
trendingNow13223911
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Makar Rashifal: आज शनि देव खोलेंगे बड़ी उपलब्धि का रास्ता, पर मन पर हावी हो सकता है यह एक खतरा

Aaj Ka Makar Rashifal: आज शनि देव खोलेंगे बड़ी उपलब्धि का रास्ता, पर मन पर हावी हो सकता है यह एक खतरा

Aaj Ka Makar Rashifal: स्वामी शनि देव की कृपा से आज मकर राशि वालों को बरसों की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे करियर में बड़ी उपलब्धि और आर्थिक मजबूती हासिल होगी. हालांकि, आज आपको अत्यधिक सख्त रवैये और नकारात्मक सोच से बचना होगा, साथ ही अपनी सेहत और हड्डियों का विशेष ध्यान रखना होगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Makar Rashifal: आज शनि देव खोलेंगे बड़ी उपलब्धि का रास्ता, पर मन पर हावी हो सकता है यह एक खतरा

Aaj Ka Makar Rashifal: आज मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनि देव आपके जीवन में अनुशासन, धैर्य और बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि आज मकर राशि वालों के करियर की कौन सी बड़ी योजना सफल होने वाली है, धन लाभ की क्या स्थिति रहेगी और दिन को खुशनुमा व तनावमुक्त बनाने के लिए उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना होगा.

मकर राशि, स्वामी: शनि

सकारात्मक बातें: शनि की अनुशासन शक्ति आज आपको दृढ़ता और धैर्य से हर बाधा पार करने की क्षमता देगी. वर्षों की मेहनत का फल मिलने का समय आया है. करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी. आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी.

नकारात्मक बातें: अत्यधिक कठोरता और नियमों में अटकाव से लचीलापन खत्म हो सकता है. दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई होगी. नकारात्मक सोच मन को भारी कर सकती है. अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर / व्यापार: सरकारी सेवा, खनन, निर्माण, इंजीनियरिंग और वित्त प्रबंधन में विशेष सफलता मिलेगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं की नींव रखने का यह उचित समय है.

प्रेम / रिश्ते: पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें कुशलता से निभाएंगे. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बड़ों का सम्मान करने से आशीर्वाद मिलेगा.

स्वास्थ्य: हड्डियों, जोड़ों और घुटनों पर विशेष ध्यान दें. ठंड और नमी से बचें. कैल्शियम युक्त आहार लें. मालिश और गर्म सेंक लाभकारी रहेगी.

सावधानियां: काम के बीच आराम लेना न भूलें. बहुत अधिक जिम्मेदारी एक साथ न लें. ठंडे पानी में स्नान से बचें. किसी पर भी जरूरत से ज्यादा सख्ती न करें.

शुभ रंग: काला/नीला,
शुभ अंक: 4

ये भी पढे़ं: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

Makar Rashi

Trending news

तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
Heat wave
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
kolkata
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
DNA
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
Supreme Court
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
DNA
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब
India popular dish
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब