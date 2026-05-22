Advertisement
trendingNow13224953
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों को होगा बिजनेस से लाभ, सेहत और लव लाइफ को लेकर रहें अलर्ट

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों को होगा बिजनेस से लाभ, सेहत और लव लाइफ को लेकर रहें अलर्ट

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.  वहीं, आज के दिन कुछ कार्यों में सावधानियां बरतनी होगी. कोई अपना आपका मन दुखी कर सकता है. जबकि, नौकरीपेशा जातकों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 22, 2026, 04:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों को होगा बिजनेस से लाभ, सेहत और लव लाइफ को लेकर रहें अलर्ट

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार और व्यवहारिक स्वभाव के माने जाते हैं. मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा के अंतिम तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को प्रभावित करेगी. आज के दिन मेहनत और धैर्य से काम लेने का रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना बनेगी. 

सकारात्मक बातें

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांत रहेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

नकारात्मक बातें

अधिक काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. जिद और कठोर व्यवहार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

करियर और व्यवसाय

नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. प्रशासन, इंजीनियरिंग, निर्माण, बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध

प्रेम संबंधों में समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान, जोड़ों का दर्द या तनाव परेशान कर सकता है. 

सावधानियां

किसी भी कार्य में लापरवाही न करें. क्रोध और कठोर वाणी से बचें.

शुभ रंग- नीला

शुभ अंक- 8

उपाय

शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों को काले वस्त्र दान करें.

यह भी पढ़ें: इस साल कब है गुरु पूर्णिमा? जानिए सही तिथि, महत्व और विशेष नियम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Makar Rashi

Trending news

'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
West Bengal
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
'Weather Update'
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
lifestyle
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
iran
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह