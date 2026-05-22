Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों को होगा बिजनेस से लाभ, सेहत और लव लाइफ को लेकर रहें अलर्ट

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार और व्यवहारिक स्वभाव के माने जाते हैं. मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा के अंतिम तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को प्रभावित करेगी. आज के दिन मेहनत और धैर्य से काम लेने का रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना बनेगी.

सकारात्मक बातें

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांत रहेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

नकारात्मक बातें

अधिक काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. जिद और कठोर व्यवहार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी.

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करियर और व्यवसाय

नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. प्रशासन, इंजीनियरिंग, निर्माण, बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध

प्रेम संबंधों में समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान, जोड़ों का दर्द या तनाव परेशान कर सकता है.

सावधानियां

किसी भी कार्य में लापरवाही न करें. क्रोध और कठोर वाणी से बचें.

शुभ रंग- नीला

शुभ अंक- 8

उपाय

शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों को काले वस्त्र दान करें.

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