Aaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों को व्यापार में लाभ के संकेत, मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 23 May 2026: 23 मई 2026 का गोचर काल ज्योतिषीय अनुसार अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आज का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि व मघा नक्षत्र के प्रभाव में होगा. जिससे पितृ तत्व, परंपराओं व कर्मों से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय होने की संभावना है. ग्रहों की स्थिति ऐसे देखी जा रही है कि कई राशियों में महत्वपूर्ण युति व परिवर्तनशील प्रभाव बन रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं. मेष लग्न में मंगल अपनी ही राशि में बलवान अवस्था में रहेगा, जिससे साहस, ऊर्जा, निर्णय क्षमता व नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और रुके कार्यों के पूरे होने की संभावना होगी. वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति धन, व्यापार व पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है. आर्थिक रूप से सुधार की संभावना बनती है.

मकर राशि:-

मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह पृथ्वी तत्व की राशि है जो अनुशासन, मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है. इस राशि के जातक गंभीर स्वभाव वाले, लक्ष्य-केन्द्रित और परिश्रमी होते हैं. 23 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति आपके लिए स्थिर प्रगति और कार्यों में सफलता का संकेत दे रही है. आज का दिन आपके लिए योजनाओं को मजबूत करने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है.

सकारात्मक प्रभाव:-

आज आपका आत्मविश्वास स्थिर रहेगा और आप अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

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नकारात्मक प्रभाव:-

आज काम का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है. थकान और मानसिक बोझ बढ़ सकता है. किसी करीबी से मतभेद की संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा. अधिक सोचने से तनाव बढ़ सकता है.

करियर एवं व्यवसाय:-

नौकरीपेशा लोगों को स्थिरता मिलेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ के संकेत हैं. किसी बड़ी योजना में सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें. टीमवर्क से लाभ मिलेगा.

प्रेम एवं संबंध:-

प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. रिश्तों में समझ और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है.

सावधानियां:-

अधिक तनाव न लें.

जल्दबाजी से बचें.

खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग:- नीला, भूरा

शुभ अंक:- 8, 4

उपाय:-

शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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