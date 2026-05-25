Aaj Ka Capricorn Rashifal: समाज में बढ़ सकती है मकर राशि वालों की प्रतिष्ठा, मिलेगा मेहनत का फल! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में महत्वपूर्ण एवं विशेष ग्रह स्थिति वाला हो सकता है. इस दिन ग्रहों के गोचर का प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, मानसिक संतुलन एवं भविष्य की योजनाओं पर देखने को मिल सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कुछ मामलों में शुभ और कुछ मामलों में अशुभ हो सकता है. आज का दिन नए अवसर प्रदान करेगा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. वृषभ राशि के द्वितीय भाव में सूर्य-बुध की युति धन, वाणी, परिवार एवं आर्थिक मामलों को प्रभावित कर सकती है. सूर्य की स्थिति मृत्यु भाव तालिका में होने और ग्रहण एवं पितृ दोष जैसे योग बनने से मानसिक अस्थिरता से लेकर पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं.

मकर राशि:-

मकर राशि के जातक अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर कार्यक्षेत्र और साझेदारी के मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से कार्यों में गति और नई योजनाओं की संभावना बढ़ेगी. आज का दिन जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

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नकारात्मक बातें:-

काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. जिद्द और कठोर व्यवहार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.

करियर:-

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-

प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कमर दर्द, थकान या जोड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-

क्रोध और जिद से बचें.

पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

अधिक तनाव लेने से बचें.

शुभ रंग:-

नीला, ग्रे

शुभ अंक:-

8, 10

उपाय:-

भगवान शनि की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. काले तिल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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