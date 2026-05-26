Aaj Ka Capricorn Rashifal: गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं मकर राशि के लोग, धन को लेकर सतर्क रहें! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में ग्रहों का संयोगों शुभ-अशुभ हो सकता है. इस दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के जीवन में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के संकेत दे रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर काल पारिवारिक संबंधों एवं मानसिक संतुलन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. मेष राशि में स्थित मंगल जातकों के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा. वहीं वृषभ राशि में सूर्य एवं बुध की युति धन, व्यापार एवं पारिवारिक मामलों पर प्रभाव डाल सकती है. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की शुभ युति शिक्षा, प्रेम संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ ही करियर में सकारात्मक परिणाम देने वाली हो सकती है. विद्यार्थियों एवं नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है. ग्रहों की ये स्थितियां क्या संकेत देती हैं आइए जानें.

मकर राशि:-

मकर राशि के जातक अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर सामाजिक और आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से कार्यक्षेत्र और दैनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. आज का दिन योजनाओं को व्यावहारिक रूप से पूरा करने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

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नकारात्मक बातें:-

काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. जिद या कठोर व्यवहार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर:-

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-

प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कमर दर्द, थकान या जोड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-

काम के दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.

परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग:-

नेवी ब्लू, स्लेटी

शुभ अंक:-

8, 10

उपाय:-

भगवान शनि की पूजा करें और काले तिल या उड़द दाल का दान करें. इससे कार्यों में स्थिरता और सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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