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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों के पिछले मतभेद होंगे दूर, नुकसान कराएगा जल्दबाजी में लिया फैसला! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों के पिछले मतभेद होंगे दूर, नुकसान कराएगा जल्दबाजी में लिया फैसला! पढ़ें मकर राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 27 May 2026 Capricorn: आइए मकर राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 27, 2026, 04:44 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Makar Rashifal 27 May 2026: 27 मई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति  व्यापार पर सीधा असर डालती है. मिथुन राशि में शुक्र और गुरु का संयोग प्रेम और सामाजिक संबंधों में सकारात्मक परिणाम देगा.विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता के लिए अनुकूल रहेगा. सिंह राशि में केतु का प्रभाव मानसिक बेचैनी और जीवन में उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है. हस्त नक्षत्र सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएगा. मीन राशि में शनि का होना संयोग कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक निर्णयों पर असर डालता है. मानसिक तनाव, भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति पैदा करेगी. आइए जानें आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

मकर राशि:-
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. यह पृथ्वी तत्व की राशि है जो स्थिरता, अनुशासन, मेहनत और व्यावहारिक सोच का प्रतिनिधित्व करती है. इस राशि के जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं और अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहते हैं. 27 मई को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए आपके भीतर कार्यों को तेजी से पूरा करने की इच्छा और सक्रियता बढ़ाएगा. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आर्थिक निर्णयों और पारिवारिक मामलों में संतुलन और स्पष्टता लाएगी. यह दिन आपको सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने और धैर्य बनाए रखने की सीख दे सकता है.

सकारात्मक बातें:-
आज आपके प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगेगा और अटके हुए कार्यों में प्रगति होगी. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर बनी रहेगी और किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना है. वरिष्ठ लोगों से सहयोग प्राप्त हो सकता है. व्यापार में नए मौके बन सकते हैं जो भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे. घर में शांति का माहौल रहेगा और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. आपके फैसले सही दिशा में परिणाम देंगे.

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नकारात्मक बातें:-
आज मन में हल्का तनाव या दबाव महसूस हो सकता है. कुछ लोगों के साथ विचारों का टकराव संभव है. काम का बोझ ज्यादा होने से थकान बढ़ सकती है. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं.

करियर:-
नौकरी के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है. सरकारी या औपचारिक कार्यों में भी स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है.

रिलेशनशिप:-
घर के भीतर आपसी सहयोग और एकजुटता का माहौल बना रहेगा. पिछले समय से चल रहे मतभेद धीरे-धीरे कम होने लगेंगे और सुलह की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी.

स्वास्थ्य:-
शरीर में थकान या हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की जरूरत होगी.

सावधानियां:-
विवादों से दूरी बनाए रखें.
पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

शुभ रंग:-
नीला, काला

शुभ अंक:-
 6, 8

उपाय:-
शनिदेव की आराधना करें और तिल का तेल व काले तिल अर्पित कर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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