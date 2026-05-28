Advertisement
trendingNow13230313
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Capricorn Rashifal: अचानक बढ़ते खर्च से बढ़ेगी मकर राशि वालों की चिंता, पाएंगे जीवनसाथी का साथ! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Capricorn Rashifal: अचानक बढ़ते खर्च से बढ़ेगी मकर राशि वालों की चिंता, पाएंगे जीवनसाथी का साथ! पढ़ें मकर राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 28 May 2026 Capricorn: आज मकर राशि के जातकों को धैर्य रखने की जरूरत है. समझदारी से काम लेना होगा. वहीं विद्यार्थी जातकों को मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होगा. मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा  आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 04:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: आज चंद्रमा का तुला राशि में होना मकर राशि के लोगों को विशेष लाभ दे सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है. आज जातकों को धैर्य और समझदारी से काम लेने चाहिए. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. दैनिक राशिफल में आइए जानें कि आज मकर राशि के लोगों का दिन कैसा रहने वाला है.

मकर राशि:-
मकर राशि के जातक मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के माने जाते हैं. आज आपको अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत होगी. कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. कुछ लोग आपकी योजनाओं में दखल देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर बात सभी के सामने साझा करना ठीक नहीं रहेगा.

सकारात्मक बातें:-
कामकाज के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है. नौकरीपेशा लोगों के प्रयासों को वरिष्ठ अधिकारी नजरअंदाज नहीं करेंगे. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य दोबारा शुरू हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. धन की आवक बनी रहेगी. घर के बड़े लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. लेन-देन के मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है. अचानक बढ़ते खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं. रिश्तों में जिद और गुस्सा दूरी बढ़ा सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. शरीर में दर्द, थकान या नींद की कमी परेशान कर सकती है.

करियर:-
व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में सावधानी जरूरी होगी. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से समझ लेना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के लिए अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखना होगा.

रिलेशनशिप:-
परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. घर के लोगों के साथ शांत व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत होगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. लगातार तनाव लेने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
अपनी योजनाएं हर किसी से साझा न करें. लेन-देन में सावधानी रखें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग:-
नीला

शुभ अंक:-
8

उपाय:-
शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Money Astrology: जेब में नहीं रुक रहा पैसा, किस ग्रह को शांत कर धन हानि पर लगा सकते हैं नकेल? जानें

और पढ़ें- Grah Gochar 2026: एक ही दिन हो रहा है बुध और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशि वालों को मिलेगा अपार धन और प्रेम में सफलता! 

और पढ़ें- Bakrid Wishes 2026: मुबारक मौका अल्लाह ने अता फरमाया... हैप्पी ईद, बकरीद पर अपनों को शेयर करें दिल को छू जाने वाले संदेश शायरी कोट्स

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!