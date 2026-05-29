Aaj Ka Capricorn Rashifal: पुरानी समस्याओं का मकर राशि वालों को मिलेगा हल, प्रेम में सावधान रहें! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: आज भी चंद्रमा का तुला राशि में ही संचरण हो रहा है. जो मकर राशि के लोगों को विशेष लाभ करा सकता है. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकता है. बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा. अपने बर्ताव और वाणी पर ध्यान दें. आइए 29 मई 2026 का दैनिक राशिफल विस्तार से जानें.

मकर राशि

मकर राशि के जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी, अनुशासित, कर्मठ और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं. पुश्तैनी संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो आज उसे आपसी बातचीत से सुलझाने का यह सबसे बेहतरीन और अनुकूल समय है.

सकारात्मक बातें:

भाई-बंधुओं से जुड़ा कोई कानूनी या पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, तो आज उसे शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है. सफलता मिल सकती है. जो लोग विदेश जाकर नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है. विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई, करियर और उच्च शिक्षा से जुड़ी पुरानी समस्याओं का उचित हल मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी.

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नकारात्मक बातें:

आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जीवन में आने वाली किसी भी विपरीत या मुश्किल स्थिति में घबराने या आपा खोने की जगह ठंडे दिमाग से उसका हल निकालें. आज भाइयों, चचेरे भाइयों और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. दूसरों को बिना मांगे सलाह देने या उनके मामलों में टांग अड़ाने के बजाय खुद के बर्ताव और वाणी पर ध्यान दें. इससे आपको कोई भी सही फैसला लेने में आसानी होगी.

करियर:

कारोबार या बिजनेस में अपने काम करने के पुराने तरीके और आंतरिक व्यवस्था में जो भी छोटे-मोटे बदलाव हाल ही में किए हैं, आज उनके बहुत ही सकारात्मक और मुनाफे वाले नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज दफ्तर में अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा साथ और सराहना मिलने से अपने प्रोजेक्ट्स या काम में बड़ी सफलता हासिल होगी.

रिलेशनशिप:

परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपस में बहुत ही बेहतरीन तालमेल, प्यार और आपसी समझ बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. लेकिन प्रेम संबंधों (लव लाइफ) के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. किसी तीसरे व्यक्ति की गलतफहमी या किसी पुरानी बुरी बात को उठाने से पार्टनर्स के बीच दूरियां आ सकती हैं.

स्वास्थ्य:

सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह न रहें. विशेष रूप से अपने खानपान का पूरा ध्यान रखें, ज्यादा गरिष्ठ, मसालेदार और भारी भोजन के सेवन से पूरी तरह बचें. आज माइग्रेन, आधे सिर का दर्द या गैस के कारण होने वाले सिरदर्द की वजह से आपके रोजाना के कई जरूरी काम पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं.

सावधानियां:

भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय तीखे या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचें.

माइग्रेन या सिरदर्द की स्थिति में खुद से कोई पेनकिलर दवा न लें, डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है.

उपाय:

शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: हरा,

शुभ अंक: 8

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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