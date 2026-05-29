Advertisement
trendingNow13231688
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Capricorn Rashifal: पुरानी समस्याओं का मकर राशि वालों को मिलेगा हल, प्रेम में सावधान रहें! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Capricorn Rashifal: पुरानी समस्याओं का मकर राशि वालों को मिलेगा हल, प्रेम में सावधान रहें! पढ़ें मकर राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 28 May 2026 Capricorn: आज मकर राशि के जातकों किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए. कानूनी मामलों को मिलकर निपटाना होगा. आइए जानें 29 मई 2026 का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 05:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Makar Rashifal 28 May 2026: आज भी चंद्रमा का तुला राशि में ही संचरण हो रहा है. जो मकर राशि के लोगों को विशेष लाभ करा सकता है.  रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर  अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकता है. बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा. अपने बर्ताव और वाणी पर ध्यान दें. आइए 29 मई 2026 का दैनिक राशिफल विस्तार से जानें.

मकर राशि
मकर राशि के जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी, अनुशासित, कर्मठ और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं. पुश्तैनी संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो आज उसे आपसी बातचीत से सुलझाने का यह सबसे बेहतरीन और अनुकूल समय है.

सकारात्मक बातें: 
भाई-बंधुओं से जुड़ा कोई कानूनी या पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, तो आज उसे शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है. सफलता मिल सकती है. जो लोग विदेश जाकर नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है. विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई, करियर और उच्च शिक्षा से जुड़ी पुरानी समस्याओं का उचित हल मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: 
आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जीवन में आने वाली किसी भी विपरीत या मुश्किल स्थिति में घबराने या आपा खोने की जगह ठंडे दिमाग से उसका हल निकालें. आज भाइयों, चचेरे भाइयों और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. दूसरों को बिना मांगे सलाह देने या उनके मामलों में टांग अड़ाने के बजाय खुद के बर्ताव और वाणी पर ध्यान दें. इससे आपको कोई भी सही फैसला लेने में आसानी होगी.

करियर: 
कारोबार या बिजनेस में अपने काम करने के पुराने तरीके और आंतरिक व्यवस्था में जो भी छोटे-मोटे बदलाव हाल ही में किए हैं, आज उनके बहुत ही सकारात्मक और मुनाफे वाले नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज दफ्तर में अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा साथ और सराहना मिलने से अपने प्रोजेक्ट्स या काम में बड़ी सफलता हासिल होगी.

रिलेशनशिप: 
परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपस में बहुत ही बेहतरीन तालमेल, प्यार और आपसी समझ बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. लेकिन प्रेम संबंधों (लव लाइफ) के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. किसी तीसरे व्यक्ति की गलतफहमी या किसी पुरानी बुरी बात को उठाने से पार्टनर्स के बीच दूरियां आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: 
सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह न रहें. विशेष रूप से अपने खानपान का पूरा ध्यान रखें, ज्यादा गरिष्ठ, मसालेदार और भारी भोजन के सेवन से पूरी तरह बचें. आज माइग्रेन, आधे सिर का दर्द या गैस के कारण होने वाले सिरदर्द की वजह से आपके रोजाना के कई जरूरी काम पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं.

सावधानियां:
भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय तीखे या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचें.
माइग्रेन या सिरदर्द की स्थिति में खुद से कोई पेनकिलर दवा न लें, डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है.

उपाय:
शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: हरा,
शुभ अंक: 8

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा या व्रत से पहले संकल्प क्यों जरूरी, क्या है इसका इंद्र देव से संबंध? चाहिए उपासना का पूरा फल तो जान लें

और पढ़ें- Chandra Gochar 2026: जून के पहले दिन धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश, महीने की शुरुआत में ही इन 4 राशि वालों की चांदी, बसरेगा धन और मिलेगी सफलता!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!
ganga ji
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!