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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Capricorn Rashifal: बड़ी पारिवारिक उलझन सुलझाने में सफल होंगे मकर राशि के लोग, पैसा फंस सकता है! पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Capricorn Rashifal: बड़ी पारिवारिक उलझन सुलझाने में सफल होंगे मकर राशि के लोग, पैसा फंस सकता है! पढ़ें मकर राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 30 May 2026 Capricorn: मकर राशि वालों की आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो जातकों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा. जातकों को आज धैर्य रखना होगा और मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा. आइए जानें मकर राशिफल.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 30, 2026, 04:44 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Makar Rashifal 30 May 2026: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है जो मकर राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव डालने वाला है. बेहद गंभीर और मेहनती मकर राशि के लोगों को आज धैर्य रखने की जरूरत है. जातकों की मेहनत की आज परीक्षा हो सकती है. आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात जातकों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है. आइए जानें 29 मई 2026 का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में दैनिक राशिफल क्या बताता है.

मकर राशि:

मकर राशि के जातक स्वभाव से बेहद गंभीर, मेहनती, नियमों पर चलने वाले और थोड़े अंतर्मुखी होते हैं. इस राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आखिरी तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के शुरुआती दो चरण आते हैं. आज का दिन आपके लिए धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. आज काम का बोझ तो ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी. आज आपको अपनी भावनाओं को दबाकर व्यावहारिक होकर फैसले लेने की जरूरत है. शॉर्टकट अपनाने के बजाय ईमानदारी से काम करें, सफलता देर से ही सही लेकिन पक्की मिलेगी.

सकारात्मक बातें:

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आज आपको अपनी सूझबूझ से किसी बड़ी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, जिससे घर के लोग आपकी इज्जत करेंगे. अगर कोई संपत्ति खरीदने की बात चल रही थी, तो आज मामला थोड़ा आगे बढ़ सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके सोचने का तरीका बदल देगी, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

नकारात्मक बातें: 
आपके स्वभाव का जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाना कभी-कभी घर के माहौल को बोझिल कर देता है. आज थोड़ा हंसने-हंसाने की आदत डालें. दोपहर के बाद किसी अनजानी चिंता की वजह से मन थोड़ा उदास हो सकता है. पैसों के मामले में आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, कोई करीबी व्यक्ति ही आपको चूना लगा सकता है.

करियर: 
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत के हिसाब से थोड़ा कम फल मिल सकता है, जिससे निराशा होगी, लेकिन हिम्मत न हारें. व्यापारी वर्ग को आज उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए, वरना पैसा फंस सकता है. नौकरीपेशा लोगों को आज दफ्तर में अपने काम से काम रखना चाहिए.

रिलेशनशिप: 
दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका पार्टनर आपकी खामोशी को भी समझ जाएगा और आपको सपोर्ट करेगा. लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर की व्यस्तता के कारण आपकी बात कम हो पाएगी, जिससे मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन बात को समझें.

स्वास्थ्य:
लगातार बैठकर काम करने की वजह से आज पीठ, कमर या गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा उठकर टहलें और स्ट्रेचिंग करें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गला खराब हो सकता है.

सावधानियां:

  • आज किसी भी सूरत में उधारी पर सामान न बेचें और न ही किसी को कर्ज दें.

  • अपने गुस्से और कड़वी जुबान पर काबू रखें.

  • सेहत में आ रहे छोटे-मोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें.

उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं.

शुभ रंग: नीला या आसमानी

शुभ अंक: 8

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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