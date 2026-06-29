मकर राशि के लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है. बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में है. सप्तम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है और मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहा है. सूर्य की स्थिति भी अच्छी है. कुल मिलाकर ग्रह स्थिति के हिसाब से यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम महीना है.
यहां पर वो कार्य बनेंगे जिनके बनने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे. हालांकि कुछ बाधाएं रहेंगी, लेकिन उन्हें आप आसानी से पार कर जाएंगे. जानिए जुलाई 2026 आपके करियर, नौकरी-व्यापार, पैसे, सेहत, प्यार और परिवार के लिए कैसा रहने वाला है.
नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. प्रमोशन मिल सकता है. अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा. कलीग्स के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी. आप काफी प्रसन्न रहेंगे और आपका मन भी अच्छा लगेगा. व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा है. व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. दोनों ही कार्यों के लिए यह समय बहुत अच्छा है. इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए.
नौकरी और व्यवसाय में कुछ ऑब्सकल्स जरूर रहेंगे लेकिन उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है. फिर भी मन में खिन्नता या अनसर्टेनिटी की भावना बीच-बीच में बनी रह सकती है.
आर्थिक स्थिति भी अच्छी रह सकती है. वाहन खरीदने का प्रबल योग बना हुआ है. यदि पिछले कई महीनों से वाहन खरीदने की इच्छा थी तो इस बार उसके पूरे होने की संभावना मजबूत है.
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी. लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. यदि आप उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह की स्थितियां भी मजबूत होंगी. पति-पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता रहेगी. पुराने विवादों से राहत मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपकी कई समस्याओं को हल करने में मदद करेगा.
पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. परिजनों में आपसी बॉन्डिंग और सामंजस्य देखने को मिलेगा. परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है. किसी का विवाह हो सकता है, किसी शिशु का जन्म हो सकता है.
यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा. कुछ यात्राएं प्रोफेशनल होंगी और कुछ आपकी इच्छा अनुसार. दोनों प्रकार की यात्राओं से लाभ मिलेगा.
हेल्थ कुल मिलाकर अच्छी रहेगी. फिर भी हेल्थ के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)