Makar Tarot Rashifal 2026: रोज नोट छापेंगे मकर राशि वाले लोग, नौकरी-व्‍यापार में धड़ाधड़ तरक्‍की देगा 2026, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Makar Tarot Rashifal 2026: रोज नोट छापेंगे मकर राशि वाले लोग, नौकरी-व्‍यापार में धड़ाधड़ तरक्‍की देगा 2026, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Capricorn Tarot Horoscope 2026 : मकर राशि के जातकों के लिए नया साल 2026 आर्थिक, नौकरी, व्‍यापार, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से जानिए मकर टैरो राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:44 AM IST
Makar Tarot Rashifal 2026: रोज नोट छापेंगे मकर राशि वाले लोग, नौकरी-व्‍यापार में धड़ाधड़ तरक्‍की देगा 2026, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Makar Tarot Rashifal 2026 : साल 2026 मकर राशि वालों के लिए कई मामलों में अच्‍छा साबित हो सकता है. उन्‍हें धन लाभ होगा. नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की मिलेगी. नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. रिश्‍तों के मामले में भी आप लकी रह सकते हैं. शादीशुदा जिंदगी अच्‍छा चलेगी. लव कपल्‍स में अंडरस्‍टेंडिंग बढ़ेगी. विस्‍तार से पढ़ें मकर टैरो राशिफल 2026. 

मकर राशि व्यक्तित्व 2026: मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं. भगवान शिव और महाकाली इस राशि के मुख्य देवता है. हनुमान जी का पूजन भी इस राशि के जातकों को बल प्रदान करता है ,शनि अपने जातकों से अनुशासन और मेहनत चाहते हैं. ये लोग महात्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं ,वहीं इनकी कमी की बात करें तो ये ज़्यादा मेहनत और महत्वकांक्षा के चलते परिवार को समय नहीं दे पाते ,जिससे इनके रिश्ते कई बार बिगड़ जाते हैं. साल 2026 के लिए इनका भविष्य इनकी मेहनत और अनुशासन पर आधारित होगा.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में दुर्लभ पंचग्रही योग बढ़ाएगा 4 राशि वालों का बैंक बैलेंस, आसमान छुएगी कामयाबी, प्‍यार भी मिलेगा भरपूर

मकर राशि करियर 2026: The "Hierophant" का कार्ड इस वर्ष आपके व्यवसाय या नौकरी में तरक़्क़ी के संकेत दे रहा है. आप अपने लक्ष्य को दृढ़ रखें, हो सकता है कि उसे पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पढ़े|शुरूआत में चाहे कुछ परेशानियाँ आएंगी पर इनसे बचने के लिए आप किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर काम करें. अगले छह महीने आपकी तरक़्क़ी और बेहतर प्रदर्शन होगा. "Three Of Cups" का कार्ड बता रहा है कि ये समय आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा, आपमें भरपूर जोश और ऊर्जा का संचार होगा जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें भी सफलता हासिल होगी.

मकर राशि फाइनेंस 2026: फाइनेंस के लिहाज़ से ये वर्ष मिले जुले फल दे सकता है. साल की शुरुआत भले ही कुछ अच्छी न हो परंतु "Six Of Cups" की ऊर्जा बता रही है कि बड़ों के आशीर्वाद और आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको साल के अंत तक ज़रूर मिलेगा. आपको नए व्यवसाय या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. अंतिम छह महीनों के लिए "Knight Of Pentacles" आपको सोच समझ कर निवेश करने और साथ ही खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित कर रहा है ,ताकि आप भविष्य में परेशान न हों.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

मकर राशि स्वास्थ्य 2026: साल की शुरुआत के छह महीनों में इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है. पहले छह महीनों के लिए "Knight Of Wands" की ऊर्जा इन्हें ठंड की वजह से शारीरिक समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कह सकती हैं क्योंकि शनि बहुत ठंडा ग्रह है ,सर्दी खाँसी या ठंडी हवाओं की वजह से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को नज़रअंदाज़ न करें. "Five Of Swords" का कार्ड बता रहा है कि अगर सेहत पर ध्यान न दिया गया तो मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर आप कोशिश करेंगे और उचित दिनचर्या का पालन करेंगे तो इन समस्याओं को क़ाबू किया जा सकता है. यात्रा के दौरान सावधानी बरते.

मकर राशि रिलेशनशिप 2026: साल की शुरुआत में आपके रिश्तों में कई उतार चढ़ाव होंगे, हो सकता है कि आप रिश्तों में सुधार लाने के लिए ख़ुद का आकलन करें. "The Hermit" की ऊर्जा आप के आत्मनिरीक्षण को दर्शा रही है. यानी आप अपने रिश्तों को बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी कोशिश क़ामयाब भी होगी क्योंकि अगले छह महीनों के लिए "Four Of Wands" की ऊर्जा है जो आपकी सुखी वैवाहिक जीवन का संदेश दे रही है. आप अपने साथी से अपने मन की हर बात साझा कर सकेंगे, जिससे आप में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: आंखें चौंधिया देती है इन तारीखों में जन्‍मे लोगों की सक्‍सेस, पर करना पड़ता है इस उम्र तक इंतजार, फिर होती है सिर्फ मौज

मकर राशि उपाय 2026: शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को दीपदान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें.शिवलिंग का पूजन भी लाभकारी रहेगा. मेहनत से कार्य करें और धैर्य बनाए रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

