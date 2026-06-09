आपके मूलांक के मुताबिक आपके लिए कौन सा बिजनेस या नौकरी सबसे बेस्ट है?

career and business: कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं. फिर भी उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती. करियर में रुकावट आने लगती है. नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है. बिजनेस में घाटा होने लगता है. क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अंक ज्योतिष के अनुसार इसका कारण आपका मूलांक हो सकता है. हर व्यक्ति का जन्म एक खास तारीख को होता है.
उस तारीख के अंकों का आपके करियर से गहरा नाता होता है. अगर आप अपने मूलांक के मुताबिक सही नौकरी या बिजनेस चुनते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर क्षेत्र सबसे बेस्ट रहेगा.
सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1, 2 और 3 वाले लोगों की. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है. इस मूलांक का स्वामी सूर्य है. ऐसे लोगों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है. इनके लिए सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी कंपनी में मैनेजर का पद सबसे बेस्ट होता है. बिजनेस में भी ये खूब नाम कमाते हैं.
वहीं 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इसका स्वामी चंद्रमा है. ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं. इनके लिए आर्ट, डिजाइनिंग, डेयरी बिजनेस या काउंसलिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा रहता है. मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख) के स्वामी गुरु हैं. ये लोग शिक्षा, वकालत, लेखन और सलाह देने के काम में बहुत सफल होते हैं.
अब बात करते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के जातकों की. जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है. इस अंक का स्वामी राहु है. ये लोग लीक से हटकर सोचते हैं. इनके लिए आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, शेयर मार्केट या रिसर्च का क्षेत्र बहुत शानदार रहता है. मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख) का स्वामी बुद्ध ग्रह है.
बुद्ध को बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है. इसलिए मूलांक 5 वाले लोग पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं. इनके लिए बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े काम सबसे बेस्ट होते हैं. मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख) का स्वामी शुक्र है. ये लोग ग्लैमर, फैशन, मीडिया, होटल और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत नाम और पैसा कमाते हैं.
ज्योतिष, रिसर्च या लेखक
आखिर में आते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के लोग. जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है. इस अंक का स्वामी केतु है. ये लोग गहरे विचारक होते हैं. इनके लिए अध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, लेखक या हीलिंग का क्षेत्र बहुत बढ़िया रहता है. मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख) का स्वामी शनि देव हैं. शनि मेहनत और न्याय के देवता हैं.
इसलिए इन लोगों को सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, लेकिन स्थाई होती है. इनके लिए लोहा, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, कानून या फैक्ट्री से जुड़ा बिजनेस बहुत फायदेमंद रहता है. मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख) का स्वामी मंगल है. मंगल साहस का प्रतीक है. ये लोग सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग में बहुत शानदार करियर बनाते हैं.
अंक ज्योतिष हमें हमारे भीतर छिपी ताकतों को पहचानने में मदद करता है. जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो रास्ते आसान हो जाते हैं. गलत करियर चुनने से समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं. इस
लिए यदि आप भी अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो एक बार अपने मूलांक पर जरूर ध्यान दें. अपनी जन्मतिथि के अनुसार सही क्षेत्र का चुनाव करें. फिर पूरी ईमानदारी से मेहनत में जुट जाएं. आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा.