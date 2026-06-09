Add Zee Business As A Preferred Source
App

आपके मूलांक के मुताबिक आपके लिए कौन सा बिजनेस या नौकरी सबसे बेस्ट है?

career and business: अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म तारीख का आपके करियर से सीधा संबंध होता है, जो आपकी सही नौकरी या बिजनेस तय करता है. अपने मूलांक के मुताबिक सही क्षेत्र चुनकर मेहनत करने से असफलताओं का दौर खत्म होता है और जीवन में निश्चित तरक्की मिलती है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 09, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:40 PM IST
आपके मूलांक के मुताबिक आपके लिए कौन सा बिजनेस या नौकरी सबसे बेस्ट है?

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आपके मूलांक के मुताबिक आपके लिए कौन सा बिजनेस या नौकरी सबसे बेस्ट है?
career and business6 min ago
2
NIA raid9 min ago
3
CG Cabinet13 min ago
4
Zojila tunnel17 min ago
5
Ramnagar news21 min ago