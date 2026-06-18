Career astrology by dr parul choudhary: डॉ. पारुल चौधरी जी का यह लेख आज के दौर में करियर प्लानिंग और मानसिक भटकाव को दूर करने के लिए एक बेहद व्यावहारिक और गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. इस लेख की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह ज्योतिष को किसी रहस्यमयी या डराने वाले विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि एक लाईफ कोच और मार्गदर्शक के रूप में सामने लाता है.
अक्सर लोग ज्योतिष को केवल 'भाग्य' से जोड़कर देखते हैं, लेकिन डॉ. पारुल ने बहुत ही समझदारी से इसे 'कर्म प्रधान' दृष्टिकोण से जोड़ा है. आइए इस लेख के विभिन्न पहलुओं को थोड़ा गहराई से और पूरी तरह से मानवीय नजरिए से समझते हैं.
लेख की शुरुआत में ही एक बहुत ही संवेदनशील और कड़वी सच्चाई को छुआ गया है. आज के समय में करियर सिर्फ पेट भरने या घर चलाने का साधन नहीं रह गया है. यह हमारी पहचान है. जब हम किसी से मिलते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि "आप क्या करते हैं?"
यही कारण है कि जब कोई युवा या परेशान व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर आता है, तो उसके मन में सिर्फ नौकरी की चिंता नहीं होती, बल्कि अपने वजूद और आत्मविश्वास को तलाशने की छटपटाहट होती है. लेखिका ने इस मानवीय मनोविज्ञान को बखूबी समझा है.
वैदिक ज्योतिष में दशम भाव को 'कर्म भाव' कहा गया है. सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे जीवन का वह मंच है जहां हम दुनिया के सामने परफॉर्म करते हैं.
डॉ. पारुल बताती हैं कि जब वे किसी की कुंडली देखती हैं, तो दशम भाव और उसके स्वामी (दशमेश) की स्थिति को सबसे पहले परखती हैं. इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर इंसान के भीतर एक विशेष क्षमता या calling होती है. दशम भाव मजबूत होने का मतलब है कि व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाानी है, जिससे उसे न सिर्फ पैसा मिले, बल्कि समाज में मान सम्मान और एक अलग पहचान भी मिले.
लेख में ग्रहों का जो वर्गीकरण किया गया है, वह किसी नीरस ज्योतिषीय गणना जैसा नहीं है, बल्कि वह हमारे स्वभाव और क्षमताओं का विश्लेषण करता है:
सूर्य (The Leader): सूर्य को ब्रह्मांड का राजा माना जाता है. लेखिका के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उनमें जन्मजात leadership quality होती है. वे किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते. वे प्रशासन, राजनीति या उच्च पदों पर चमकते हैं. लेकिन यहां एक बहुत ही व्यावहारिक चेतावनी भी दी गई है—अहंकार. जब सूर्य की ताकत अहंकार में बदल जाती है, तो वही सफलता पतन का कारण बन जाती है. यह बात हमें आत्म मंथन की सीख देती है.
बुध (The Communicator & Strategist): आज का युग डेटा, इंटरनेट और communication का है. ऐसे में बुध ग्रह की महत्ता सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. बुध बुद्धि, हाजिरजवाबी और व्यापारिक समझ का कारक है. मजबूत बुध वाले लोग marketing, IT, media, लेखन और business में कमाल करते हैं. वे जानते हैं कि कब, कहां और किससे क्या बात करनी है. सफल उद्यमियों में बुध का मजबूत होना यह दिखाता है कि वे अवसरों को भांपने में माहिर होते हैं.
गुरु (The Mentor & Guide): गुरु यानी बृहस्पति, जो विस्तार और ज्ञान का प्रतीक है. गुरु का मजबूत होना व्यक्ति को केवल धनवान नहीं बनाता, बल्कि उसे समाज में एक आदरणीय स्थान देता है. ऐसे लोग अच्छे शिक्षक, सलाहकार या मार्गदर्शक बनते हैं. गुरु की ऊर्जा व्यक्ति को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है, जिससे वह अनैतिक रास्तों पर जाने से बचता है.
शनि (The Hard Taskmaster): आमतौर पर लोग शनि का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन डॉ. पारुल ने शनि की छवि को बहुत ही सकारात्मक रूप में पेश किया है. शनि क्रूर नहीं, बल्कि एक सख्त शिक्षक है. वह अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का दूसरा नाम है. जो लोग shortcut के बजाय लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, उनकी सफलता के पीछे शनि ही होते हैं. शनि की सफलता थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि जिंदगी भर साथ निभाती है.
मंगल: यह हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है. सेना, पुलिस, खेल या surgery जैसे क्षेत्रों में जहां तुरंत फैसले लेने और साहस की जरूरत होती है, वहां मंगल की ऊर्जा काम आती है.
शुक्र: यह जीवन की सुंदरता, कला और रचनात्मकता है. फिल्म, फैशन, डिजाइनिंग और media जैसे चमकीले क्षेत्रों में सफलता शुक्र की कृपा के बिना अधूरी है. यह हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है.
इस लेख का सबसे संतुलित हिस्सा वह है जहां राजयोग की चर्चा की गई है. कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि "मेरी कुंडली में तो राजयोग है, अब तो सब अपने आप हो जाएगा."
डॉ. पारुल इस भ्रम को तोड़ते हुए कहती हैं कि राजयोग केवल एक अनुकूल परिस्थिति या अवसर है. अगर आप बीज को मिट्टी में डालेंगे ही नहीं, तो सिर्फ अच्छी बारिश होने से फसल नहीं उगेगी. ज्योतिष आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा.
लेख का निष्कर्ष हर उस व्यक्ति को हिम्मत देता है जो अपनी कुंडली को लेकर निराश रहता है. अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छे योग नहीं भी हैं, तो भी उसकी कड़ी मेहनत, सही दिशा में किए गए प्रयास और कभी न हार मानने वाला जज्बा सब कुछ बदल सकता है.
कुंडली को एक मैप की तरह देखना चाहिए. नक्शा आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की यात्रा आपके अपने कदमों (कर्मों) से ही पूरी होगी.
डॉ. पारुल चौधरी का यह लेख केवल एक ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक खूबसूरत नजरिया है.
Dr. Parul Choudhary