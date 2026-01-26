Advertisement
करियर ग्रोथ के लिए बेहद खतरनाक हैं ऑफिस के बैग में रखीं ये चीजें, तुरंत निकाल फेंकें

Vastu Tips for Office Bag : करियर में ग्रोथ पाने के लिए मेहनत, स्‍मार्टनेस, स्किल लर्निंग तो जरूरी हैं ही, साथ में उन चीजों को रास्‍ते से हटाने की जरूरत है, जो तरक्‍की में बाधा डालती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:36 AM IST
Vastu Tips for Career Growth : ऑफिस बैग दिखने में अच्‍छा हो, यूज करने में कंफर्टेबल हो लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि उसमें ऐसी चीजें ना हों, जो करियर में बाधाएं डालती हों. ऑफिस बैग, वॉलेट में अशुभ या नकारात्‍मक चीजें नहीं रखनी चाहिए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बाधाएं दें या ग्रोथ रोकें. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार ऐसी नकारात्‍मक चीजों को ऑफिस बैग, पर्स या वॉलेट में रखने से बचना चाहिए. 

ऑफिस बैग में ना रखें ये चीजें 

कई बार हम जाने-अनजाने ऑफिस ले जाने वाले बैग, वॉलेट या पर्स में ऐसी चीजें रख लेते हैं, जो एनर्जी रोकते हैं या नकारात्‍मकता बढ़ाते हैं. ये चीजें दिमाग में उलझनें बढ़ाती हैं, तनाव देती है, जिससे व्‍यक्ति ना तो पूरी ऊर्जा से काम कर पाता है और ना ही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है. यदि ये चीजें रखना बहुत जरूरी हो तो उन्‍हें अलग पाउच में पैक करके ही रखें. 

टूटा खराब सामान - ऑफिस बैग में टूटा या खराब चार्जर, हेडफोन या अन्‍य ऐसी चीजें बिल्‍कुल ना रखें. ये एनर्जी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. 

फेस वॉश, वाइप्‍स - पर्सनल क्‍लीनिंग के ये सामान यदि बैग में रखना ही है तो उन्‍हें अलग पाउच में रखें. बेहतर होगा कि इन्‍हें ऑफिस ड्रॉअर में रख दें. 
 
पुराने बिल, फटे कागज - पुराने बिल, फटे कागज या अन्‍य ऐसी बेवजह की चीजें कभी भी पर्स में ना रखें. ये बेवजह की निगेटिविटी बढ़ाते हैं. 

यह भी ध्‍यान रखें 

ऑफिस बैग, पर्स, वॉलेट फटा हुआ या खराब स्थिति में ना हो, यह धन रोकता है. धन संबंधी समस्‍याएं और नकारात्‍मकता देता है. बैग हमेशा अच्‍छी स्थिति में हो. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

