Career Arthik Rashifal 13 June 2026: आज 13 जून को चंद्रमा सुबह 9:24 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. 15 जून की सुबह 8:40 तक वृषभ राशि में ही चंद्रमा का संचरण होगा. आज 13 जून को चंद्रमा सुबह 4:05 पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी नक्षत्र में 14 जून की सुबह 01:16 तक संचरण करेंगे. आइए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जानें सभी 12 राशियों के लिए आज के दिन करियर और आर्थिक मामलों को लेकर कैसा बीतने वाला है. किन जातकों को लाभ होगा और किन्हें हानि होगी.