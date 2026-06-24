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Career Rashifal: सरकारी कामों को लेकर सतर्क रहें कन्या राशि वाले, अचानक बढ़े खर्च से परेशान होंगे वृश्चिक राशि के लोग! पढ़ें करियर राशिफल

Career Rashifal 24 June 2026: आज करियर और आर्थिक मामलों को लेकर कुछ राशि के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं आज अचानक बढ़े खर्च से वृश्चिक राशि के लोगों को परेशानी हो सकती है. आइए करियर और आर्थिक राशिफल पढ़ें.

Written ByShyam ThakurEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 24, 2026, 04:30 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:30 AM IST
Career Rashifal: सरकारी कामों को लेकर सतर्क रहें कन्या राशि वाले, अचानक बढ़े खर्च से परेशान होंगे वृश्चिक राशि के लोग! पढ़ें करियर राशिफल
Image Credit: Aaj ka Rashifal

About the Author

Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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