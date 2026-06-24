Career And Arthik Rashifal 24 June 2026: 24 जून 2026 यानी आज चंद्रमा आधी रात को 12:52 पर कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 तारीख के दोपहर 12:32 तक तुला राशि में ही रहेंगे. तुला राशि में रहते हुए चंद्रमा आज दोपहर 1:58 पर चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल यानी 25 के शाम 4:28 तक स्वाति नक्षत्र में ही रहेंगे. आइए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार जानें कि करियर और आर्थिक मामलों को लेकर सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से सप्तम भाव में है. आज करियर, नौकरी और व्यवसाय में आपके लिए शुभ दिन है. आज आप अपनी महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं. महत्वपूर्ण लोगों से आज आपका मिलना होगा. मान-सम्मान की प्राप्ति भी होगी.
मंगल आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु 11वें भाव में, ऐसे में आपको आर्थिक सफलता भी मिलने की पूरी संभावना है. आज आपके आर्थिक काम बनेंगे, परंतु शेयर बाजार से आज के दिन दूर रहें.
आज आपके जन्म राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. करियर, व्यापार और नौकरी में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. गुप्त शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे. धोखा और षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. अपने हर काम को सोच-समझकर के करें.
आज आय के जगह खर्च होगा. आपको अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा. शेयर बाजार से दूर रहें. आर्थिक मामलों में आज के दिन जोखिम का काम न करें.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से पंचम भाव में है. आज का दिन शुभ रहेगा. करियर, व्यापार, नौकरी में आज आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आप सचेत रहें. कहीं से कोई धोखे की या भ्रम की भी संभावना बन सकती है. किसी पर जल्दी विश्वास आज के दिन ना करें.
बुध, बृहस्पति और शुक्र आपके दूसरे भाव में प्रबल स्थिति में हैं. ऐसे में चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपके लिए आर्थिक मामलों में शुभ फल की संभावना आज प्रबल है.
आपके जन्म राशि से चंद्रमा आज चौथे भाव में है. व्यापार, नौकरी और करियर में आज के दिन अध्ययन का समय है. दोपहर के बाद किसी मामले में भ्रम हो सकता है. आपको सचेत रहना चाहिए. बहुत महत्वपूर्ण फैसले दोपहर के बाद न लें.
आर्थिक फलों में मिला-जुला असर नजर आएगा. जहां मंगल आपके 11वें भाव में शुभ फल दे रहे हैं, वहीं केतु कोई ना कोई घाटा भी आपको करवा सकते हैं. चंद्रमा का आज दोपहर के बाद राहु नक्षत्र में होना यानी आर्थिक फैसलों में भ्रम की स्थिति से बचें.
आपके जन्म राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में है और दोपहर 2:00 बजे के बाद स्वाति नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, उसमें है. व्यापार, नौकरी, करियर में आज आपको विशेष लाभ होगा. आप अपने महत्वपूर्ण बैठक आज आप कर सकते हैं. जो भी बड़ा काम आपने तय किया हुआ है, उसको करने का आज शुभ दिन है.
आर्थिक मामलों में भी आपको आज विशेष लाभ होगा. लेकिन सूर्य स्वाति नक्षत्र में 11वें भाव में है, जिसकी वजह से आपको बॉस, प्रबंधन, प्राधिकरण से सतर्क रहना चाहिए.
चंद्रमा आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में हैं. व्यापार, नौकरी, करियर में आपके लिए आज शुभ दिन है. हालांकि आपको अपने बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ, प्राधिकरण या सरकारी कामों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हैं. किसी तरह का उपद्रव आपके काम-धंधे में अचानक से आ सकता है.
आज कोई ना कोई धन लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा. जहां से आपने सोचा नहीं होगा, वहां से भी आपको आज पैसे मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों के लिए आज अत्यंत शुभ दिन है.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं और दोपहर 2:00 बजे के बाद स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यानी आपके व्यापार, नौकरी और करियर के लिए आज अत्यंत शुभ दिन है, लेकिन काम-धंधे में आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है. आप किसी के बहकावे में ना आएं. महत्वपूर्ण लोगों से आज मुलाकात होकर आपके काम बनने की पूरी संभावना है. सरकारी कामों में विशेष सावधानी रखें. अपने बॉस और प्रबंधन से बहुत सतर्कता के साथ काम लें. कोई उपद्रव उनके साथ हो सकता है.
आर्थिक मामलों के लिए भी आज एक अच्छा दिन है. आर्थिक फैसले आपके सफल होंगे. जहां आय होगा, वहीं आज के दिन कुछ खर्च भी ेदेखा जा सकता है क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं.
आपके जन्म राशि से आज 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर है. दोपहर 2:00 बजे के बाद चंद्रमा स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में रहेंगे. आज महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी साजिश के शिकार से बचें. आपके साथ षड्यंत्र या धोखा हो सकता है. काम-धंधे में आपको आय के जगह कोई बड़ा खर्च का सामना करना पड़ सकता है, कोई घाटा भी हो सकता है. अपने बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ, प्राधिकरण से और सरकारी कामों में आज विशेष करके सतर्कता बरतें, नहीं तो उपद्रव हो सकता है.
आर्थिक मामलों में भी आय के जगह खर्च होगा. किसी अचानक आए खर्च के कारण आपको बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है.
आज चंद्रमा आपके अपने जन्म राशि से 11वें भाव में स्थित हैं और दोपहर 2:00 बजे के बाद स्वाति नक्षत्र से गोचर करेंगे. व्यापार, नौकरी, करियर के लिए आज अत्यंत शुभ दिन है. कोई ना कोई दोस्त या महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा, उनकी मदद से आपके काम-धंधे में कोई बड़ा काम बनने की पूरी संभावना है.
आर्थिक मामलों में भी आज आपको काफी सफलता मिलेगी. दोपहर 2:00 बजे के बाद से दिन के समाप्त होने तक आपको कोई बड़ी आर्थिक सफलता की सूचना मिलेगी.
आपके जन्म राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर है, जहां सुबह से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है और तब उसके बाद स्वाति, जो कि राहु का नक्षत्र है, उससे गोचर करेंगे. आपके व्यवसाय, नौकरी, करियर के लिए आज का दिन दबाव भरा रहेगा. आज आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन दबाव के साथ-साथ आज आपको आपके काम-धंधे में पूर्णतः सफलता मिलेगी. आप अपने महत्वपूर्ण काम आज के दिन जरूर करें.
चंद्रमा 10वें में और राहु दूसरे भाव में, 11वें भाव के स्वामी मंगल आज आपके जन्म राशि से पांचवें भाव में है. ग्रहों की यह स्थिति आज के दिन आर्थिक फल देने में परिपूर्ण है. आज आपको आर्थिक सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
आपके जन्म राशि से नौवें भाव में यानी भाग्य स्थान पर चंद्रमा का गोचर, सुबह चित्रा नक्षत्र में और दोपहर के 2:00 बजे के बाद स्वाति नक्षत्र से है. आपके व्यापार, नौकरी या करियर में आज का दिन शुभ है. सूर्य की स्थिति भी पंचम भाव में है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण आपको अपने बॉस,प्रबंधन,वरिष्ठ और किसी भी सरकारी काम में खास करके सचेत रहना चाहिए. बाकी कामों के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहेगा.
आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है. फिर भी शेयर बाजार से दूर रहें, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में हैं.
आपके जन्म राशि से अष्टम स्थान पर चंद्रमा का गोचर आज सुबह चित्रा नक्षत्र में दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा, उसके बाद स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे. व्यवसाय, नौकरी, करियर में आज का दिन अपमानजनक हो सकता है. किसी भ्रम के कारण आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, अपने महत्वपूर्ण काम को आगे की ओर टालें.
आर्थिक स्थिति में भी आज आपको आय के जगह खर्च हो सकता है. कोई घाटा होने की संभावना है. रोग, दवा आदि के कारण भी आज आपके काम पर असर पड़ सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)