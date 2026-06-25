Career Horoscope 25 June 2026: आज यानी 25 जून 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहते हुए स्वाति नक्षत्र में शाम 4:28 तक है, उसके बाद विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा कल यानी 26 जून के शाम 7:15 तक विशाखा नक्षत्र में ही रहेंगे. आइए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार जानें कि करियर-आर्थिक मामलों को लेकर आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.
आज चंद्रमा आपके जन्म राशि से सातवें भाव में हैं. व्यापार, नौकरी, करियर से संबंधित आज का दिन शुभ रहेगा, विशेष करके शाम 4:28 के बाद से आपके सारे काम बनते नजर आएंगे. जिस काम में भी आपको भ्रम हो, उसके लिए आप शाम 4:28 का इंतजार करें, उसके बाद आपको रास्ता साफ नजर आता जाएगा. आज आप महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे और अपने अहम फैसले भी लेंगे. आज का दिन कुल मिलाकर शुभ है.
मंगल आपके दूसरे भाव में, राहु 11वें भाव में और चंद्रमा शाम 4:28 तक स्वाति नक्षत्र में हैं, उसके बाद विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आर्थिक मामलों में भी आज का दिन विशेष शुभ है, हालांकि शेयर बाजार से आपको दूर रहना है क्योंकि केतु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं. आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी.
कल के मुकाबले आज का दिन शाम 4:28 के बाद से बेहतर होगा. विपत्तियां कम होंगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी. गुप्त शत्रु आज भी सक्रिय रहेंगे, हालांकि शाम 4:28 के बाद आप उनको पराजित कर पाएंगे और आपके रोजगार और काम-धंधे में आगे का रास्ता आपको साफ-साफ नजर आता जाएगा.
कल के तरह आज भी आर्थिक मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, हालांकि जो परेशानियां सुबह आई थीं, वो शाम 4:28 के बाद से दूर हो जाएंगी. आर्थिक सफलता भी मिल सकती है.
आज आपके काम-धंधे में विशेष सफलता मिलेगी. शाम 4:28 के बाद चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में आपके लिए काफी प्रबल शुभ फल लाएंगे. बृहस्पति, बुध और शुक्र भी आपके दूसरे भाव में हैं और राहु आपके नवम भाव में, यानी कुल मिलाकर काम-धंधे के लिए आज पूरा दिन जहां अच्छा है, वहीं शाम 4:28 के बाद और प्रबल समय शुरू हो जाएगा.
आर्थिक मामलों में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी, हालांकि कुछ खर्च होते हुए भी नजर आएंगे क्योंकि 11वें भाव के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. खर्च पर नियंत्रण रखें.
आज का दिन अध्ययन और समझने का दिन है यानी आज के दिन आगे काम कैसे करना है उसके बारे में चिंतन करें, योजना में समय दें. जो महत्वपूर्ण काम हो उसको आज न करके उसके बारे में आप और गहराई से समझें. कुल मिलाकर काम-धंधे के लिए आज सामान्य दिन है, जरा सा धीमी गति आपको महसूस होगी.
आर्थिक मामलों में भी आपको मंदी नजर आएगी, आज का दिन कोई विशेष आर्थिक शुभ सूचना लेकर के नहीं आएगा लेकिन इसके बावजूद कोई घाटा होने की संभावना नहीं है.
चंद्रमा आपके जन्म राशि से आज तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में हैं. व्यापार, नौकरी, करियर में आज का दिन शुभ रहेगा, विशेष करके शाम 4:28 के बाद जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. अपने महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं. जो भी जरूरी बैठक आपने तय की हुई हैं, उसको करने का शाम 4:28 के बाद विशेष करके शुभ समय है.
आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई आर्थिक उपद्रव से विशेष करके बचें क्योंकि सूर्य 11वें भाव में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं जिसके वजह से कोई पुराना आर्थिक मामला आपको संकट में डाल सकता है.
अपने काम-धंधे में आज आपको बॉस,प्रबंधन,प्राधिकरण,वरिष्ठ से किसी तरह का टकराव नहीं लेना है, कोई विवाद करने से बात आप पर ही वापस पड़ सकती है और नौकरी जाने की भी संभावना है. व्यापार करते हैं तो ग्राहक से उलझें ना.
आज कहीं ना कहीं से आय यानी धन लाभ आपका जरूर आएगा. किसी को आपने कर्ज दिया हो या कंपनी चलाते हैं और पुरानी बकाया है, तो उनसे वापस मांगने का आज शुभ दिन है.
चंद्रमा आज आपके प्रथम भाव यानी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, नौकरी, करियर, आज का दिन आपके काम-धंधे के लिए काफी अच्छा है. शाम 4:28 के बाद जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपको और भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे. यदि आप किसी नयी परियोजना या योजना पर काम करना चाहते हैं, तो शाम का समय इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है.
आज आपकी राशि में चंद्रमा का होना धन लाभ के योग बनाता है. हालांकि, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि अनावश्यक चीजों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए दिन सामान्य रहेगा.
आज आपके द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने से काम-धंधे में भाग दौड़ अधिक रह सकती है. कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें और विवादों से दूर रहें. शाम 4:28 के बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.
आज धन का व्यय अधिक होने की संभावना है. स्वास्थ्य संबंधी मामलों या यात्राओं पर खर्च हो सकता है. आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला आज टाल देना ही बेहतर रहेगा. किसी को उधार देने से बचें.
आज का दिन आपके लिए काफी फलदायी रहने वाला है. चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में हो रहा है, जिससे आपको अपने काम-धंधे में बड़ी सफलता और लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.
आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद मजबूत है. पुराने किए गए निवेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अटका हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है.
आज चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके काम की सराहना होगी. नई नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में नई साझेदारियां फलदायी रहेंगी. शाम 4:28 के बाद का समय और भी सकारात्मक रहेगा.
आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ है. आपको अपने प्रयासों का उचित फल मिलेगा. पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं. निवेश करने के लिए आज का दिन उत्तम है.
आज चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे. धार्मिक या व्यावसायिक यात्राओं के योग बन रहे हैं जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी. नौकरी में बदलाव के लिए समय अनुकूल है.
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है. भाग्य वश धन लाभ होने के योग हैं. यदि आप कोई नया वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है.
आज चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. गुप्त शत्रु या विरोधी आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं. अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. शाम 4:28 के बाद मानसिक तनाव में थोड़ी कमी आएगी.
आज का दिन आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है जिससे बजट बिगड़ सकता है. शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आज पूरी तरह दूर रहें, नुकसान होने की संभावना है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए. )