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Career Rashifal: वृष राशि के लोगों के गुप्त शत्रु रहेंगे सक्रिय, मकर वालों को मिलेगी नौकरी को लेकर अच्छी खबर!

Career Rashifal 25 June 2026: करियर और आर्थिक मामलों को लेकर कुछ राशि के लोगों को आज सतर्क रहना होगा. कुछ जातकों के गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. आइए विस्तार से पढ़ें आज का करियर और आर्थिक राशिफल.

Written ByShyam ThakurEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 25, 2026, 04:30 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:30 AM IST
Career Rashifal: वृष राशि के लोगों के गुप्त शत्रु रहेंगे सक्रिय, मकर वालों को मिलेगी नौकरी को लेकर अच्छी खबर!
Image Credit: Aaj ka Rashifal

About the Author

Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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