Career And Arthik Rashifal 26 June 2026: एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही हमारे मन में कई सवाल तैरने लगते हैं कि आज का दिन हमारे करियर और पैसों के लिहाज से कैसा रहेगा? 26 जून का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही खास और बड़े बदलावों वाला होने जा रहा है. आज दोपहर 12:32 बजे चंद्रमा अपना स्थान बदलने वाले हैं, जिससे कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है तो कुछ को संभलकर रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं आज आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं.
करियर और रोजगार: 26 जून को दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेंगे, इसके बाद वह आठवें भाव में चले जाएंगे. इस बदलाव के कारण आपको अपने नौकरी या बिजनेस से जुड़े सभी जरूरी काम दोपहर 12:32 से पहले ही निपटा लेने चाहिए. इसके बाद का समय आपके काम में रुकावटें या परेशानियां ला सकता है. बेहतर होगा कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को 29 जून की सुबह 01:08 तक के लिए टाल दें.
आर्थिक पक्ष: पैसों के मामले में भी दोपहर 12:32 तक का समय काफी अच्छा रहने वाला है. लेकिन इसके बाद धन हानि यानी घाटा होने के योग बन रहे हैं. दोपहर के बाद पैसों से जुड़ा कोई भी रिस्क न लें और पूरी तरह सचेत रहें.
करियर और रोजगार: आज दोपहर 12:32 तक का समय आपके कामकाज के लिए थोड़ा कमजोर है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी से बहस या व्यापार में घाटा होने की आशंका है. हालांकि, दोपहर 12:32 के बाद का बाकी दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा. आप कुछ खास लोगों से मिलेंगे और आपके अटके हुए काम पूरे होंगे.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 तक पैसों के मामलों में कोई भी बड़ा जोखिम न उठाएं क्योंकि नुकसान की संभावना दिख रही है. धन से जुड़ा कोई भी जरूरी या बड़ा फैसला दोपहर के बाद ही लें, सफलता मिलेगी.
करियर और रोजगार: आज दोपहर 12:32 तक स्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं. चंद्रमा दोपहर बाद आपके छठे यानी पीड़ा भाव में चले जाएंगे. इसके अलावा, 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य का गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है. इसका मतलब यह है कि आपको अपने ऑफिस में बॉस, सीनियर या मैनेजमेंट के लोगों से बहुत संभलकर बात करनी होगी और किसी भी विवाद से बचना होगा.
आर्थिक पक्ष: पैसों के लिहाज से दिन का पहला हिस्सा (दोपहर 12:32 तक) बढ़िया रहेगा. इसके बाद अचानक कहीं से नुकसान होने की आशंका बनी हुई है.
करियर और रोजगार: आज दिन की शुरुआत से लेकर दोपहर 12:32 तक आपको अपने कामकाज की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है. लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ और जरूरी साबित होगा. नौकरी या बिजनेस में किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 तक आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी मंदी रह सकती है. लेकिन इसके बाद चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर सीधी नजर होने से 'चंद्र मंगल लक्ष्मी योग' बन रहा है. यह योग आपको पैसों के मामले में अचानक कोई बड़ा और विशेष लाभ दिला सकता है.
करियर और रोजगार: आज आपको अपने बिजनेस की जरूरी मीटिंग या महत्वपूर्ण काम दोपहर 12:32 से पहले ही पूरे कर लेने चाहिए. इस दौरान कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है. दोपहर के बाद बाकी का दिन थोड़ा सुस्त बीतेगा और कामों में रुकावट आ सकती है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी दोपहर 12:32 तक आपको उम्मीद से बेहतर नतीजे मिलेंगे. इसके बाद धन की आमद थोड़ी धीमी हो जाएगी.
करियर और रोजगार: आपकी राशि से चंद्रमा दोपहर 12:32 तक दूसरे भाव में और फिर तीसरे भाव में जाएंगे. नौकरी, व्यापार और करियर के मामले में आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है. हालांकि दोपहर 12:32 से पहले किए गए कामों से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी दिन भी तरक्की भरा रहेगा.
आर्थिक पक्ष: सुबह से लेकर दोपहर 12:32 के बीच आपको कहीं न कहीं से धन लाभ जरूर होगा. दोपहर के बाद भी आप पैसों से जुड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन बंपर मुनाफे के योग दिन के पहले हिस्से में ही ज्यादा मजबूत हैं.
करियर और रोजगार: दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे यह समय आपके लिए बहुत खास रहेगा. इस दौरान आप सही समय पर सही फैसले लेंगे और बड़े लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे. दोपहर 12:32 के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, तब भी आपके काम बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: दोपहर के समय तक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन 12:32 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है.
करियर और रोजगार: दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे. इसका मतलब है कि दिन के पहले हिस्से में आपको नौकरी या बिजनेस में परेशानियों, किसी तरह के धोखे या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, दोपहर के बाद स्थितियां सुधरेंगी, आपकी मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होगी और काम फिर से पटरी पर आ जाएगा.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 तक का समय पैसों के लिए ठीक नहीं है, अचानक कोई बड़ा खर्च या नुकसान सामने आ सकता है. दोपहर के बाद हालात धीरे धीरे सुधरेंगे और दिन सामान्य हो जाएगा.
करियर और रोजगार: दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपके 11वें यानी लाभ भाव में हैं, जो कि बहुत बढ़िया है. लेकिन इसके बाद वह 12वें भाव में चले जाएंगे. इसलिए व्यापार या नौकरी से जुड़ा कोई भी नया काम या बड़ा फैसला दोपहर 12:32 से पहले ही कर लें. इसके बाद किसी भी तरह की धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड या साजिश के शिकार होने से बचें.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 तक धन लाभ के अच्छे योग हैं. इसके बाद अचानक कोई बड़ा और फालतू का खर्च आ सकता है, इसलिए पैसों के मामले में कोई भी रिस्क न लें.
करियर और रोजगार: दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपके कर्म भाव (10वें स्थान) में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव रहेगा. आपको कई जरूरी बैठकें भी करनी पड़ सकती हैं. लेकिन दोपहर 12:32 के बाद मानसिक तनाव कम होगा और कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी.
आर्थिक पक्ष: दोपहर तक आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. इसके बाद पैसों से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक तरक्की पक्की होगी.
करियर और रोजगार: दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, जिससे आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. आपको नौकरी या बिजनेस में कोई अच्छी खबर या सफलता मिल सकती है. दोपहर के बाद भी सफलता का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन काम बहुत ज्यादा आने की वजह से आप पर थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 के बाद आपकी कुंडली में 'चंद्र मंगल लक्ष्मी योग' बनेगा. इसके प्रभाव से आपको अपने रोजगार या किसी पुराने निवेश से कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के पक्के योग हैं.
करियर और रोजगार: आपकी राशि में पहले से ही शनि देव बैठे हैं और दोपहर 12:32 तक चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे. इसलिए दोपहर 12:32 तक का समय आपके काम धंधे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई बड़ी परेशानी या अपमान की स्थिति बन सकती है. दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.
आर्थिक पक्ष: दोपहर 12:32 तक नुकसान होने या पैसा कहीं फंसने की पूरी आशंका है, इसलिए किसी को उधार न दें. दोपहर के बाद का समय आर्थिक मामलों के लिए सामान्य से काफी बेहतर रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)