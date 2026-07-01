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Career Money Rashifal July 2026: जुलाई में उधार न दें मिथुन राशि वाले, सिंह वालों का गलत फैसला करियर में देगा नुकसान, जानें मासिक करियर-आर्थिक राशिफल

Career Rashifal July 2026 : जुलाई महीने में हो रहे ग्रह-नक्षत्र परिवर्तन लोगों के करियर, व्‍यापार और आर्थिक मामलों पर बड़ा असर डालने वाले है. इसके पीछे बुध का वक्री होना और अन्‍य प्रमुख ग्रहों की स्थिति वजह है.

Written ByShyam ThakurEdited By:Shraddha Jain
Published: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST
Career Money Rashifal July 2026: जुलाई में उधार न दें मिथुन राशि वाले, सिंह वालों का गलत फैसला करियर में देगा नुकसान, जानें मासिक करियर-आर्थिक राशिफल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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