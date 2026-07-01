/Career Money Rashifal July 2026: जुलाई में उधार न दें मिथुन राशि वाले, सिंह वालों का गलत फैसला करियर में देगा नुकसान, जानें मासिक करियर-आर्थिक राशिफल

जुलाई 2026 मासिक आर्थिक राशिफल : ज्योतिष के अनुसार, अधिकांश लोगों को जुलाई महीने में जल्बाजी में करियर से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. बुध की वक्री चाल आपकी योजनाओं पर नकारात्मक असर डाल सकती है. हालांकि उच्च राशि में विराजमान गुरु लोगों के ज्ञान और संपर्क को बढ़ाएंगे.
बेहतर है कि इस महीने धीमे लेकिन मजबूत कदमों से आगे बढ़ें. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का मासिक आर्थिक करियर राशिफल जुलाई 2026.
जुलाई में 6 जुलाई तक अपने बॉस, वरिष्ठ, प्रबंधन आदि से विशेष सावधान रहें क्योंकि सूर्य 22 जून से 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में है.
7 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको रोजगार, काम धंधे में सफलता मिलेगी. आप अपने जरूरी काम, महत्वपूर्ण बैठकें आदि इस महीने पूर्ण कर सकते हैं. बृहस्पति चतुर्थ भाव में कर्म स्थान पर उच्च राशि से दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको उन्नति मिलने की पूरी संभावना है.
शनि आपके कर्मेश 27 जुलाई से वक्री अवस्था में 11 दिसंबर तक रहेंगे. इस बीच नौकरी ना बदलें. नौकरी 26 जुलाई तक बदलना शुभ रहेगा.
आर्थिक: इस महीने पूरे 30 दिन आपको कोई विशेष लाभ अवश्य मिलेगा- मंगल आपके जन्म राशि स्वामी दूसरे भाव यानी आय भाव में है. उधार वापस मांगने का सबसे उचित समय है.
इस महीने आपको अपने व्यापार, नौकरी में मंदी दिखेगी. मन अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी. आपके राशि स्वामी शुक्र 4/7/26 से 1/8/26 तक चतुर्थ भाव यानी अध्यात्म के भाव में है. यह एक उत्तम योजना का समय है.
4/7 से 13/7 तक व्यापार में हानि होने की संभावना या नौकरी में भी खतरा हो सकता है. शुक्र और केतु की युति वैसे तो 4/7 से 1/8 तक है परंतु इसका ज्यादा बुरा प्रभाव 4/7 से 13/7 तक दिखेगा.
फिर भी लंबे समय तक 5.12.2026 तक राहु दशम भाव में यानी आपको 1/8/26 के बाद फिर से सफलता मिलती दिखेगी. इस साल आप काम धंधे में अपना साम्राज्य 5.12.2026 तक बना पाएंगे. इसका कारण दशम भाव में राहु एवं तृतीय भाव में उच्च राशि के बृहस्पति हैं.
आर्थिक: आर्थिक क्षेत्र में बुध वक्री अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे जिससे आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी. आय का आना और जाना दोनों होगा. 24/7 तक संभल कर रहें. बड़े बदलाव न करें.
आपके राशि स्वामी 24 जुलाई तक अपनी राशि में वक्री अवस्था में है. आपको व्यापार, नौकरी में बहुत सारे बदलाव होते हुए मिलेंगे. हर फैसला सोच-समझकर लेना आवश्यक है. किसी को उधार ना दें. 24/7 से 5/8 तक आपके व्यापार, नौकरी में स्थिरता बनेगी व आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी बनेंगे. इसलिए बड़े फैसले 24/7 से 5/8 तक लें.
आर्थिक: जहां सूर्य और गुरु दूसरे भाव में हैं जो 16/7 तक कुछ अच्छी आर्थिक सफलता दिलाएंगे.
बृहस्पति 2/6/2026 से 31/10/2026 तक दूसरे भाव में आर्थिक मामलों को सशक्त करेंगे. बहुत शुभ फल देंगे. 8/7 से 13/7 तक शेयर बाजार में घाटा हो सकता है.
16/7 तक सूर्य 12वे भाव में हैं यानी सरकारी काम में बहुत सतर्कता बरतें. शुरू के 6 दिन 6/7 तक तो बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारी के मामले में प्रतिकूल हो सकता है. 16/7 के बाद राजसी फायदा मिलेगा. ऊपर दिए गए विषयों पर 17/7 से आपको फायदा मिलेगा. व्यापार, नौकरी में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता आदि मिलेगी. ग्यारहवें भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में 4/7 से 1/8 तक बहुत शुभ फल देंगे.
आर्थिक: कहीं ना कहीं से 4/7 से 1/8 के बीच धन लाभ हो सकता है. कंपनी का पुराना बकाया जिन पर भी है सबसे तकादा करने का सर्वश्रेष्ठ समय है.
6/7 तक उपद्रव. 3/7 से 16/7 व्यापार, नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा. 16/7 से बाकी महीना विपरीत फल- अशुभ. 4/7 से 1/8- वाहन योग. अपने कार्यक्षेत्र में ऊपर दिए गए तारीखों पर विशेष ध्यान दें. अपने महत्वपूर्ण काम 7/7 से 16/7 तक करने पर आपको विशेष सफलता मिलेगी. किसी जानने वाले व्यक्ति, दोस्त,आदि आपकी विशेष मदद भी इस दौरान कर सकते है जिसकी पूरी संभावना है.
आर्थिक: आपके दूसरे एवं बारहवें भाव स्वामी बुध वक्री अवस्था में 24/7 तक अस्थिरता का माहौल बनाकर रखेंगे. संभल कर फैसला लें. आर्थिक पक्ष में बड़ा बदलाव भी होगा. 16/7 तक धन लाभ पूर्णतः कौन मिलने की संभावना है. आपके लग्नेश की 11वे भाव में स्थिति बता रही है.
24/7 तक अपने ग्राहक की जरूरत को समझने में गलती हो सकती है या वही काम दोबारा करना पड़ सकता है. कोई पहले का अधूरा काम भी पूरा करना पड़ सकता है. हालांकि 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध दशम भाव में होने के कारण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है. अपने काम करने के तरीके भी आप बदलेंगे. कुल मिलाकर 24/7 तक अस्थिरता या अधूरा फल मिलेगा फिर 5/8 तक सफलता मिलना तय है.
आर्थिक: 24/7 तक आर्थिक मामलों में संभल कर फैसला लें. 24/7 से 5/8 तक स्थिरता और सफलता मिलेगी.
बृहस्पति आपके कर्म भाव में 2/6 से और सूर्य 16/7 से इस महीने तक है. 17/7 से आपके बड़े-बड़े काम बनेंगे और ऊंचाइयां और सफलता मिलते हुए नजर आएगी. 16/7 के पहले भी भाग्य का साथ मिलेगा फिर जो भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हों वो आप 17/7 के बाद करें तो सोने पे सुहागा वाला अत्यन्त शुभ समय है. आपको पद, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी विशेष तौर पर मिलेगी. सरकारी काम में सफलता इस महीने निश्चित मिलेगा. अत्यन्त शुभ व फलदायी महीना है.
आर्थिक : आपके लग्नेश शुक्र 4/7 से 13/7 तक पीड़ादायी अनुभव, दुखद फल देंगे. 14/7 से 31/7 तक अत्यंत शुभ फल व सफलता मिलेगी. धन लाभ, भुगतान इस महीने बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन 4/7 से 13/7 तक कोई घाटा भी होगा.
इस महीने आपके व्यापार में साझेदार के साथ झड़प, झगड़ा की सम्भावना है. मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर है. शुक्र भी जो सप्तमेश हैं 4/7 से 13/7 तक केतु के साथ युति में हैं. 24/7 तक ग्यारहवें भाव के स्वामी बुध वक्री अवस्था में अष्टम भाव में बड़ा घाटा दे सकते हैं.
आर्थिक: अपमानजनक स्थिति भी आर्थिक मामले में मिल सकता है. आर्थिक मामलों में 16/7 के बाद अपने महत्वपूर्ण फैसले लें. सरकारी कामों में 16/7 तक घाटा व अपमान हो सकता है.
7/7 से 16/7 बुध-आदित्य योग है, 7/7 से 5/8 भद्र योग है. बजट बनाने में 24/7 तक विशेष सावधानी रखें. अपने जरूरी फैसले 16/7 तक लें. जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपके व्यापार या नौकरी में हों उसे 16/7 तक करें. सूर्य सप्तम-स्थान से आपके राशि को देखते हुए - मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता आदि दिलाएंगे. 17/7 के बाद अपने बॉस, वरिष्ठ, प्रबंधन एवं सरकारी कामों में विशेष सावधानी बरतें. अपमानजनक स्थिति होने की संभावना है.
आर्थिक: कोई आर्थिक जोखिम वाला काम इस महीने ना करें. शुक्र धन-स्वामी (ग्यारहवें भाव) में 4/7 से 1/8 तक है और भाग्य-स्थान पर आपके कुछ काम भी बनायेंगे. आपके व्यय भाव यानी दूसरे भाव के स्वामी शनि 27/7 से 11/12 तक वक्री यानी आर्थिक पहलू में अस्थिरता व बदलाव भी लाएंगे.
4/7 से 1/8 तक क्रमशः शुक्र आठवें भाव में आपको हानि देंगे. साथ में अपमान भी होगा. 4/7 से 13/7 तक ज्यादा तीव्र असर देखने को मिलेगा शुक्र + केतु की युती डिग्री के हिसाब से भी बेहद करीब है. सावधानी बरतें. सातवें बृहस्पति राशि पर दृष्टि डालकर आपको हर मुसीबत से बचाते भी रहेंगे. व्यापार, नौकरी में 17/7 से 31/7 तक कुछ सुधार भी देखने को मिलेगा.
आर्थिक: ग्यारहवें भाव के स्वामी मंगल 21/6 से 2/8 तक शुभ पांचवें भाव में अपना शुभ फल व आर्थिक मामलों में सफलता सामान्य तौर पर देंगे. दूसरे भाव के राहू 5/12/26 तक कोई बड़ा धन देंगे.
6/7 तक व्यापार नौकरी में खतरा है, सरकारी कामों में हानि होने की संभावना है. 7/7 से 16/7 तक शुभ फल मिलेगा. अपने जरूरी बैठक / काम इस बीच कीजिए. 16/7 से 20/8 तक बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारी आदि से विशेष सावधानी बरतें. व्यापार में कोई सहयोगी /साथी से उपद्रव हो सकता है. नौकरी खोने का डर भी हो सकता है. आपके लग्नेश शनि 27/7 से 11/12 तक वक्री होने के कारण अस्थिरता व बदलाव लाएंगे.
आर्थिक: कुछ शुभ फल 16/7 तक मिलेंगे. छठे भाव में गुरु है इसलिए कोई नया काम या आर्थिक निवेश ना करें. जोखिम ना लें इस महीने अन्यथा हानि हो सकती है.
इस महीने बजट बनाने में सावधानी बरतें. 16/7 तक सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव से दशम भाव पर राजकीय शुभ फल, मान-सम्मान, पदोन्नति दिलाएंगे. कर्मेश गुरु उच्च राशि कर्क में पंचम भाव में 31/10 तक विशेष शुभ फल देंगे.
आर्थिक : द्वितीयेश मंगल तीसरे भाव में और बृहस्पति पंचम भाव से ग्यारहवें भाव पर शुभ फल सामान्य तौर से ज्यादा देंगे. फैशन, सुख-सुविधा, कपड़े, शौकिया वस्तुओं व गाड़ी पर खर्चा होगा. यानी कुल-मिलाकर आर्थिक पक्ष पर मिलाजुला असर देखने को मिलेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)