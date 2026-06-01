Career Horoscope Today: मेष और धनु राशि वाले भूलकर भी न लें आज ये फैसला, जानें मकर मीन समेत सभी 12 राशियों का करियर और आर्थिक हाल

Career Horoscope Today: 1 जून 2026 का दिन आर्थिक और करियर के लिहाज से बेहद जरूरी रहने वाला है. आज शाम 7:18 तक चंद्रमा का गोचर अलग स्थिति में रहेगा और उसके बाद वे मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस बदलाव के कारण सिंह राशि की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, तो वहीं कुंभ राशि वालों पर काम का दबाव बढ़ेगा. आज हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक, आपके व्यापार, नौकरी और पोर्टफोलियो पर इस गोचर का क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे.

1. मेष राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा शाम 7:18 तक आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे और उसके बाद आपके नवम भाव में मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आज का दिन आपके काम धंधे के लिए प्रतिकूल रहेगा. कार्यस्थल पर अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है. इसलिए, काम धंधे से संबंधित कोई भी अहम फैसला बहुत सावधानी से लें. बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपके काम में रुकावट आ सकती है. कुल मिलाकर आज का दिन शुभ नहीं है.

आर्थिक पक्ष: आज भी आय की तुलना में खर्च अधिक होने की पूरी संभावना है, यानी आपको घाटा हो सकता है. बीमारी या इलाज पर भी धन खर्च हो सकता है. महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों को फिलहाल आगे के लिए टाल दें. कोई भी बड़ा निर्णय शाम 7:18 के बाद ही लें, जब चंद्रमा आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

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2. वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव (वृश्चिक राशि) में शाम 7:18 तक रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इसका मतलब यह है कि शाम 7:18 तक का समय व्यापार, करियर और नौकरी के लिए काफी शुभ रहेगा. सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े कार्य सफल होंगे और आपको मान सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं. काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है. कुल मिलाकर दिन का पहला भाग अनुकूल है, आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: बुध, शुक्र और बृहस्पति आपके दूसरे भाव में मौजूद हैं. शाम 7:18 तक आप कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, समय शुभ रहेगा. हालांकि, शाम 7:18 के बाद जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब आपको घाटे या विफलता का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए देर शाम निवेश से बचें.

3. मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से शाम 7:18 तक छठे भाव में गोचर करेंगे. इसका अर्थ है कि आपको अपने व्यापार, करियर या नौकरी में किसी भी तरह के विवाद और लड़ाई झगड़े से पूरी तरह दूर रहना होगा. आज किसी भी राजनीतिक विषय पर बहस न करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. काम धंधे में घाटा होने की आशंका है, इसलिए आज कोई भी अहम या बड़ा निर्णय न लें.

आर्थिक पक्ष: आपके वित्तीय पोर्टफोलियो में आज कुछ परेशानियां आ सकती हैं. आज के दिन किसी भी तरह का नया निवेश या खरीद फरोख्त करने से बचें. आर्थिक मामलों से जुड़ा जो भी निर्णय लेना हो, उसे शाम 7:18 के बाद के लिए टाल दें. इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव (धनु राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से स्थितियां शुभ होने लगेंगी.

4. कर्क राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से चंद्रमा पंचम भाव में शाम 7:18 तक गोचर करेंगे और उसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज शाम 7:18 तक का समय बेहद शुभ रहेगा. इस दौरान आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. सही लोगों से संपर्क बनेगा और आपके कार्य सुचारू रूप से पूरे होते चले जाएंगे. कार्यस्थल पर आपको अपने बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार और लाभ देखने को मिलेगा. शाम 7:18 तक आपको आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है. हालांकि, इसके बाद पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे.

5. सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में शाम 7:18 तक गोचर करेंगे, जिसके बाद वे पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे. इसके प्रभाव से आज शाम 7:18 तक व्यापार, करियर और नौकरी में कामकाज की गति थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है. कार्यभार और मानसिक दबाव भी बढ़ेगा. आज का दिन नई योजनाएं बनाने के लिए उत्तम है, लेकिन आज फील्ड वर्क या भागदौड़ वाले कामों की प्लानिंग न करें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा धीमापन नजर आएगा, यानी कोई बड़ा या सीधा लाभ तुरंत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बावजूद, निराश न हों क्योंकि आज किए गए प्रयासों का फायदा आपको भविष्य में जरूर मिलेगा.

6. कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से शाम 7:18 तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद चतुर्थ भाव में चले जाएंगे. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए शाम 7:18 तक का समय काफी भाग्यशाली रहेगा. आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. जो काम काफी समय से अधूरे पड़े थे, उन्हें आज दोबारा शुरू करने पर सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है. वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधन और सरकारी अटके कामों में आज सफलता मिल सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज तुरंत कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आज आप जो भी मेहनत या व्यावसायिक अनुबंध करेंगे, उसका दूरगामी लाभ आपको आगे चलकर अवश्य मिलेगा.

7. तुला राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में शाम 7:18 तक गोचर करेंगे, जो आपके व्यापार और करियर के लिए एक अच्छी स्थिति है. हालांकि, आपको 15 जून तक अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन के साथ बातचीत में बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं. कार्यस्थल पर कोई अपमानजनक स्थिति न बने, इसका ध्यान रखें. फिलहाल नई नौकरी में बदलाव न करें और न ही कोई नया काम शुरू करें.

आर्थिक पक्ष: आज आपको कोई न कोई विशेष आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा. द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए धन प्रवाह (Money Flow) के नए रास्ते खोलेगा और फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता.

8. वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि में ही शाम 7:18 तक गोचर करेंगे, जिसके बाद वे दूसरे भाव में चले जाएंगे. आज आप सही समय पर सही लोगों से मिलेंगे, जिससे आपके काम आसानी से बन जाएंगे और सफलता की पूरी संभावना रहेगी. आज आप अपने करियर से संबंधित कोई भी अहम निर्णय ले सकते हैं, दिन आपके पक्ष में रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप बड़े वित्तीय निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, शेयर बाजार से आज बहुत बड़े लाभ की उम्मीद न करें. शनि आपके पंचम भाव से 2 जून 2027 तक गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी में ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए.

9. धनु राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से शाम 7:18 तक बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके बाद वे आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. आज के दिन आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष सावधानी बरतनी होगी; किसी तरह के धोखे या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. कर्ज या लोन से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ सकती है और अस्वस्थता का असर भी आपके काम धंधे पर पड़ेगा.

आर्थिक पक्ष: आज शाम 7:18 तक पैसों से जुड़ा कोई भी विशेष या बड़ा आर्थिक फैसला न लें. जो भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने हों, उन्हें शाम 7:18 के बाद के लिए सुरक्षित रखें, अन्यथा बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है.

10. मकर राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से ग्यारहवें भाव में शाम 7:18 तक गोचर करेंगे. इसके शुभ प्रभाव से आज का दिन व्यापार, करियर और नौकरी के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. पंचम और ग्यारहवें भाव में सूर्य और चंद्रमा की एक दूसरे पर शुभ दृष्टि पड़ रही है. इसकी वजह से आपको अपने बॉस, प्रबंधन, प्रशासन या सरकारी क्षेत्रों से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, लेकिन शाम 7:18 से पहले ही अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें; इसके बाद बड़े फैसले लेने से बचें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा. शाम 7:18 तक चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहकर आपके धन में वृद्धि कराएंगे. कहीं से अचानक धन आगमन हो सकता है, जिससे आपका वित्तीय पोर्टफोलियो मजबूत होगा. हालांकि, शाम 7:18 के बाद खर्चों में अचानक तेजी आ सकती है, इसलिए थोड़ा संभलकर बजट बनाएं.

11. कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा शाम 7:18 तक आपकी जन्म राशि से दसवें भाव में गोचर करेंगे. आज आपके व्यापार, करियर और नौकरी में कामकाज की अधिकता रहेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ काम का भारी दबाव भी महसूस होगा. आज कई महत्वपूर्ण लोगों से मेल जोल बढ़ सकता है और कार्यभार में वृद्धि होगी. कुल मिलाकर काम धंधे के लिहाज से आज का दिन बेहद सफल रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज तुरंत किसी बहुत बड़े आर्थिक लाभ की संभावना नहीं दिख रही है. इसके बावजूद, आज आप जो भी व्यावसायिक प्रयास करेंगे या डील्स फाइनल करेंगे, उनसे आपके व्यापार में विस्तार होगा, जिसका बेहतरीन आर्थिक लाभ आपको आगे चलकर मिलेगा.

12. मीन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में शाम 7:18 तक गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आज आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. शाम 7:18 के बाद चंद्रमा आपके दसवें भाव में चले जाएंगे. आज सूर्य की दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर होने से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और सरकारी कामों में विशेष लाभ होगा. यदि आज किसी एग्रीमेंट या समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना हो, तो दिन उत्तम है. इसके अलावा ईमेल या लिखित दस्तावेजों से जुड़े काम भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे.

आर्थिक पक्ष: आज की आर्थिक स्थिति आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाली है. मंगल अपनी मूलत्रिकोण राशि मेष से आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा शाम 7:18 तक भाग्य स्थान पर बने हुए हैं. इस ग्रह स्थिति के कारण आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. आप बेझिझक आर्थिक फैसले ले सकते हैं, आपको लाभ अवश्य होगा.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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