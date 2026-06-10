Aaj Ka Career Rashifal: आज इन राशियों के लिए खुला 'कुबेर का खजाना', लेकिन एक छोटी सी भूल और सब बर्बाद!

Aaj Ka Career Rashifal: अगर आप 8 जून 2026 को नौकरी, व्यापार, निवेश या करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का हाल जरूर जान लें. कुछ राशियों को आज जबरदस्त आर्थिक लाभ और सफलता मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को नुकसान और धोखे से बचकर रहने की सलाह दी गई है. इस आर्टकिल में हम मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर और फाइनेंस राशिफल के बारे में डिटेल से जानेंगे.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 12वें स्थान पर हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. हर तरह के छल कपट से बचें. आज व्यापार में किसी भी तरह का निवेश न करें, किसी को बड़ा उधार न दें और विवादों से पूरी तरह दूर रहें. अचानक से कोई बड़ा घाटा होने की स्थिति भी आ सकती है. कुल मिलाकर आज का दिन अशुभ है, इसलिए संभलकर रहें.
आर्थिक / फाइनेंस: आर्थिक मामलों में आज के दिन आय से ज्यादा खर्च होने के योग हैं. कोई बड़ा निवेश करने से बचें. आज शेयर बाजार से भी पूरी तरह दूर रहें और व्यापार में किसी को उधार न दें. यदि आप नौकरी में हैं, तो आज किसी सहकर्मी या अन्य को पैसा उधार देने से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रित रखें.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में स्थित हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आज आपके रुके हुए कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे. व्यावसायिक बैठकें करने के लिए आज का दिन अच्छा है. अपने सभी जरूरी कार्यों को आज ही पूरा करने की कोशिश करें. नौकरी में आपके बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन का पूरा सहयोग बना रहेगा. सूर्य आपकी जन्म राशि से 15 जून तक गोचर कर रहे हैं.
आर्थिक / फाइनेंस: 11 जून तक बुध आपके दूसरे भाव में आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. इस वजह से आर्थिक मामलों में आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी तरह के वाद विवाद या उपद्रव से बचें, अन्यथा आर्थिक घाटा उठाना पड़ सकता है.
करियर / रोजगार: आपकी जन्म राशि में बुध गोचर कर रहे हैं और 11 जून तक बुध आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. वहीं, चंद्रमा का गोचर आज आपकी जन्म राशि से 10वें भाव में है, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. कुल मिलाकर व्यापार, करियर और नौकरी के मामले में आज आप काफी दबाव महसूस करेंगे. काम का तनाव बहुत ज्यादा रहेगा और कई महत्वपूर्ण बैठकें होने की भी संभावना है. आज कार्यक्षेत्र में 'प्रेशर कुकर' जैसी स्थिति बनी रहेगी, यानी काम का बोझ बहुत अधिक होगा, लेकिन उस अनुपात में लाभ मिलने की संभावना कम है.
आर्थिक / फाइनेंस: आर्थिक मामलों में आज पूरी सावधानी बरतें. कोई विशेष या बड़ा लाभ होने की उम्मीद आज नहीं है. हालांकि, शेयर बाजार को लेकर आप कोई निर्णय ले सकते हैं. मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से पंचम भाव को 11वें भाव से देख रहे हैं, जिससे आपको शेयर बाजार में लाभ मिल सकता है.
करियर / रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से नवम (नौवें) भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से स्थित हैं. इसके अलावा, बृहस्पति और शुक्र आपकी ही राशि में मौजूद हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आपके दशम स्थान पर स्थित हैं. इन सभी ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आज का दिन रोजगार के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा और आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.
आर्थिक / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखा जा सकेगा. आप धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. आर्थिक मामलों में आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. शेयर बाजार से भी आज आपको अच्छा फायदा मिल सकता है. 15 जून तक सूर्य 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो शुभ है.
करियर / रोजगार: चंद्रमा आज आपकी जन्म राशि से अष्टम (आठवें) भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. आज का दिन मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए व्यापार, करियर और नौकरी में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. कोई भी काम सूझबूझ से करें, क्योंकि आज व्यापार में घाटा होने की संभावना है. अपने अहम फैसलों को आज आगे के लिए टाल दें. जो बैठकें बहुत जरूरी हों, सिर्फ वही करें और उनमें भी कोई बड़ा निर्णय न लें.
आर्थिक / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है. आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी. आज के दिन शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रहें. 11वें भाव में गोचर कर रहे बुध आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसकी वजह से पंचम भाव पर अशुभ दृष्टि पड़ रही है. आर्थिक मामलों में कोई व्यवधान आ सकता है.
करियर / रोजगार: आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि, काम धंधे, व्यापार और नौकरी में किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से खुद को दूर रखें. अपने कार्यालय या कारोबार में आज किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा न करें. यदि आप विवादों से दूर रहने में सफल रहे, तो आज का दिन आपके रोजगार और व्यवसाय के लिए काफी शुभ साबित होगा.
आर्थिक / फाइनेंस: आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला आज न लें. हालांकि, शुक्र और बृहस्पति आपके पांचवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके प्रभाव से शेयर बाजार में कुछ लाभ हो सकता है. लेकिन शेयर बाजार को छोड़कर अन्य किसी भी आर्थिक मामले में आज बड़ा जोखिम न उठाएं.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से छठे भाव में हो रहा है, जहां शनि पहले से विराजमान हैं. आज के दिन आपको अपने व्यापार, करियर और नौकरी में बेहद सोच समझकर फैसले लेने चाहिए. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी आने की आशंका है, और खराब स्वास्थ्य के कारण भी काम धंधे में रुकावट आ सकती है. आज आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, इसलिए सचेत रहें. साथ ही, ऑनलाइन या साइबर धोखाधड़ी से विशेष रूप से सावधान रहें.
आर्थिक / फाइनेंस: आर्थिक मामलों में भी आज का दिन पूरी तरह सतर्क रहने का है. चंद्रमा और शनि की छठे भाव में युति के कारण, यदि आपने किसी से कर्ज या लोन लिया है, तो वहां से आज आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
करियर / रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र में हैं. इस शुभ स्थिति के कारण आज आपको कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ होगा. व्यापार, करियर और नौकरी में आपको मनमुताबिक सफलता मिलेगी. आज आप अपने व्यवसाय से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. आपको अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों, अधिकारियों और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा.
आर्थिक / फाइनेंस: आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. नवम भाव में बैठे बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पंचम भाव के चंद्रमा पर पड़ रही है. इस शुभ दृष्टि के कारण आज आपको किसी विशेष माध्यम से बड़ी आर्थिक सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से चतुर्थ (चौथे) भाव में है. व्यापार, करियर और नौकरी के लिहाज से आज का दिन नई योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है. आज आप भविष्य की कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करें, तो आपके लिए अधिक शुभ रहेगा. हालांकि, चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति होने के कारण काम धंधे में थोड़ी मानसिक चिंता या तनाव की स्थिति बनी रह सकती है. काम के सिलसिले में आज आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.
आर्थिक / फाइनेंस: शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. शेयर बाजार के अलावा अन्य आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.
करियर / रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जहां शनि पहले से ही विराजमान हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत शुभ है. मंगल आपके चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में स्थित हैं, और उनकी सातवीं दृष्टि आपके दशम (कर्म) स्थान पर पड़ रही है. कर्म भाव पर मंगल की यह शुभ दृष्टि आज आपको कार्यक्षेत्र में बहुत व्यस्त रखेगी. आज कई नए अवसर और काम आपके पास आएंगे, जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज ही लें और जरूरी बैठकें आज ही निपटाने की कोशिश करें.
आर्थिक / फाइनेंस: राहु का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है. वहीं, धन भाव (11वें भाव) के स्वामी मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में हैं. इसके प्रभाव से आपको बेहतरीन आर्थिक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. शेयर बाजार में भी आज आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि 15 जून तक सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. कुल मिलाकर आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन बेहद सफल रहेगा.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में हो रहा है और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हैं. आपकी जन्म राशि से राहु का गोचर इस पूरे साल यानी 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा. इसके साथ ही, आपके तीसरे भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा. आज आप अपने वीआईपी क्लाइंट्स को कॉल कर सकते हैं और उनके साथ नई डील के लिए बैठकें तय कर सकते हैं. आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए बहुत खास है. अपने सभी जरूरी काम आज ही निपटाएं, सफलता अवश्य मिलेगी.
आर्थिक / फाइनेंस: आज आपको विभिन्न स्रोतों से धन का अच्छा प्रवाह देखने को मिलेगा. यदि आप अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में कोई बड़ा फेरबदल या बदलाव करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए उपयुक्त है. हालांकि, शेयर बाजार में किसी भी तरह का बड़ा फेरबदल 11 जून तक करने से बचें.
करियर / रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि से गोचर करते हुए रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शनि देव पहले से ही विराजमान हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप सही समय पर सही जगह महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी व्यावसायिक बैठकें पूरी तरह सफल होंगी. आज आप भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाएंगे, जिनमें आगे चलकर आपको बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
आर्थिक / फाइनेंस: आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. मंगल के आपकी दूसरी भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण, आज आपको चंद्रमा के गोचर से कोई विशेष वित्तीय लाभ मिल सकता है. शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको बड़ा मुनाफा दिला सकते हैं.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)