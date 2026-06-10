Aaj Ka Career Rashifal: आज इन राशियों के लिए खुला 'कुबेर का खजाना', लेकिन एक छोटी सी भूल और सब बर्बाद!

करियर / रोजगार: आज चंद्रमा का गोचर आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में हो रहा है और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हैं. आपकी जन्म राशि से राहु का गोचर इस पूरे साल यानी 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा. इसके साथ ही, आपके तीसरे भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा. आज आप अपने वीआईपी क्लाइंट्स को कॉल कर सकते हैं और उनके साथ नई डील के लिए बैठकें तय कर सकते हैं. आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए बहुत खास है. अपने सभी जरूरी काम आज ही निपटाएं, सफलता अवश्य मिलेगी.