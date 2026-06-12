Aaj Ka Career Rashifal: बन रहा है बेहद दुर्लभ 'लक्ष्मी योग'! कुछ राशियों की पलटेगी किस्मत, तो कुछ के लिए बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Career Rashifal: 12 जून 2026 को ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज चंद्रमा मेष राशि में मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जिससे बेहद शुभ लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही भरणी नक्षत्र का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा.
ज्योतिष गणना के अनुसार, आज का दिन जहां कुछ राशियों के लिए अचानक धन लाभ और तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, वहीं कुछ राशियों को बेहद संभलकर रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज करियर और पैसों के मामले में किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में मंगल के साथ युति बना रहे हैं. इसके साथ ही भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहने से आज का दिन व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष लाभ देने वाला रहेगा. आपके रोजगार से जुड़ी कोई न कोई अच्छी खबर आज जरूर आएगी. समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जिससे आपके बड़े काम पूरे होने की संभावना है. आज बनने वाले लक्ष्मी योग का भरपूर फायदा आपको अपने कार्यक्षेत्र में मिलेगा.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है. आपको कहीं से अचानक धन लाभ होने की संभावना है. अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था या कहीं आपका पैसा बकाया है, तो आज उसे वापस मांगने का सबसे उत्तम दिन है. कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी. हालांकि शेयर बाजार से जुड़े लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि केतु का गोचर आपके पंचम भाव में 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी शुक्र है. आज नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. विदेशी कंपनियों या बाहरी संपर्कों से जुड़े व्यापार में आज आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. हालांकि कार्यस्थल पर कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) बढ़ सकती है, जिसके चलते आप थोड़ा दबाव महसूस करेंगे. कुल मिलाकर व्यापार और नौकरी के लिए दिन अच्छा है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में इस गोचर के दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. विशेषकर सुख सुविधाओं या विलासिता की चीजों पर अधिक धन खर्च होने की संभावना है. शेयर बाजार से जुड़े मामलों में सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं. पैसों का लेन देन आज बहुत संभलकर करें. आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से करियर में प्रगति के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. सहकर्मियों (साथ काम करने वालों) के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आज बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार, नौकरी और करियर के लिए आज का दिन उत्तम है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाएगा. आज अच्छा धन लाभ होने की पूरी संभावना है. एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बन रहे हैं. पुराने किए गए निवेश से भी आज अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. व्यापार में नए सौदे सफल रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी नियमित आय में वृद्धि होने के साफ संकेत मिल रहे हैं. आपको पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट (जमीन जायदाद) से जुड़े मामलों में बड़ा वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है. आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके नवम (भाग्य) भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा या रिसर्च (शोध) से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार साबित होगा. व्यापार के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी. करियर के लिए नए दरवाजे खुलेंगे. कुल मिलाकर आज व्यापार और नौकरी के लिए उत्तम दिन है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. भाग्य का साथ मिलने से कुछ बड़े वित्तीय लाभ होने की संभावना है. आज के दिन आपका धन धार्मिक या मांगलिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी. आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जाती है. आज कार्यस्थल पर अचानक कुछ चुनौतियों या काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. यदि संभव हो तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. व्यापार में भी आज कोई बड़ा बदलाव करने से बचें.
आर्थिक पक्ष: आज धन के मामले में किसी भी तरह का जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है. आज अचानक कोई बड़ा अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर ही चलें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना बहुत जरूरी है.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं. साझेदारी (पार्टनरशिप) में व्यापार करने वालों के लिए यह बहुत उत्तम समय है. नए नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे, जिससे आपको भविष्य में विशेष लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को जनता से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. आज करियर के लिहाज से अच्छा दिन साबित होगा.
आर्थिक पक्ष: आज जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. संयुक्त निवेश (Joint Investment) के लिए आज का समय बहुत अच्छा है. आपके लिए आय के कुछ नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में यदि आपके कुछ विरोधी या शत्रु हैं, तो आज वे परास्त होंगे. आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से कठिन से कठिन काम को भी समय पर पूरा कर लेंगे. नौकरी में स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं. व्यापार और नौकरी के लिए दिन अच्छा है.
आर्थिक पक्ष: आज लोन या कर्ज से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी होगा. आर्थिक पक्ष में थोड़ी सावधानी रखें.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके पांचवें भाव यानी बुद्धि व त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं. रचनात्मक क्षेत्र, कला, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अद्भुत परिणाम लेकर आएगा. आज आपकी बुद्धिमत्ता और बेहतरीन रणनीतियों की बदौलत व्यापार में कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है. नौकरी और करियर के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक पक्ष: आज भरणी नक्षत्र के प्रभाव से आपको शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ हो सकता है. हालांकि, राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए अत्यधिक लालच में आकर बड़ा जोखिम लेने से बचें, अन्यथा यह भारी पड़ सकता है. अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत रखने के लिए समझदारी से खर्च करें.
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक स्थिरता महसूस होगी. यदि आप वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) कर रहे हैं या भूमि भवन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपको भारी मुनाफा होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर बहुत सुखद माहौल मिलेगा.
आर्थिक पक्ष: आज का दिन सुख साधनों, वाहन या संपत्ति में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि घरेलू सुख सुविधाओं की चीजों पर थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
करियर/रोजगार: चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और कम्युनिकेशन (संचार) से जुड़े लोगों को अपने काम में आज बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. छोटे स्तर के व्यापार में भी आज कोई बड़ा सौदा हो सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी मेहनत का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. यानी आप जितनी भागदौड़ और प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक आर्थिक लाभ कमा पाएंगे. आज भाई बहनों या करीबी दोस्तों के सहयोग से भी धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
12. मीन राशि
करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी वाणी का प्रभाव बहुत मजबूत रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको खूब प्रशंसा मिलेगी. यदि आप कंसल्टेंसी, बैंकिंग या कूटनीति (Diplomacy) के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. व्यापार में ग्राहकों का विश्वास आप पर और बढ़ेगा.
आर्थिक पक्ष: आज का गोचर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा. यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज उसके वापस मिलने के प्रबल योग हैं. शेयर बाजार के लिए भी यह समय अनुकूल है और आज आप बचत करने में सफल रहेंगे.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)