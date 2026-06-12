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Aaj Ka Career Rashifal: बन रहा है बेहद दुर्लभ 'लक्ष्मी योग'! कुछ राशियों की पलटेगी किस्मत, तो कुछ के लिए बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Career Rashifal: यह 12 जून 2026 का दैनिक आर्थिक और करियर राशिफल है, जिसमें चंद्रमा और मंगल की युति से शुभ लक्ष्मी योग और भरणी नक्षत्र का प्रभाव दिखेगा.

Written ByShyam ThakurEdited By:harsh singh
Published: Jun 12, 2026, 04:40 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:40 AM IST
Aaj Ka Career Rashifal: बन रहा है बेहद दुर्लभ 'लक्ष्मी योग'! कुछ राशियों की पलटेगी किस्मत, तो कुछ के लिए बड़ी चेतावनी

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