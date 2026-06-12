Aaj Ka Career Rashifal: बन रहा है बेहद दुर्लभ 'लक्ष्मी योग'! कुछ राशियों की पलटेगी किस्मत, तो कुछ के लिए बड़ी चेतावनी

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में मंगल के साथ युति बना रहे हैं. इसके साथ ही भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहने से आज का दिन व्यापार, करियर और नौकरी में विशेष लाभ देने वाला रहेगा. आपके रोजगार से जुड़ी कोई न कोई अच्छी खबर आज जरूर आएगी. समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जिससे आपके बड़े काम पूरे होने की संभावना है. आज बनने वाले लक्ष्मी योग का भरपूर फायदा आपको अपने कार्यक्षेत्र में मिलेगा.