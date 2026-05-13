Career Horoscope 13 May 2026: मंगल रूचक योग से आज कर्क वालों का करियर करेगा बूम, इन राशियों के जातक महसूस करेंगे दबाव!

Career Horoscope Today 13 May 2026: आज 13 मई 2026, बुधवार के दिन कुछ राशि के जातकों को अपार धन लाभ और सम्मान प्राप्ति हो सकती है. आज का दिन कुछ जातकों के लिए भाग्यशाली भी सिद्ध हो सकता है. करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज बुधवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा आइए विस्तार से जानते हैं.

करियर राशिफल- मेष राशि 13 मई 2026:

काम-धंधे में नुकसान के आसार हैं. खर्च ज्यादा हो सकता है. नई नौकरी आज नहीं जॉइन करें. तनाव बढ़ेगा. धैर्य रखें. उत्तेजित होने की सम्भावना है.

आर्थिक पक्ष:

अप्रत्याशित खर्चे होंगे. हानि की संभावना है. आज शेयर बाजार में कोई बदलाव न करें. आज वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें. धोखाधड़ी और साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहें. इन सभी बातों को लेकर सतर्क रहें. लेकिन शुक्र के द्वितीय भाव में होने से कुछ आय होने की संभावना है.

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करियर राशिफल- वृषभ राशि 13 मई 2026:

आज के दिन आपके काम में काफी तनाव रहेगा पर यह दबाव और तनाव आपको फायदे की ओर ले जाएगा. चंद्रमा व शनि युति 11वें भाव में है. लेकिन अपने बॉस, वरिष्ठ, प्रबंधन/ सरकारी काम से आज टकराव बिल्कुल भी ना करें. सरकार/सरकारी काम 15 मई के बाद के लिए टालें. राहु आपके 10वें घर में एक साम्राज्य बनने में मददगार रहेगा. शुक्र आपकी राशि में है यानी आराम, विलासिता आदि भी प्राप्त करेंगे. वाहन योग भी बन रहा है.

आर्थिक पक्ष:

बृहस्पति दूसरे भाव में आपको अच्छी कमाई की ओर ले जाएंगे. लेकिन आज खर्च भी है क्योंकि द्वितीयेश बाहरवें भाव में बुध, सूर्य के साथ विचरण कर रहे हैं. कुछ खर्च भी ज़रूर होगा.

करियर राशिफल- मिथुन राशि 13 मई 2026:

चंद्रमा आज आपके कर्म स्थान 10वे से कुंडली में गोचर कर रहे हैं. आज के दिन काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और आज का दिन आपके रोजगार के लिए बहुत अहम और प्रगतिशील साबित होगा. हालांकि यहां पर शनि के साथ युति होने के कारण काफी दबाव और तनाव भी महसूस होगा. सावधानी से कार्यरत रहें और जल्दी में ना रहें. चंद्र आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है जो शनि का है. धीरे-धीरे प्रगति मिलेगी.

आर्थिक पक्ष:

मंगल आपके ग्यारहवें भाव में कुंडली में अपनी ही राशि मेष में धन वृद्धि की और ले जाएंगे. हालांकि मंगल गंडांत डिग्री पर अश्विन में है जिससे समस्या भी काफी आएगी. पर महत्वपूर्ण वित्तीय योजना की और आपका फायदा कराते हुए ले जाएंगे.

करियर राशिफल- कर्क राशि 13 मई 2026:

चंद्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र नवम भाव, शनि के साथ युति- आज से आपकी किस्मत दोबारा साथ देगी. बहुत बड़े-बड़े काम बनेंगे. हालांकि टेंशन और स्ट्रेस भी जारी रहेगा. कोई नया काम आने की संभावना सूर्य दशम-भाव उच्च मेष राशि में या मंगल रूचक योग बनाते हुए काफी बड़ी सफलता, जॉब ऑफर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आदि आज दिला सकता है. बुध आदित्य योग से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा.

आर्थिक पक्ष:

शुक्र धन भाव में है, जिससे जातक अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे. दूसरे भाव में केतु के होने की वजह से अपनी आय को लेकर आप लंबे समय से असंतुष्ट हैं. मंदिर का झंडा दान में दीजिए. साल 2026 में 3 झंडा दान में दें. वैसे आज बृहस्पति से दसवें भाव में चंद्र गज केशरी योग वित्त पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा.

करियर राशिफल- सिंह राशि 13 मई 2026:

आज विशेष ध्यान से काम करने की जरूरत है. चंद्र अष्टम भाव में शनि के साथ है. मानसिक तनाव और अपमान की स्थिति भी बन सकती है. कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन करियर से संबंधित बिल्कुल ना लें. किसी विवाद झगड़े में ऑफिस में ना पड़े. सभी महत्वपूर्ण बैठकों को 15 मई तक टालने का प्रयास करें. रोग या स्वास्थ्य के कारण बीमार छुट्टी लेना भी पड़ सकता है.

आर्थिक पक्ष:

कोई भी प्रयास संभव है. शेयर बाजार से दूर रहें. आर्थिक फैसले को 15 मई या उसके आगे के लिए टालें. अचानक बड़ा ख़र्च सर पर आ सकता है.

करियर राशिफल- कन्या राशि 13 मई 2026:

चंद्रमा उत्तरभाद्रपद में सप्तम भाव में शनि के साथ होने से काम धंधे में काफी तनाव हो सकता है. 15 मई तक बॉस, प्रबंधन, वरिष्ठ आदि से विशेष तौर पर संभल कर रहें. अपमान होने की संभावना है.

आर्थिक पक्ष:

बुध अपने से अष्टम में. अचानक सधन हानि या रोग पर खर्च हो सकता है. 17 मई से समय बदलेगा. अच्छा होगा कि जातक स्टॉक मार्केट से दूर रहें. उधर न दें.

करियर राशिफल- तुला राशि 13 मई 2026:

चंद्र उत्तराभाद्रपध नक्षत्र छठे भाव में शनि के साथ होने से आज काम धंधे में परेशानी आएगी. रुकावटों का सामना करना पड़ेगा. झगड़ा झंझट भी हो सकता है. कोई जोखिम भरी मीटिंग या काम ना करें. सूर्य दशम भाव से दशम भाव में है. प्रबंधन से भी कुछ समर्थन मिलेगा परंतु उसके भरोसे ना चलें. तनाव भरा दिन रहेगा. संभल कर निर्णय लेने का समय है. दूसरों की लड़ाई या बहस में ना पड़े.

आर्थिक पक्ष:

आज खर्च का दिन है. रोग पर भी खर्च होने की संभावना है. किसी की बातों में आकर पैसा निवेश न करें. कोई भी बदलाव वित्तीय निवेश में ना करें. शेयर बाजार से दूर रहें. लोन या ईएमआई से परेशानी आ सकती है.

करियर राशिफल- वृश्चिक राशि 13 मई 2026:

चंद्र उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में पंचम घर में शनि के साथ बैठे हैं. शुभ दिन है. परंतु बहुत तनाव भी साथ में रहेगा. अपने बॉस, सीनियर से बहस आदि होने की संभावना भी है क्योंकि सूर्य छठे भाव में है. सावधान रहें. आज के दिन नौकरी न बदलें.

आर्थिक पक्ष:

कुछ छोटा मोटा लाभ हो सकता है. पर स्टॉक मार्केट से दूर रहिए. मंगल छठें भाव में नुकसान बता रहे हैं. इसलिए जो सकारात्मक होता है वो अच्छा है (चंद्र 5वें भाव की वजह से) परंतु अपनी और से जोखिम बिल्कुल ना लें.

करियर राशिफल- धनु राशि 13 मई 2026:

चंद्रमा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, राशि के चतुर्थ भाव में है. यहां शनि के साथ करियर में तनाव देंगे. काम का दबाव बढ़ेगा. घर में और करियर में दोनों जगह आपको समय देना आज मुश्किल होगा. लेकिन आज बैलेंस बनाना जरूरी है. कोशिश कर चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें. जमीन/फ्लैट से संबंधित काम भी आपका समय ले सकता है.

आर्थिक पक्ष:

आज कोई खास मुनाफा नहीं होगा. इसके बजाय खर्च हो सकता है. शेयर बाजार से आज दूर रहें. फाइनेंस को प्लान करने का दिन है. एक्शन लेने का नहीं.

करियर राशिफल- मकर राशि 13 मई 2026:

आज चंद्र उत्तरभद्रपद नक्षत्र में है. आज चन्द्र तृतीय भाव=प्राक्रम भाव में है. कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है. वहां शनि के साथ होने की वजह से तनाव भी रहेगा. नई नौकरी से संबंधित आज महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. करियर में बदलाव आने की संभावना है.

आर्थिक पक्ष:

आज फाइनेंस में कोई विशेष लाभ नहीं है. संभल कर कदम रखें. राहु दूसरे भाव में इस पूरे साल और 2/6/26 के बाद बृहस्पति भी सप्तम भाव में आपके लिए वित्तीय पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा समय लेकर आएंगे.

करियर राशिफल- कुंभ राशि 13 मई 2026:

आज चंद्रमा आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है. उत्तराभाद्रपाद नक्षत्र में. सूर्य व मंगल तीसरे भाव में, शुक्र चतुर्थी में बृहस्पति पंचम भाव में है. करियर के लिए शुभ और सकारात्मक रहेगा. लेकिन तनाव के साथ महत्वपूर्ण निर्णय आज ले सकते हैं. काम बनेगा. यात्रा भी काम से संबंधित करनी पड़ सकती है.

आर्थिक पक्ष:

सकारात्मक दिन है. नकदी प्रवाह होगा. कंपनी के पुराने कर्ज का फॉलोअप आज करें. फाइनेंस के लिए काफी अच्छा मौका है.

करियर राशिफल- मीन राशि 13 मई 2026:

चंद्रमा उत्तराभाद्रपाद नक्षत्र में आपके ही राशि में शनि के साथ है. काफी एक्टिव दिन रहेगा. तनाव भी रहेगा. क्योंकि वहां शनि भी है. जिस गति से आप निर्णय चाहते हैं उस गति से परिणाम नहीं आने पर आपको तनाव हो सकता है. लेकिन आज दिन एक्शन भरा और पॉजिटिव रहेगा.

आर्थिक पक्ष:

मंगल + सूर्य द्वितीय भाव में है इस कारण से अच्छा कैश फ्लो की संभावना है. सूर्य उच्च अवस्था में है. मैनेजमेंट, बॉस, सीनियर से लाभ हो सकता है. आज खानपान, परिवार और फाइनेंस का है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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