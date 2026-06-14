Aaj Ka Career Rashifal: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, आज का यह अनूठा गोचर कुछ राशियों के लिए नई नौकरियों और बड़े व्यापारिक समझौतों के द्वार खोलेगा, जबकि कुछ राशियों को धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए, मशहूर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक रूप से कैसा बीतने वाला है.