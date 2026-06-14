Aaj Ka Career Rashifal: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, आज का यह अनूठा गोचर कुछ राशियों के लिए नई नौकरियों और बड़े व्यापारिक समझौतों के द्वार खोलेगा, जबकि कुछ राशियों को धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए, मशहूर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक रूप से कैसा बीतने वाला है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आज आपकी बातचीत करने की कला की खूब प्रशंसा होगी और आप सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहेंगे. यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपके हाथ कोई बड़ा सौदा लग सकता है. कुल मिलाकर करियर के लिहाज से दिन बेहतरीन साबित होगा.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक पक्ष में धन लाभ के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी बचत में वृद्धि कराएगा, जो आपके वित्तीय पक्ष के लिए बहुत शुभ साबित होगा. यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे आज अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में उच्च के होकर अपने ही नक्षत्र में विराजमान हैं. आज आपको अपने व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण महसूस होगा. कार्यस्थल पर लोग आपकी सलाह मानेंगे और आपको प्राथमिकता देंगे. फैशन, मीडिया और डिजाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी. आज आप खुद की सुख सुविधाओं और व्यक्तित्व को निखारने पर धन खर्च कर सकते हैं. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव यानी बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. व्यापार में आज आपको आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) या विदेश से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर चल रहे कार्यों में थोड़ी सुस्ती देखी जा सकती है. आज का दिन मिला जुला असर लेकर आएगा.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव के कारण लग्जरी या सुख साधनों पर बड़ा खर्च होने की संभावना है. धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करें और अपने बजट का विशेष ध्यान रखें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं. आज करियर में उन्नति और इच्छाओं की पूर्ति का दिन है. यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, तो आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक रूप से आज सबसे बेहतरीन गोचर रहने वाला है. आय के स्रोतों में अचानक बढ़ोतरी होगी, जिससे बड़ा धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है. किसी पुराने या बड़े निवेश से अच्छा मुनाफा आपके हाथ लग सकता है. वित्तीय स्थिति बेहद शानदार रहेगी.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके काम की अत्यधिक सराहना होगी और आपका दबदबा बढ़ेगा. आज आपको नई जिम्मेदारियां या कोई नया पद मिलने की प्रबल संभावना है. जो लोग सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, समाज में उनका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा.
आर्थिक पक्ष: व्यावसायिक क्षेत्र में किए गए आपके प्रयास आज धन लाभ में बदलेंगे. पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट (जमीन जायदाद) से जुड़े मामलों में भी वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है. आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं अत्यधिक सफल रहेंगी और भविष्य के लिए नए रास्ते खोलेंगी. उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को भी आज बड़ी सफलता मिल सकती है.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. यदि आपका कहीं कोई धन संबंधी काम अटका हुआ था, तो आज उसमें अचानक गति आएगी और धन लाभ होगा. आज धार्मिक या मांगलिक कार्यों में धन का व्यय हो सकता है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको कार्यक्षेत्र में अचानक आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहने की जरूरत है. यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज उससे बचें और अपने नियमित काम को पूरी योजना के साथ करें. सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से दूर रहें.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम बिल्कुल न लें. लॉटरी, सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेशों से दूर रहें. शेयर बाजार में आज हानि के संकेत हैं, इसलिए नए निवेश से बचें. हालांकि, ससुराल पक्ष या बीमा के माध्यम से अचानक कुछ धन लाभ हो सकता है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी के भाव में गोचर कर रहे हैं. पार्टनरशिप में किए गए कार्यों में आज बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और आपके व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे. नौकरीपेशा लोगों को जनता से जुड़े कार्यों या टीम लीडरशिप में बड़ी सफलता मिल सकती है.
आर्थिक पक्ष: वित्तीय मामलों में आज जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार (पार्टनर) से ली गई सलाह बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. आज आपकी आय स्थिर रहेगी और संयुक्त निवेश (Joint Investment) के लिए दिन उत्तम रहने की उम्मीद है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव यानी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन कड़ी मेहनत और सटीक योजना का है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, जिसके चलते काम का दबाव महसूस होगा. हालांकि, आपकी कार्यकुशलता के बल पर आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन खर्चों से भरा रह सकता है. कोर्ट कचहरी के मामलों या किसी पुराने लोन को चुकाने में धन खर्च होने की संभावना है. आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी को भी उधार देने से आज साफ बचें.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी बुद्धि व रचनात्मकता के भाव में गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आज आपका बोलबाला रहने की संभावना है. कला, संगीत, लेखन और कंसल्टेंसी (परामर्श) जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सौदा मिल सकता है. करियर के लिए दिन सकारात्मक है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में बुद्धिमानी से किए गए निवेश से बड़ा लाभ होने की आशा है. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में सोच समझकर लगाया गया पैसा भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति सुखद और संतोषजनक रहेगी.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी सुख व माता के भाव में गोचर कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आज मानसिक संतुष्टि और स्थिरता बनी रहेगी. यदि आप वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर रहे हैं या फिर भूमि, वाहन और इंटीरियर डिजाइनिंग के व्यापार में हैं, तो आज बड़ा मुनाफा कमाने की पूरी उम्मीद है.
आर्थिक पक्ष: आज सुख सुविधाओं की वस्तुओं, घर के रिनोवेशन या नया वाहन खरीदने पर बड़ा खर्च हो सकता है. हालांकि, यह खर्च आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला ही साबित होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. वित्तीय रूप से दिन योजना बनाकर चलने का है.
Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम व भाई बहन के भाव में गोचर कर रहे हैं. इससे आज आपके पराक्रम और कौशल में जबरदस्त वृद्धि होगी. मीडिया, आईटी, लेखन और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आ सकता है. काम के सिलसिले में छोटी व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में आपकी मेहनत ही रंग लाएगी. खुद के प्रयासों से आपको वित्तीय लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. भाई बहनों या करीबी मित्रों के सहयोग से आप कोई नया वित्तीय प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित होगा.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)