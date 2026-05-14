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Hindi Newsऐस्ट्रोCareer Horoscope 14 May 2026: चंद्र-मंगल युति धनु वालों के लिए लाएगी अच्छी खबर, जानें कौन से जातक आर्थिक मामले में फैसले लेने से बचें!

Career Horoscope 14 May 2026: चंद्र-मंगल युति धनु वालों के लिए लाएगी अच्छी खबर, जानें कौन से जातक आर्थिक मामले में फैसले लेने से बचें!

Career Horoscope Today 14 May 2026: आज 14 मई, गुरुवार के दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के जातकों का आर्थिक स्थिति और करियर कैसा रहेगा, किन जातकों को लाभ और किन्हें हानि होगी, किन जातकों को धन खर्च को लेकर सावधान रहना चाहिए. आइए करियर और आर्थिक राशिफल में इस बारे में जानें.

Written By  Shyam Thakur|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 14, 2026, 05:16 AM IST
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Daily Career Horoscope
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Career Horoscope Today 14 May 2026: आज 14 मई 2026, गुरुवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ और सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ जातकों के लिए आज का दिन धन के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की हो सकती है. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

करियर राशिफल- मेष राशि 14 मई 2026:
चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र में है. काम धंधे में कोई बड़ा विवाद  या झगड़े की संभावना है. बड़ी हानि आर्थिक और धोखा मिल सकता है. विवाद से दूर रहें. काम में तनाव और दबाव रहेगा. सचेत रहें.

आर्थिक पक्ष:
चंद्रमा 12वां भाव में है तो खर्च बढ़ेगा. साइबर फ्रॉड से सावधान रहें. स्वास्थ पर खर्च हो सकता है. हॉस्पिटल, दवा पर खर्च हो सकता है. पैसा अनायस खर्च ही खर्च होगा. षड्यंत्र से हानि हो सकती है.

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करियर राशिफल- वृषभ राशि 14 मई 2026:
आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेंगे. आपके करियर में काफी सपोर्ट मिलेगा. सरकार के कार्यों में और सीनियर से व्यवहार में बहुत सावधानियां बरतें. छुट्टी लेने से काम पर असर ज्यादा होगा. बॉस की नाराजगी के कारण भुगतान भरना पड़ सकता है. 15 मई के बाद से काम, करियर, प्रोफेशन में काफी सुधार आएगा.

आर्थिक पक्ष:
आज कुछ मुनाफ़ा होने की संभावना है. आर्थिक मामलों को लेकर बहुत तनाव होगा लेकिन अंत में फ़ायदा होगा. बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का फ़ायदा होगा, यह विशेष लाभ भी दिला सकता है. चंद्रमा धन भाव में है, शनि के साथ तो तनाव रहेगा लेकिन बृहस्पति से दसवें घर में है तो महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ले सकते हैं.

करियर राशिफल- मिथुन राशि 14 मई 2026:
आपके आगे बढ़ने के लिए यानी प्रगति के लिए करियर में आज का दिन कार्य-रथ साबित होगा. एक्शन से भरपूर दिन रहेगा. काफ़ी अच्छे काम बनेंगे. अच्छी बिक्री होने की संभावना है. महत्वपूर्ण बैठकें आज कीजिए. इसमें सफलता मिलेगी. चंद्र अश्विन में मंगल के पास दसवें स्थान कर्म भाव में हैं.

आर्थिक पक्ष:
शाम होते-होते वित्तीय लाभ आपके सामने नज़र आ जाएगा. मंगल व चंद्र युति से लक्ष्मी योग बन रहा है. वित्तीय लाभ मिलेगा. आज उधार वापस मांगे. कंपनी के बैड डेबिट का आज तकादा करें.

करियर राशिफल- कर्क राशि 14 मई 2026:
चंद्र रेवती नक्षत्र धनु राशि आपके नवम भाव में पेशेवर सफलता की और भाग्य का साथ दिलाएगा. सूर्य कर्म भाव में और मंगल रूचक योग बना रहे हैं. बहुत अच्छे दिन हैं. महत्वपूर्ण बैठकें के लिए. आपको शाम तक आज के काम में सफलता मिलेगी, खासकर प्रोफेशन में.

आर्थिक पक्ष:
शुक्र आज वृषभ स्वयं की राशि में धन भाव में है. पैसा आने और मुनाफ़ा होने की पूरी संभावना है. आज के खराब लक्जरी सामान पर खर्च हो सकता है. शाम तक पैसों के मामले में कुछ परेशानियां भी आएंगी क्योंकि चंद्र गंडंत में रेवती के चले जाएंगे. शाम 4:15 बजे के बाद सोच समझकर निर्णय लीजिये.

करियर राशिफल- सिंह राशि 14 मई 2026:
चंद्रमा आज 10:00 बजे रात तक रेवती नक्षत्र में है. आपके अष्टम भाव से कुंडली में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं. रात 10:00 बजे तक तनाव और अपमान की स्थिति पर प्रतिबंध लग गया है. कोई बड़ी बिजनेस डील या नौकरी से संबंधित कार्य ना करें. 15 मई के बाद से 15.6 2026 तक सूर्य आपके कर्म भाव में दिगबली होंगे और यह समय आपके काम धंधे के लिए बहुत अहम और सकारात्मक रहने वाला है. कल से 20 मई 2026 तक बहुत अच्छा समय प्रोफेशन के लिए रहने वाला है. इसलिए आज Backfoot पर रहें और कल से महत्वपूर्ण मीटिंग 20 मई 2026 तक प्लान करें.

आर्थिक पक्ष:
आज आर्थिक नुकसान या खर्च होने की संभावना है. शेयर बाजार से दूर रहें. कोई जोखिम भरा काम ना करें. उधर न दें.

करियर राशिफल- कन्या राशि 14 मई 2026:
चंद्रमा आज 10:00 बजे रात तक रेवती नक्षत्र में है. शनि के साथ युति है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है. बृहस्पति एवं शुक्र दशम भाव में है. आपके लिए प्रोफेशनल कैरियर- नौकरी/व्यवसाय के लिए बहुत सकारात्मक दिन रहेगा. हालांकि शनि चंद्र युति से तनावपूर्ण दिन बना रहेगा. सरकारी काम में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है क्योंकि अपमानजनक स्थिति बन रही है, सूर्य 15 मई 2026 तक आपकी कुंडली में अष्टम स्थान पर जो कि मारक स्थान होता है उसमें गोचर कर रहे हैं.

आर्थिक पक्ष:
आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ा मुनाफ़ा आज शायद नहीं दिखेगा. चंद्रमा आज षष्ठेश शनि के साथ हैं. इससे कुछ अन्य खर्च रोग, रिपुन, कर्ज आदि पर हो सकता है. शेयर बाजार से दूर रहें. ईएमआई/लोन वालों से Tension आ सकती है.

करियर राशिफल- तुला राशि 14 मई 2026:
चंद्रमा आज रेवती नक्षत्र में गंडांत में है 10:00 बजे रात्रि तक. शनि के साथ युति आपकी कुंडली के छठे भाव में है. आज आप शत्रु, गुप्त शत्रु से सावधान रहें. सिर्फ तुला वाले डॉक्टर और वकीलों को आज दूसरे से लाभ होगा. आपके कर्म यानी दशम भाव के स्वामी चंद्रमा ही हैं तो प्रोफेशन, नौकरी, बिजनेस में आज विशेष सावधानियां बरते, बाधाएं आ सकती हैं.

आर्थिक पक्ष:
आप कर्जदार हैं तो आज कर्ज देने वाला आपको परेशान कर सकता है. रोग और शत्रु पर भी खर्च हो सकता है. मामा मौसी पर भी खर्चा संभव है. कुल मिलाकर आज का दिन अशुभ है. कोई जोखिम ना लें. शेयर बाज़ार को लेकर जोखिम भरे निर्णय लेने से दूर रहें.

करियर राशिफल- वृश्चिक राशि 14 मई 2026:
आज रात्रि 10:00 बजे तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में गण्डान्त के डिग्री प्रति है. यहां शनि के साथ युति है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में है. काफ़ी तनाव का दिन रहेगा. नौकरी या व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें कोई बड़ा जोखिम आज मत लीजिएगा. केतु आपके 10वें भाव में संतोष की स्थिति बनी हुई है. सूर्य हालांकि मेष राशि में है लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मेष आपके छठे भाव में पड़ता है. अपने बॉस, सीनियर, मैनेजमेंट, सरकारी कार्यालयों में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है, नहीं तो आपके करियर पर विपरीत स्थिति बनने की संभावना है. कुल मिलाकर 16 मई तक आपके अति सतर्क रहने की जरूरत है. शत्रु परेशान करेंगे.

आर्थिक पक्ष:
14,15,16 तक आपको आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए. चंद्रमा छठे भाव में घाटा दे सकते हैं. तत्काल 2 जून 2026 तक बृहस्पति भी मारक स्थान-आठवें भाव में है. आपकी वित्तीय कमी पहले से शुरू हो रही होगी जो कि बृहस्पति के 2 जून 2026 से कर्क राशि में जाने के बाद बहुत राहत महसूस होगी.

करियर राशिफल- धनु राशि 14 मई 2026:
आज चंद्रमा रात्रि 10:00 बजे तक रेवती नक्षत्र में है. यह गंडंत भी पड़ता है. बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना है. आपके चौथे भाव में चंद्र  शनि की युति है. काम का दबाव बढ़ने की संभावना है आज. रात्रि में 10:00 बजे के बाद चंद्र-मंगल युति होगी. काम धंधे से संबंधित अच्छी खबर आएगी.

आर्थिक पक्ष:
वित्त संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें. कल का इंतज़ार कीजिये. आज स्टॉक मार्केट से भी दूर रहिए. मंगल आपके पंचम भाव में कल चंद्रमा के साथ युति में आपको विशेष लाभ मिलेगा. आज किसी भी तरह का वित्तीय जोखिम मत लीजिए. 10 बजे रात के बाद से चीजें पॉजिटिव होती नजर आ जाएंगी.

करियर राशिफल- मकर राशि 14 मई 2026:
आज चंद्रमा रात्रि 10:00 बजे तक रेवती नक्षत्र में है और गंडंत के डिग्री पर भी है. शनि के साथ मीन राशि में युति आपके तीसरे भाव में बन रही है. भाई-बहनों के साथ आज के दिन कोई लेन-देन मत करिएगा. आपकी नई नौकरी के लिए उनके द्वार प्रयास आपके लिए विफल रहेगा. नौकरी या बिजनेस में आज यात्रा करनी पड़ सकती है. सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से दशम भाव पर यह पता चलता है कि आज दिन बहुत ही  ऐक्शन पैक्ड रहने वाला है. आज पूरा विकास होगा मगर हर फैसला सोच समझकर लीजिये. दिन तनाव और उत्तेजना भरा रहेगा.

आर्थिक पक्ष:
राहु आपके दूसरे भाव में पूरे साल 5 दिसंबर तक आय में बढ़ोतरी देगा. लेकिन दैनिक भविष्यवाणी है कि आज का दिन अच्छा नहीं है. चंद्रमा गंडंत (रेवती + अश्विन नक्षत्र) से गोचर के करण वित्तीय जोखिम आज के दिन बिल्कुल नहीं लीजिएगा.

करियर राशिफल- कुंभ राशि 14 मई 2026:
आज चंद्र मीन राशी में शनि के साथ युति + रेवती नक्षत्र में गण्डान्त की डिग्री पर है. इसका सार है कि आपके कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. आज किसी भी तरह का प्रोफेशनल फैसला लेने से बेहतर है कि फैसला ना लें और सावधानी बरतें. हालांकी उच्च सूर्य + मंगल + बुद्ध की युति आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शुभ फल दिखा रहे हैं. परंतु इनका शुभ फल कल 15 मई 2026 को मिलने की संभावना है. शुभ 15 मई 2026 को रहेगा. काम धंधे से संबंधित यात्रा भी हो सकती है

आर्थिक पक्ष:
आज धन आने की संभावना प्रबल है. किसी को उधार दिया हो या कंपनी का पुराना कर्ज हो तो आज  तगादा कर सकते हैं. पैसे वापस आएंगे. नई आय की संभावना अच्छी है परंतु आप आर्थिक मामले में अपनी ओर से जोखिम वाला कोई भी फैसला ना लें.

करियर राशिफल- मीन राशि 14 मई 2026:
आज चंद्रमा आप ही की मीन राशि में हैं. लेकिन क्योंकि शनि के साथ युति है एवं रेवती नक्षत्र के गंडंत के डिग्री पर है इसलिए करियर के लिए तनाव वाला दिन रहेगा. काफ़ी चीज़ें आज ख़राब होंगी लेकिन आपको विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है. आज 10 बजे रात्रि तक यह स्थिति है. उसके बाद या शाम में कोई विशेष लाभ मिलने की अच्छी संभावना है- लेकिन हां सूर्यास्त के बाद होगा. चंद्र + मंगल युति, लक्ष्मी योग भी बन रहा है. महत्वपूर्ण निर्णय 10 बजे रात्रि के बाद से लें.

आर्थिक पक्ष:
सूर्यास्त तक स्थिति सामान्य है. उसके बाद निश्चित तौर पर 15 मई 2026 तक पैसा आने लगेगा. शेयर बाज़ार से भी फ़ायदा हो सकता है. ज्योतिष आजमाना है तो आज सूर्यास्त के बाद 16 मई 2026 के 10 बजे तक पैसा आता है या नहीं वो देखिये. क्योंकि आपको कैश फ्लो और इनकम मिल सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र क...और पढ़ें

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