Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Career Horoscope 15 June 2026: 15 जून को इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात, लेकिन निवेश करने से पहले जान लें शाम का ये जरूरी नियम

Career Horoscope 15 June 2026: 15 जून को इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात, लेकिन निवेश करने से पहले जान लें शाम का ये जरूरी नियम

Career Horoscope 15 June 2026 Mesh to Meen: 15 जून 2026 को चंद्रमा और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से सभी 12 राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव होंगे, जिसमें शाम के बाद निवेश के मामलों में खास सावधानी बरतनी होगी.

Written Byharsh singh
Published: Jun 15, 2026, 04:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:40 AM IST
Career Horoscope 15 June 2026: 15 जून को इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात, लेकिन निवेश करने से पहले जान लें शाम का ये जरूरी नियम

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 जून को इन राशियों पर होगी पैसों की बरसात, लेकिन निवेश करने से पहले जान लें शाम...
career horoscope14 min ago
2
Israel-Iran tensions14 min ago
3
numerology prediction24 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Brazil News in Hindi3 hrs ago