Advertisement
trendingNow13217260
Hindi Newsऐस्ट्रोCareer Horoscope 15 May 2026: तुला वालों को सरकारी काम में हो सकती है हानि, गुरु-शुक्र की युति से कुंभ के जातकों को होगा लाभ!

Career Horoscope 15 May 2026: तुला वालों को सरकारी काम में हो सकती है हानि, गुरु-शुक्र की युति से कुंभ के जातकों को होगा लाभ!

Career Horoscope Today 15 May 2026: आज 15 मई, शुक्रवार के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लोगों की आर्थिक स्थिति और करियर कैसा रहेगा, किन जातकों को लाभ और किन्हें जातकों को हानि होगी, किन जातकों को पैसे खर्च करने को लेकर सावधान रहना चाहिए. आइए करियर-आर्थिक राशिफल में इस बारे में जानें.

Written By  Shyam Thakur|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 05:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daily Career Horoscope
Daily Career Horoscope

Career Horoscope Today 15 May 2026: आज 15 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर-आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

करियर राशिफल- मेष राशि 15 मई 2026:

चंद्रमा पहले घर में मंगल के पास है, इससे लक्ष्मी योग बन रहा है. अपने काम धंधे में आज आप कंट्रोल में रहेंगे या कुछ शुभ कार्य भी करेंगे। आपका इंपोर्टेंट डील होगी। आपको आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी। फिर भी कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं लीजिएगा क्योंकि शनि आपके कर्मेश है वो 12वें घर से गुजर रहे हैं। चंद्रमा आज अश्विन नक्षत्र में है। कुछ पुराने घाटे से निकल कर फ़ायदे की और बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बैठकें और अनुबंध, सौदे आज कर सकते हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक पक्ष:

चंद्र मंगल योग, इससे लक्ष्मी कारक योग बन रहा है- आज मुनाफ़े के लिए एक शुभ दिन है। सूर्य, बुध भी आपके दूसरे भाव में है जो कि आय का भाव है उसमें प्रवेश हो रहा है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मेंमें सफलता या वृद्धि मिलेगी। कैश फ्लो भी आने की संभावना है। किसी को उधार दिया है तो वसुली का अच्छा दिन है। बुध आदित्य योग आय स्थान पर बन रहा है जो बहुत शुभ है।

करियर राशिफल- वृषभ राशि 15 मई 2026:

काम धंधे में रुकावट आएंगी. खर्च भी होगा. साजिश की भी संभावना है. चन्द्रमा मेष राशि जो आपके बारहवें भाव में है उसमें अश्विन नक्षत्र में मंगल के साथ है। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को आज नहीं कीजिए। धोखा और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। वाद विवाद में आज नहीं घुसिए. आपके किए गए कार्य को आज तारीफ नहीं मिल पायेगी।

आर्थिक पक्ष: 
आपके लग्नेश दूसरे भाव यानी आय भाव में जाकर  आज से 8 जून 2026 तक आपका विशेष फायदा शुरू करेगा। आज चन्द्रमा अश्विन नक्षत्र में है। हालाँकि लाभ का समय है लेकिन आज, कल और परसों यानी 16 मई 2026 तक खर्चे देखने को मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा 12वें व्यय भाव में है।

करियर राशिफल- मिथुन राशि 15 मई 2026:

चंद्र अश्विन नक्षत्र में आज आपके पेशेवर जीवन में सफलता दिलाएंगे। 11वें भाव में है. आपको एक्शन पैक्ड और व्यस्त रखेंगे आज एवं सफलता देंगे क्योंकि चंद्र+मंगल की युति है। पर कोई भी बॉस, वरिष्ठ, सरकार, प्रबंधन आदि से काम/पक्ष लेना हो तो आज ही कर लीजिए। कल से इन्हीं क्षेत्रों से आपको परेशानी आएगी 15 जून तक सावधानियां बरतानी होंगी।

आर्थिक पक्ष:

चन्द्र मंगल योग से लक्ष्मी योग बन रहा है. आज कोई बड़ा मुनाफ़ा होगा। गज-केसरी योग भी साथ में आज और कल यानी 16 मई रात 11 बजे तक बन रहा है. जो बहुत शक्तिशाली है. पुराने कर्ज़, उधार वापस माँगे।

करियर राशिफल- कर्क राशि 15 मई 2026:

चन्द्र आश्विन नक्षत्र दशम = कर्म भाव-मेष राशि। आज कोई बड़ी सफलता मिलने की  संभावना है। चन्द्र-मंगल-लक्ष्मी युति/योग कर्म स्थान पर है। बड़े ऑर्डर के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आज सफलता मिलेगी। सरकारी कामों को भी आज कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत शक्तिशाली दिन है।

आर्थिक पक्ष:

स्टाइल, फैशन, गाड़ी, परफ्यूम, कपड़े खरीददारी पर खर्च होगा। शुक्र 12वें भाव में आराम की वास्तु पर खर्च करवाएंगे। आज कैश फ्लो सीधे मिलता नजर नहीं आएगा। 8 जून तक खर्च काबू में करिए.

करियर राशिफल- सिंह राशि 15 मई 2026:

आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 9वें भाव में मेष राशि में मंगल के साथ युति में रहेंगे। नक्षत्र भ्रमण आश्विन रहेगा। करियर के लिए भाग्यशाली दिन होगा। कुछ अच्छे समाचार भी फ़ायदे के साथ आपको मिलने की संभावना है। एक महीने के लिए यानी 15 जून तक सूर्य भी दशम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे । यहां प्रोफेशनल कैरियर- नौकरी/व्यवसाय के लिए उत्तम रहने वाला है। मान सम्मान में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। महत्वपूर्ण मीटिंग आज आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए भी बहुत शुभ दिन है। पर संभल कर फैसला लीजिएगा क्योंकि शनि पहले से अष्टम स्थान और बृहस्पति 2 जून 2026 से जून 2027 तक दुर्भाग्य स्थान 12वें भाव पर लंबे समय तक रहने वाले हैं और केतु का भी गोचर आपके पहली राशि में विपरीत और संघर्ष वाला समय आने वाला है। बहुत संभल कर नौकरी बदलें या नया व्यवसाय करें.

आर्थिक पक्ष:

लक्ष्मी योग नवम भाव में है तो वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन रहेगा। पर लंबी अवधि में जून 2026 से जून 2027 तक देखी जाए तो कोई बड़ा जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।

करियर राशिफल- कन्या राशि 15 मई 2026:

आज चंद्र आपके अष्टम भाव में मार्ग भाव में है। आज अपमानजनक स्थिति बन सकती है। झगड़े की भी संभावना है। 17 मई से कम-रोजगार के लिए चंद्रमा का गोचर शुभ रहेगा। तब तक महत्वपूर्ण बैठकें आगे के लिए स्थगित करें। रोग से जुड़ी परेशानी आपके लिए आज बाधा बनेगी।

आर्थिक पक्ष:

आज घाटा होने की संभावना है। चंद्रमा आपके धन भाव = 11वें भाव के स्वामी आज 8वे भाव में अचानक से कोई आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है और आपको बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। शेयर बाजार से दूर रहें. महत्वपूर्ण निर्णय आर्थिक मामलों में बिलकुल भी आज के दिन ना ले। उसे 17 मई 2026 तक स्थगित करें.

करियर राशिफल- तुला राशि 15 मई 2026:

आज काम-धंधे के लिए बहुत शुभ दिन है। लेकिन अपने सीनियर, बॉस, मैनेजमेंट, सरकारी कामकाज में सावधान रहें। उनसे अपमान मिल सकता है. लेकिन आपका अपना काम अच्छा चलेगा। चंद्र-मंगल युति आपके सातवें भाव में बन रही है- मेष राशि में। कोई बड़ा काम मिलने की संभावना है।

आर्थिक पक्ष:

आज आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। सिर्फ सरकारी काम में नुकसान होगा या फिर ट्रैफिक चालान कट सकता है। लक्ष्मी योग आपको निश्चित रूप से करवाएंगे.

करियर राशिफल- वृश्चिक राशि 15 मई 2026:

आज चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में आश्विन नक्षत्र में मंगल के साथ युति में है। रात 8:00 बजे तक आश्विन के बाद भरनी नक्षत्र में होंगे। आज अपने काम-धंधे में सावधानी बरतें। कुछ घाटा, विवाद आदि का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र + मंगल युति से लक्ष्मी योग है परंतु यहां आपके छठे भाव में इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। षडयंत्र एवं गुप्त शत्रु से भी सावधान रहें। आज के दिन महत्वपूर्ण बैठकों की योजना न बनाएं। कोई बड़ा या जोखिम भरा काम ना करें।

आर्थिक पक्ष:

आपकी कुंडली में आज चंद्र + मंगल छठे, गुरु-अष्टम में हानि पहुंचा सकते हैं। महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय आज ना लें. शेयर बाजार से दूर रहे. रोग पर खर्च की संभावना है.

करियर राशिफल- धनु राशि 15 मई 2026:

आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आपके पांचवें भाव में है। करियर के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखें कि आपका सूर्य छठे भाव से आज ही निकल कर सप्तम भाव में जा रहा है। इसलिए आज भी अपने बॉस, सीनियर, मैनेजमेंट, ट्रैफिक पुलिस, सरकार के कामों में डायरेक्ट डीलिंग हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज आप अपने काम को सफलता की ओर ले जाएंगे।

आर्थिक पक्ष:

कोई ना कोई अच्छा वित्तीय समाचार आपको आज जरूर मिलेगा। शेयर बाजार में भी आपको सफलता मिलेगी। वित्तीय लेन के लिए आज का दिन बहुत सशक्त और अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल- मकर राशि 15 मई 2026:
आज चंद्रमा आश्विन नक्षत्र में आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल के साथ युति है. यह एक बहुत ही शुभ योग है। मंगल भी रूचक योग बना रहे हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि कर्म भाव = दशम भाव पर है। आज आपके बहुत सारे काम बनने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपनी महत्त्वपूर्ण बैठकें आज कर सकते हैं। अच्छे परिणाम आने की संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी आज सफल होगा। अपने जो सबसे ज़रूरी काम है रोजगार में वो आज करें। इसमें सफलता की पूरी संभावना है आज।

आर्थिक पक्ष:

राहु दूसरे भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्र + मंगल = लक्ष्मी योग बन रहा है। आज आपका आर्थिक लाभ होगा। हालांकि बहुत बड़े फैसले के लिए आप 2  जून 2026 तक का इंतजार अगर कर सकते हैं तो वह कारगर रहेगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह 6वें भाव से निकल कर अपनी उच्च कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में कुंडली में चले जाएंगे। फिर आपको एक साल आर्थिक मदद मिलेगी तब तक बाकी ग्रहों का अनुकूल गोचर देखकर 2 जून 2026 के बाद बड़े काम करें तो विशेष और पूरा फायदा मिलेगा।

करियर राशिफल- कुंभ राशि 15 मई 2026:

व्यापार, नौकरी, अन्य कोई भी रोजगार आज चंद्र आपके तीसरे भाव में मंगल के साथ मेष राशि में अश्विन नक्षत्र में रात्रि 8:00 बजे तक रहेंगे। यहां सूर्य भी है जो आज ही वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा और शक्तिशाली गोचर है। आज के दिन आपको सफलता मिलेगी। आज महत्वपूर्ण मीटिंग को शेड्यूल करें। जिस रोजगार में भी आप हैं आज से आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई है। आपके बॉस, सीनियर और मैनेजमेंट आपके फेवर में रहेंगे। सरकारी काम करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

आर्थिक पक्ष:

आज चन्द्र + मंगल युति = लक्ष्मी योग बन रहा है। लग्नेश आपकी कुंडली में अपने से दूसरे भाव में और राशि में है। ये दो गोचर वित्तीय लाभ के लिए शक्तिशाली हैं। गुरु और शुक्र की भी युति आपके पंचम भाव में कुंडली में है। स्टॉक मार्केट में भी फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। राहु आप ही के राशि में 5 दिसंबर 26 तक आपको सफलता की ओर ले जाएंगे।

करियर राशिफल- मीन राशि 15 मई 2026:

व्यापार, नौकरी या अन्य किसी भी रोजगार- आज चंद्रमा आश्विन नक्षत्र में मंगल के साथ है। बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में 2/6/26 तक हैं। यहां आज शुक्र भी आ चुके हैं। आपको तनाव और दबाव फील हो रहा होगा। काम का बोझ भी काफी होगा. परंतु यह आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छा दिन है- आज का। व्यापार में प्रमोशन खर्च आदि मिलने की पूरी संभावना है। अपनी वाणी पर संयम जरूर रखे हैं। विवाद या ज्यादा खरा बोलने पर बहस हो सकती है।

आर्थिक पक्ष:

आज इनकम पाने के लिए बहुत शक्तिशाली दिन हैं। उधार वापस मांगना हो या कंपनी के बुरे कर्ज़, पुराना बकाया, आदि भी वापसी लेने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से है। स्टॉक मार्केट में भी फ़ायदा मिलना चाहिए।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र क...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर