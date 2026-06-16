Career Horoscope 16 June 2026 Mesh to Meen: 16 जून 2026 को चंद्रमा का गोचर मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालने जा रहा है. आज कुछ राशियों के लिए जहां तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं कुछ राशियों को वाद विवाद और बड़े निवेशों से बचकर रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके रोजगार, नौकरी और बैंक बैलेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली रहेगी. आज शाम से पहले आईटी, कोडिंग या डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आज शाम के बाद गुरु के नक्षत्र प्रभाव से शिक्षा या कंसल्टेंसी के क्षेत्र के जातकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे. यानी आज व्यापार, नौकरी और करियर के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहतर है. आज छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं धन लाभ का जरिया बन सकती हैं. आज शेयर बाजार में निवेश के लिए शाम के बाद का समय अधिक सुरक्षित और फलदायी रहेगा.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज व्यापारिक मामलों में आपकी रणनीतियां सफल होती नज़र आएंगी. आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी वाणी और कूटनीति के बल पर नया प्रोजेक्ट और प्रोत्साहन मिल सकता है. आज शाम के बाद आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.
आर्थिक पक्ष: आज धन भाव में चंद्रमा का गोचर बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है. आज शाम से पहले अचानक किसी माध्यम से धन लाभ हो सकता है. आज शाम के बाद किया गया दीर्घकालिक निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा. छोटे समय के लिए किए जाने वाले निवेश से आज बचें.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. आज मानसिक रूप से आप बहुत सक्रिय रहेंगे, लेकिन शाम से पहले राहु के प्रभाव से किसी भी तरह के भ्रम या अनिर्णय की स्थिति से बचें. आज शाम के बाद गुरु का नक्षत्र आपकी बुद्धि को सही दिशा देगा, जिससे व्यापार में कोई बड़ा सौदा सफल हो सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में दिन प्रगतिशील रहेगा. आज शाम से पहले किसी तकनीकी वस्तु पर खर्च हो सकता है. साथ ही आज शाम के बाद वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आप सही जगह पैसा निवेश करने में सफल रहेंगे.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आयात निर्यात, विदेशी कंपनियों या बाहरी संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. आज स्थानीय स्तर पर काम करने वालों को शाम से पहले कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. यानी आज स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, इसलिए शांति से योजना बनाकर काम करें.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में खर्चों का दिन है. आज खर्चों की अधिकता रहेगी, विशेषकर तकनीकी चीजों या अनियोजित यात्राओं पर. आज शाम के बाद गुरु के प्रभाव से कुछ खर्च धार्मिक या शिक्षा संबंधी कार्यों पर हो सकते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे. आज शेयर बाजार में कोई भी नया निवेश करने से बचें.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन करियर के लिए बेहद भाग्यशाली है. आज आपकी पुरानी मेहनत का फल आपको मिल सकता है. आज शाम से पहले राहु के प्रभाव से किसी बड़े नेटवर्क या सोशल मीडिया के जरिए कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा मिल सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक लाभ के बेहतरीन योग बने हुए हैं. आज एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन होगा. आज शाम के बाद गुरु का नक्षत्र प्रभाव पुराने किए गए निवेशों से उम्मीद से अधिक लाभ दिला सकता है. यानी आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनेगी.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रबंधकीय क्षमता और कूटनीति की सराहना होगी, जिससे हर कोई आपकी बात से सहमत नजर आएगा. आज शाम से पहले नौकरी में कुछ अचानक सकारात्मक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आज शाम के बाद शिक्षण, लेखन या सलाहकार के रूप में काम करने वालों को बड़ी सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है. आज के दिन किसी पैतृक संपत्ति या सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों में वित्तीय लाभ हो सकता है. आज नया निवेश करने के लिए शाम के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा, शोध या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें शाम से पहले कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज शाम के बाद करियर के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. यानी आज लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी. आज शाम से पहले अचानक या अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने की संभावना रहेगी. आज शाम के बाद आप किसी बड़ी और सुरक्षित वित्तीय योजना में निवेश करने का मन बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन कार्यस्थल पर थोड़ा संभलकर चलने का है. आज शाम से पहले सहकर्मियों की राजनीति या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी गुप्त रणनीतियों को किसी से साझा न करें, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है. आज शाम के बाद गुरु के नक्षत्र प्रभाव से शोध या डेटा विश्लेषण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में कोई जोखिम नहीं लेना है. आज धन के मामले में लापरवाही बरतने का दिन नहीं है. आज सट्टेबाजी या अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले शेयरों से पूरी तरह दूर रहें. आज के दिन अचानक कोई घरेलू या स्वास्थ्य संबंधी खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर ही चलें.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज साझेदारी में चल रहे व्यवसाय में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी. आज शाम से पहले राहु के प्रभाव से किसी विदेशी क्लाइंट के साथ नया सौदा सफल हो सकता है. आज शाम के बाद नौकरीपेशा लोगों के संबंध अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ और अधिक मजबूत होंगे.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी नियमित आय स्थिर और अच्छी बनी रहेगी. आज जीवनसाथी या व्यावसायिक भागीदार के माध्यम से धन लाभ के योग हैं. आज शाम के बाद निवेश से जुड़े किसी बड़े निर्णय में बड़े बुजुर्गों या विशेषज्ञों की सलाह वरदान साबित होगी. यानी आज सही सलाह से बड़ा लाभ होगा.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत और भागदौड़ बनी रहेगी. आज शाम से पहले अपने काम को लेकर अत्यधिक सतर्क रहें, क्योंकि विरोधी आपकी कमियां ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. यानी कार्यक्षेत्र पर वाद विवाद और तनाव जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता से सभी विवाद सुलझ जाएंगे और काम में स्थिरता आएगी.
आर्थिक पक्ष: आज वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का दिन है. आज खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. आज शाम से पहले किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा धन हानि होने की पूरी संभावना है. आज शाम के बाद बैंक लोन या पुराने कर्ज से जुड़ी समस्याओं में कुछ राहत मिल सकती है.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है. आज सॉफ्टवेयर, कोडिंग, कला और नवाचार से जुड़े लोगों को शाम से पहले कोई सामान्य से हटकर बेहतरीन विचार आ सकता है. आज शाम के बाद शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों का प्रभाव समाज में बढ़ेगा.
आर्थिक पक्ष: आज बुद्धिमानी से लिए गए वित्तीय निर्णय आपकी जेब को मजबूत करेंगे. आज शाम से पहले आर्द्रा नक्षत्र के कारण शेयर बाजार में अचानक उतार चढ़ाव से लाभ हो सकता है, लेकिन सुरक्षित निवेश के लिए शाम के बाद पुनर्वसु नक्षत्र का समय अधिक सटीक रहेगा, क्योंकि पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का शुभ नक्षत्र है.
करियर रोजगार: आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में मानसिक शांति और अनुकूल माहौल बना रहेगा. यदि आप रियल एस्टेट, निर्माण, इंटीरियर या घरेलू वस्तुओं के व्यापार में हैं, तो आज का दिन आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है. इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों को आज काम का दबाव काफी कम महसूस होगा, जिससे आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक पक्ष: आज का दिन भूमि, मकान या वाहन में निवेश करने के लिए अत्यंत शुभ है. आज शाम के बाद गुरु का नक्षत्र प्रभाव पारिवारिक संपत्ति से लाभ या माता पक्ष से वित्तीय सहयोग दिला सकता है. आज सुख सुविधाओं पर किया गया खर्च भविष्य के लिए एक बड़ी संपत्ति बनेगा, यानी आज का दिन आर्थिक पक्ष से मजबूत रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)