Career Horoscope 16 June 2026 Mesh to Meen: 16 जून 2026 को चंद्रमा का गोचर मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालने जा रहा है. आज कुछ राशियों के लिए जहां तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं कुछ राशियों को वाद विवाद और बड़े निवेशों से बचकर रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके रोजगार, नौकरी और बैंक बैलेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है.