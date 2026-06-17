आज 17 जून 2026 को चंद्रमा सुबह 8:12 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 19 जून की सुबह 10:06 मिनट तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे. 17 जून को यानी आज चंद्रमा दोपहर के 01:36 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रह नक्षत्रों की इन स्थितियों को देखते हुए आइए विस्तार से जानें कि करियर और आर्थिक मामलों को लेकर आज मेष से मीन राशि के लोगों के लिए पूरा दिन यानी 17 जून 2026 का दिन कैसा बीतने वाला है.