आज 17 जून 2026 को चंद्रमा सुबह 8:12 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 19 जून की सुबह 10:06 मिनट तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे. 17 जून को यानी आज चंद्रमा दोपहर के 01:36 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रह नक्षत्रों की इन स्थितियों को देखते हुए आइए विस्तार से जानें कि करियर और आर्थिक मामलों को लेकर आज मेष से मीन राशि के लोगों के लिए पूरा दिन यानी 17 जून 2026 का दिन कैसा बीतने वाला है.
आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी. यदि आप संपत्ति, निर्माण, इंटीरियर या कृषि से जुड़े व्यवसाय में हैं तो दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कोई बड़ा और दीर्घकालिक सौदा होने की संभावना है. आज का दिन अच्छा है.
आज का दिन भूमि या वाहन खरीदने के लिए निवेश के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है. आज पारिवारिक संपत्ति से लाभ होने के मजबूत योग हैं. यानी आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा.
आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आज दोपहर 1:36 से पहले का समय किसी नई व्यावसायिक योजना की शुरुआत के लिए बेहतर है. उसके बाद, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा यानी आज मेहनत का दिन है.
आज का दिन मेहनत से सफलता का दिन है. यानी आज आपकी खुद की भागदौड़ और प्रयासों से आर्थिक लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. आज भाई-बहनों या करीबी मित्रों के सहयोग से किया गया निवेश लाभ देगा. यानी आज का दिन सलाह से निर्णय का दिन है.
आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज व्यापारिक मामलों में आपकी वाणी का प्रभाव जादुई रहेगा यानी आज आपका प्रभाव अलग ही नजर आएगा. आज नौकरीपेशा जातकों को बैंकिंग, वित्त या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या सराहना मिल सकती है.
आज धन भाव में स्वराशि के चंद्रमा का गोचर और दोपहर बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है. आज धन लाभ होता नजर आ रहा है यानी फंसा हुआ या अटका हुआ धन वापस मांगने के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे उत्तम है.
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं. आज आपका मानसिक तनाव दूर होगा और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी. आज कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. आज नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. यानी आज का दिन सकारात्मक रहेगा.
आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए अत्यंत अनुकूल है. आज के दिन आप स्वयं पर और अपनी सुख-सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं, साथ ही आय के नए स्थायी स्रोत भी विकसित होंगे. यानी आज आर्थिक रूप से सकारात्मक दिन होगा.
आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आज जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों, आयात निर्यात या विदेशी संपर्कों से जुड़े व्यापार में हैं, तो उन्हें दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कोई बड़ा विदेशी ऑर्डर या सौदा मिल सकता है. साथ ही स्थानीय कार्यों में थोड़ी सुस्ती रह सकती है.
आज आर्थिक रूप से खर्चे का दिन है. आज खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वे खर्च सार्थक या निवेश के रूप में हो सकते हैं. आज धन का लेन-देन बहुत सोच-समझकर करें. आज दीर्घकालिक निवेश के लिए दिन ठीक है, पर सट्टेबाजी से बचें. वरना हानि हो सकती है.
आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं. आज करियर के मामले में आपको अपनी पुरानी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा. आज व्यापार में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे. साथ ही नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. यानी आज धन लाभ होना निश्चित है.
आज वित्तीय लाभ के लिए अत्यंत मजबूत योग हैं. आज पुष्य नक्षत्र का गोचर आपकी आय में निरंतरता लेकर आएगा. आज पुराने किए गए निवेशों से आपको भारी मुनाफा होने की संभावना है. यानी आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. आज दोपहर के बाद शनि के पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में अनुशासन और स्थिरता लाएगा. आज सरकारी क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा सहयोग या टेंडर मिल सकता है.
आज व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तार के लिए धन खर्च हो सकता है,जो की भविष्य में बड़े लाभ की नींव रखेगा. आज नियमित आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे. यानी आज का दिन आर्थिक रूप से सकारात्मक है.
आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. साथ ही उच्च शिक्षा, शोध, या धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है. आज दोपहर 1:36 से पहले गुरु के नक्षत्र का प्रभाव आपको कोई बड़ा उपदेशक या सही सलाह दिला सकता है.
आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज भाग्य के सहयोग से अचानक धन लाभ हो सकता है. कोई लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा सफल होंगी और नए वित्तीय अवसर प्रदान करेंगी. यानी आज यात्रा से लाभ होगा.
आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव या जिम्मेदारियां बदल सकती हैं. आज दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शोध, गुप्त विधाओं, या कूटनीतिक कार्यों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ी सफलता दिलाएगा. कोई छोटा मार्ग लेने से बचें.
आज धन के मामले में आज कोई भी बड़ा जोखिम न लें. हालांकि, पुष्य नक्षत्र के कारण पैतृक संपत्ति, बीमा, या भूमिगत चीजों के व्यापार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.
आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए ऐतिहासिक रूप से लाभदायक हो सकता है, विशेषकर दोपहर के बाद जब पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी आपकी राशि के स्वामी शनि है, का प्रभाव होगा. नौकरी में नए अनुबंध साइन हो सकते हैं.
आज वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहेगी. आज जीवनसाथी या व्यावसायिक भागीदार के माध्यम से धन लाभ होगा. संयुक्त निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. यानी आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा साबित होगा.
आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यस्थल पर आपके विरोधी या शत्रु शांत रहेंगे. आज आपकी कार्य कुशलता और सेवा भाव की सराहना होगी. बैंकिंग, कानून या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रगति लेकर आएगा.
आज कर्ज या लोन से जुड़े मामलों में दोपहर के बाद राहत मिल सकती है. हालांकि, आज किसी को भी नया उधार देने से पूरी तरह बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे. अनावश्यक खर्चों से आज बचने में समझदारी है.
आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता चरम पर होगी. आज दोपहर 01:36 तक पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र के प्रभाव से शिक्षा, कंसल्टेंसी और काउंसलिंग से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिलेगा. उसके बाद कला और तकनीकी कौशल से लाभ होगा.
आज पुष्य नक्षत्र का पंचम भाव पर प्रभाव शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार के विवेक पूर्ण निवेश के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा. आज आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक है. यानी आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए सकारात्मक है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)