Career Horoscope 17 May 2026: आज बदल जाएगी इन 4 राशि वालों की किस्मत! करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, बरसेगा अपार धन

Career Horoscope Today 17 May 2026: आज 17 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर-आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं, जबकि आपकी ही राशि (मेष) में मंगल गोचर कर रहे हैं.

करियर: पिछले कुछ दिनों से आप काम-धंधे को लेकर काफी परेशान चल रहे थे. कुछ उलझनों और असमंजस की स्थितियां भी बनी हुई थीं. लेकिन आज से चीजें दोबारा आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और आप मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे. आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी.

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आर्थिक पक्ष: आज धन का आगमन (कैश फ्लो) अच्छा रहेगा. नई आमदनी होने, पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने या कोई जरूरी भुगतान प्राप्त होने के प्रबल योग हैं. आज का दिन आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है. सरकारी क्षेत्रों और सरकारी कामों से भी धन लाभ हो सकता.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के लिए चंद्रमा आज पहले भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य के बेहद करीब होने के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा और शानदार रहने वाला है. आपके कई बड़े काम बनने की प्रबल संभावना है. सूर्य के आपकी ही राशि में होने से आपको कार्यक्षेत्र में विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी. स्वभाव में बगावती तेवर या गुस्सा न लाएं. आपके कर्म भाव में बैठे राहु साम-दाम-दंड-भेद से आपको सफलता दिलाकर ही रहेंगे. चूंकि अनुशासित ग्रह सूर्य और चंद्रमा आपकी राशि में हैं, इसलिए आज अपने बॉस या प्रबंधन के खिलाफ जाने से बचें.

आर्थिक पक्ष: शुक्र और बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं. वैसे तो बड़े पैमाने पर धन लाभ होने की संभावना आने वाले दिनों में ज्यादा है. हालांकि, आज भी वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज आपको काम-धंधे या किसी अन्य जगह पर धोखा मिल सकता है. आज का दिन काफी खर्चीला और भारी साबित हो सकता है, इसलिए ज्यादा जरूरी कामों को आज के दिन टाल देना ही बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों (सीनियर्स) से बातचीत करते समय सावधानी बरतें और बहस में न पड़ें. सूर्य के बारहवें भाव में होने के कारण सरकारी कामों में बहुत सावधानी रखें. यातायात नियमों का पालन करें और टैक्स आदि के मामलों में सतर्क रहें.

आर्थिक पक्ष: आज खर्चों की अधिकता रहेगी क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी बारहवें भाव में चल रहे हैं. मानसिक शांति और धन समृद्धि के लिए आज 'श्री सूक्तम्' का पाठ सुनना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आपकी कुंडली में मंगल का 'रूचक योग' बना हुआ है, साथ ही चंद्रमा, सूर्य और बुध ग्यारहवें भाव में स्थित हैं. यह स्थिति कारोबार और नौकरी दोनों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है. कार्यक्षेत्र में दूसरों पर ज्यादा हावी होने से बचें. आज आपको अपने काम में पूरी कमान और नियंत्रण हासिल होगा, जिससे लोग आपकी बात मानेंगे. रूचक योग के प्रभाव से आपको कोई पुरस्कार या सम्मान भी मिल सकता.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ होने की संभावना बेहद मजबूत है. चंद्रमा और सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं. हालांकि, शुक्र और गुरु के बारहवें भाव में होने से आराम की चीजों, घर के सामान, कपड़ों और फैशन पर धन खर्च होगा. केतु के दूसरे भाव में होने से जो आर्थिक परेशानियां चल रही थीं, उनमें भी जल्द ही सुधार आना शुरू हो जाएगा.

सिंह राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे and उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज दसवें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा, जिससे आप तनाव महसूस कर सकते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा. इस दबाव के बीच ही आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे. सूर्य दशम भाव में शक्तिशाली होते हैं, जिसके प्रभाव से आपको आने वाले समय में पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकती है या कोई बड़ा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) हाथ लग सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य रहेगा. ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक बहुत सारा धन आ जाएगा, लेकिन भविष्य में धन लाभ के लिए जो जरूरी काम हैं, वे आज आपसे पूरे करवा लिए जाएंगे. आने वाले दिनों में आपको अच्छी आर्थिक सफलता और धन का आगमन देखने को मिलेगा.

कन्या राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज नौवें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: शुक्र के दशम भाव यानी कर्म स्थान में होने से कार्यक्षेत्र में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. ऑफिस में किसी छोटी-मोटी पार्टी या उत्सव (जैसे किसी का जन्मदिन) का माहौल बन सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके सरकारी काम भी आसानी से पूरे होंगे और पुरानी रुकावटों से छुटकारा मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: भाग्य का साथ मिलने से कुछ आर्थिक सफलता तो मिलेगी, लेकिन अभी सीधे तौर पर किसी बहुत बड़े वित्तीय लाभ की उम्मीद न करें. छठे, आठवें और बारहवें भाव में राहु, मंगल और केतु की स्थिति होने से खर्चे लगातार बने रहेंगे. इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही पैसा लगाएं.

तुला राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. किसी भी तरह के वाद-विवाद या अपमान की स्थिति से बचें. अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन (मैनेजमेंट) के साथ रिश्ते सामान्य रखें. आने वाले कुछ समय तक लंबी छुट्टी पर जाने से बचें और बॉस से बहस बिल्कुल न करें. आज काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए कुल मिलाकर आज का दिन सावधानी से बिताएं.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक नुकसान, अप्रत्याशित खर्च या धन की रुकावट की संभावना बनी हुई है. कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आज के दिन टाल देना ही बेहतर होगा. किसी भी तरह का जोखिम (रिस्क) न लें और शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज आपको अपने व्यापारिक साझेदार (बिजनेस पार्टनर) से बड़ा लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी की मदद से भी कार्यक्षेत्र में फायदा होने के योग हैं. सरकारी कामों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपको सफलता के साथ-साथ मान-सम्मान भी मिल सकता है. मंगल के छठे भाव में होने से केवल किसी भी तरह के झगड़े से बचकर रहें. अपनी खोजी प्रवृत्ति और अत्यधिक सवाल करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य रहेगा. कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, तो किसी हानि की भी आशंका नहीं है. स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी. बृहस्पति देव के आठवें भाव में होने के कारण कोई भी नया काम सोच-समझकर ही शुरू करें. आर्थिक जोखिम बिल्कुल न लें, अन्यथा सामान्य दिन भी परेशानी में बदल सकता है.

धनु राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज कार्यों में कुछ रुकावटें और दिक्कतें आ सकती हैं. आपके गुप्त शत्रु कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए आज के दिन किसी भी बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण बैठक (मीटिंग) को टाल देना ही समझदारी होगी. बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी कामों में सचेत रहें. यदि कोर्ट-कचहरी से जुड़ा कोई मामला है, तो आगे की तारीख लेना बेहतर होगा. इस दौरान सूर्य देव को नियमित जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें.

आर्थिक पक्ष: आज कर्ज देने या लेने वाले लोग आपको परेशान कर सकते हैं. आपका खर्च बीमारियों या विरोधियों की वजह से बढ़ सकता है. आमदनी की तुलना में खर्चे अधिक होंगे. आर्थिक स्तर पर कोई भी नया बदलाव या प्रयोग न करें. किसी भी तरह का जोखिम लेने और झगड़ों से बचें. आज किसी को दिया हुआ पैसा वापस मांगने के लिए भी दिन अच्छा नहीं है.

मकर राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज का दिन काम-धंधे के लिहाज से बेहद शुभ and सकारात्मक रहने वाला है. आप अपनी नई योजनाओं और विचारों पर आज अमल कर सकते हैं. हालांकि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके पांचवें भाव (जहां चंद्रमा, सूर्य और बुध की युति है) पर पड़ने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव जरूर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको कार्यों में सफलता मिलकर रहेगी.

आर्थिक पक्ष: आज आपको भाग्य और पूर्व के कर्मों के प्रभाव से अचानक धन लाभ होने की संभावना है. पांचवें भाव से ग्यारहवें भाव पर चंद्रमा, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा. आप आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला ले सकते हैं. राहु ग्रह भी आने वाले लंबे समय तक आपकी आर्थिक रूप से मदद करते रहेंगे.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. यहां सूर्य की उपस्थिति के कारण चंद्रमा आज रात 9:39 बजे तक लगभग अस्त अवस्था में रहेंगे. इसके अलावा, बुध ग्रह भी वृषभ राशि में 6 डिग्री पर मौजूद हैं.

करियर: आज आपको अपने कार्यक्षेत्र और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है. आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के बजाय भविष्य की योजनाएं (प्लानिंग) बनाने के लिए सबसे बेस्ट है. अपनी तैयारियों और तर्कों को मजबूत करने में समय दें. आज बनाई गई योजनाओं पर आने वाले दिनों में अमल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक रूप से दिन थोड़ा धीमा या मंदी वाला रह सकता है. शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में चल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा, लेकिन बहुत धीरे-धीरे. थोड़ा सब्र बनाए रखें, आने वाले दो दिनों में आपको कुछ अच्छा आर्थिक लाभ जरूर होगा.

मीन राशि

आज चंद्रमा दोपहर 2:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपके भीतर भरपूर साहस और पराक्रम देखने को मिलेगा. यदि आपको अपने कार्यक्षेत्र या कारोबार में पड़ोसियों या भाई-बहनों से कोई मदद लेनी है, तो उसके लिए आज का दिन काफी उत्तम है.

करियर: भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि आपके नौवें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है. यदि कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बैठक (मीटिंग) या सौदा अटका हुआ है, तो उसे आज के दिन पूरा किया जा सकता है, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक रूप से ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बुरा, इसे आप एक सामान्य दिन कह सकते हैं. आज किसी बहुत बड़े अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की उम्मीद न करें, लेकिन आप धन से जुड़ा कोई भी जरूरी फैसला आज आसानी से ले सकते हैं. दिन शुभ रहेगा.

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