Career Rashifal 18 June 2026: वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार 18 जून 2026, दिन गुरुवार को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है. आज दोपहर तक पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तीक्ष्ण और तार्किक ऊर्जा वाला अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सितारों की इस बदलती चाल का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है.