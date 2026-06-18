Career Rashifal 18 June 2026: वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार 18 जून 2026, दिन गुरुवार को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है. आज दोपहर तक पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तीक्ष्ण और तार्किक ऊर्जा वाला अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सितारों की इस बदलती चाल का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है.
आज का दिन कुछ राशियों के लिए कूटनीतिक सूझबूझ से बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने का है, तो कुछ राशियों को धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं कि आज मकर, मेश, मिथुन और कन्या सहित सभी राशियों के भाग्य में धन लाभ और रोजगार को लेकर क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बेहद मजबूत होगी. दोपहर से पहले पुराने अधूरे पड़े कार्यों को अनुशासन से पूरा करने में सफल रहेंगे. दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से रियल एस्टेट, मार्केटिंग या जनता से जुड़े कार्यों में कोई बड़ी डील कूटनीतिक सूझबूझ से सफल हो सकती है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है. संपत्ति या वाहन के क्रय विक्रय से जुड़े मामलों में दोपहर के बाद का समय तीव्र वित्तीय लाभ दे सकता है. पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपके पराक्रम और कौशल में वृद्धि होगी. दोपहर से पहले का समय अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उत्तम है. दोपहर के बाद आपकी संवाद शैली बहुत तीक्ष्ण और प्रभावशाली हो जाएगी, जिससे आईटी, मीडिया, लेखन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी खुद की मेहनत और तीक्ष्ण रणनीतियों से आय के नए मार्ग खुलेंगे. आज छोटी व्यावसायिक यात्राओं से आर्थिक लाभ होगा. निवेश के मामलों में दोपहर के बाद लिया गया निर्णय सटीक साबित होगा.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं. आज व्यापारिक और वित्तीय मामलों में आपकी बुद्धिमत्ता देखने लायक होगी. नौकरीपेशा जातकों को बैंकिंग, वित्त या ऑडिटिंग के क्षेत्र में अपनी तीक्ष्ण गणनाओं के कारण बड़ी सराहना मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आज धन भाव में स्वराशि के चंद्रमा और दोपहर बाद आपके राशि स्वामी बुध के नक्षत्र का संयोग बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है. अटका हुआ धन वापस पाने के लिए दोपहर के बाद अपनी कूटनीतिक वाणी का प्रयोग करें, सफलता जरूर मिलेगी.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं. आज आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा. दोपहर से पहले का समय महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय लेने के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद आपकी व्यावसायिक सोच बहुत तीव्र होगी, जिससे आप अपने विरोधियों से आगे निकलने में सफल रहेंगे. साथ ही नई नौकरी या पद परिवर्तन के विचार आ सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आज वित्तीय रूप से यह समय आपके लिए सकारात्मक है. आप अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाने के नए स्थायी जरिए ढूंढने में सफल रहेंगे. दोपहर के बाद आकस्मिक लाभ या व्यावसायिक मुनाफे के योग मजबूत हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं. जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से कोई बड़ा व्यावसायिक प्रोजेक्ट मिल सकता है. स्थानीय स्तर पर काम करने वालों को गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की राजनीति से थोड़ा संभलकर रहना होगा.
आर्थिक पक्ष: आज खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर यात्राओं या तकनीकी चीजों पर. धन का लेन देन आज बहुत सोच समझकर करें. निवेश करने के लिए दोपहर से पहले का समय अधिक सुरक्षित है, दोपहर के बाद जोखिम न लें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन करियर के मामले में शानदार परिणाम देने वाला है. दोपहर से पहले आपको अपनी पुरानी मेहनत का फल मिलेगा. दोपहर के बाद आपके राशि स्वामी बुध के नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यापार में बड़े क्लाइंट्स और नई कूटनीतिक डील्स लेकर आएगा, जो आपके करियर को मजबूती देंगे.
आर्थिक पक्ष: आज वित्तीय लाभ के लिए अत्यंत मजबूत योग हैं. पुष्य नक्षत्र दोपहर तक संचित धन में वृद्धि करेगा, जबकि दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से शेयर बाजार, कमीशन या व्यापारिक मुनाफे के माध्यम से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा. दोपहर से पहले शनि के नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में अनुशासन और स्थिरता लाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. दोपहर के बाद कूटनीति और वाकपटुता के बल पर आप कोई बड़ा टेंडर या नया प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आज व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तार के लिए धन निवेश करने की योजना बन सकती है. नियमित आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे और सरकारी क्षेत्र से भी वित्तीय लाभ होने की पूरी संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. उच्च शिक्षा, शोध या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है. दोपहर से पहले का समय रणनीतियों को कागज़ पर उतारने के लिए अच्छा है. दोपहर के बाद कूटनीतिक संपर्कों के माध्यम से करियर में कोई बड़ी छलांग लगाने का अवसर मिल सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा सफल होगी और नए वित्तीय अवसर प्रदान करेगी. भाग्य के सहयोग से पुराने अटके हुए वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव या वातावरण में बदलाव देखने को मिल सकता है. दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रिसर्च, डेटा विश्लेषण, गुप्त या कूटनीतिक कार्यों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ी सफलता दिलाएगा. अनैतिक तरीकों से पूरी तरह दूर रहें.
आर्थिक पक्ष: धन के मामले में आज जोखिम लेने का दिन नहीं है. आज सट्टेबाजी या अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले शेयर से दूर रहें. हालांकि, दोपहर के बाद बीमा, पैतृक संपत्ति या गुप्त माध्यमों से अचानक कुछ धन लाभ होने की संभावना बन सकती है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. दोपहर से पहले शनि के नक्षत्र (पुष्य) का प्रभाव साझेदारी में पारदर्शिता और मजबूती लाएगा. दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से नए व्यावसायिक अनुबंध साइन हो सकते हैं, जिससे व्यापार का विस्तार होगा.
आर्थिक पक्ष: आज वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहेगी. जीवनसाथी या व्यावसायिक भागीदार के तीक्ष्ण निर्णयों के माध्यम से धन लाभ होगा. संयुक्त निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं. आज कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत और भागदौड़ बनी रहेगी. दोपहर से पहले आपकी सेवा भावना और अनुशासन की सराहना होगी. दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव बैंकिंग, कानून, हिसाब किताब और विवादों से जुड़े मामलों में आपकी तर्कशक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह हावी रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: आज खर्चों पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे. दोपहर के बाद पुराने कर्ज या लोन से जुड़े मामलों में कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, आज किसी को भी नया बड़ा उधार देने से बचें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता नए आयाम छुएगी. दोपहर से पहले का समय गंभीर अध्ययन और योजना बनाने के लिए उत्तम है. दोपहर के बाद आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताएं बहुत मजबूत हो जाएंगी, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, कला और नवप्रवर्तन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: बुद्धिमानी से लिए गए वित्तीय निर्णय आज आपको बड़ा लाभ देंगे. दोपहर के बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के रणनीतिक निवेश से अच्छा मुनाफा दिला सकता है, बशर्ते आप अत्यधिक लालच से बचें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)