Career Horoscope 18 May 2026: 18 मई को इन राशियों के दफ्तर में रची जाएगी बड़ी साजिश! बॉस हो सकते हैं खिलाफ; अभी पढ़ें अपनी राशि की बड़ी चेतावनी

Career Horoscope Today 18 May 2026: आज 18 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर-आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. वृषभ राशि में चंद्रमा की युति सूर्य और बुध ग्रह के साथ बन रही है, जो आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित है.

करियर और रोजगार: करियर, नौकरी और बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. हालांकि, सुबह 11:31 बजे के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी खास काम या किसी व्यक्ति की खोज में लगे हुए हैं. आज का दिन किसी न किसी रिसर्च या खोज में बीतेगा, जिससे मन में थोड़ा असंतोष भी पैदा हो सकता है. आज आपको अपने काम-धंधे के साथ-साथ अपने परिवार (कुटुंब) के लिए भी कुछ समय निकालना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर किसी से भी बातचीत करते समय अपनी कड़वी बोली से बचें, वरना बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

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आर्थिक पक्ष: आर्थिक मोर्चे पर आज आपको अच्छा कैश फ्लो देखने को मिलेगा, यानी अचानक आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है. हालांकि, आज आपका कुछ धन अपने परिवार की जरूरतों या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने पर खर्च हो सकता है.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जहां उनकी युति सूर्य और बुध के साथ हो रही है. यह ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से पहले भाव में बनी हुई है.

करियर और रोजगार: आज के दिन आप पूरी तरह से जोश और एक्शन मोड में नजर आएंगे. आपके बॉस, सीनियर्स और सरकारी अधिकारियों के साथ डीलिंग करने के लिए आज का समय बेहद उत्तम है. नौकरी और बिजनेस में अपने अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए आज आप साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल करके भी सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे. आज का दिन आपके लिए बेहद सफल रहने वाला है, इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण और जरूरी कामों को आज ही निपटा लें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक रूप से 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक शुक्र और गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जबकि शनि देव आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में गोचर कर रहे हैं. यह ग्रहों की स्थिति आपको कोई न कोई बड़ा आर्थिक फायदा जरूर दिलाएगी. लेकिन याद रखें, शनि देव आपको बिना कड़ी मेहनत और अनुशासन के इस सफलता तक नहीं पहुंचाएंगे. मेहनत के साथ-साथ शनि देव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे. यहां सूर्य और बुध के साथ उनकी युति आपकी राशि से बारहवें भाव में हो रही है. साथ ही, शनि देव की तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है.

करियर और रोजगार: नौकरी और बिजनेस के मामले में आज आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. आज आपके खिलाफ दफ्तर में कोई षड्यंत्र, ऑफिस पॉलिटिक्स या धोखा मिलने की प्रबल आशंका बनी हुई है. काम के सिलसिले में आज आपको अपने स्थान से कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है. आपके बॉस और सीनियर्स आज आपके खिलाफ रुख अपना सकते हैं. आज के दिन किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग को टाल देना ही समझदारी होगी.

आर्थिक पक्ष: आज धन हानि होने की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है. इसलिए आज भूलकर भी कोई आर्थिक रिस्क न लें. किसी भी व्यक्ति पर आज आंख बंद करके विश्वास करने की गलती बिल्कुल न करें. आज के दिन शेयर बाजार और सट्टेबाजी से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-बुध की युति के साथ रहेंगे. यह गोचर आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ) भाव में हो रहा है. इसके अलावा, आज आपकी राशि के कर्म स्थान पर 'रुचक योग' का निर्माण हो रहा है.

करियर और रोजगार: नौकरी और व्यवसाय के लिए आज का दिन बेहद शानदार है. अपनी सभी महत्वपूर्ण मीटिंग्स और डील्स आज ही फाइनल करें, आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी. जो लोग मिलिट्री (सेना), पुलिस या सुरक्षा क्षेत्र (सिक्योरिटी लाइन) से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज कोई विशेष सफलता या पहचान मिल सकती है. बस ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर दूसरों पर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश न करें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आमदनी और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी होगी. आप शेयर बाजार में भी फेरबदल, खरीदारी या बिक्री करके लाभ कमा सकते हैं. हालांकि, शुक्र ग्रह के बारहवें भाव में होने के कारण ऐश-ओ-आराम और सुख-सुविधाओं की चीजों पर मोटा खर्च हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें. उपाय के तौर पर अपने घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाएं.

सिंह राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और बुध के साथ युति बनाएंगे. यह ग्रहों का संयोग आपकी राशि से दसवें भाव में होने जा रहा है.

करियर और रोजगार: काम-धंधे और रोजगार के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद अहम और सफल रहने वाला है. नौकरी में आज आपको एक राजसी स्थिति और बड़ा मान-सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी. हालांकि, काम का प्रेशर और जिम्मेदारियां आज बहुत ज्यादा रहने वाली हैं. बिजनेस या जॉब से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग आज करना आपके पक्ष में रहेगा.

आर्थिक पक्ष: धन से जुड़ा जो भी बड़ा निर्णय आपको लेना हो, वह आज आप ले सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से आपको आर्थिक फायदा जरूर होगा, लेकिन फिर भी बिना सोचे-समझे बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-बुध की युति के साथ रहेंगे. यह गोचर आपकी राशि से नवें भाव में हो रहा है.

करियर और रोजगार: आज आपको अपने काम-धंधे और करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में और बिजनेसमैन को अपने पिता से भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप अपने पिता के साथ मिलकर कोई पारिवारिक व्यवसाय करते हैं, तो आज आपको विशेष लाभ मिलेगा. किसी धार्मिक कार्य या यात्रा से जुड़ना आपके करियर में सफलता को और बढ़ाएगा.

आर्थिक पक्ष: धन कमाने और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. हालांकि, केतु ग्रह 5 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि से बारहवें भाव में स्थित रहेंगे, जिसके कारण इस साल बीमारी या अस्पताल पर अचानक खर्च होने के योग हैं. इसलिए समझदारी दिखाते हुए अपना और परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवा लें. आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य से बेहतर रहेगा.

तुला राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे. यह ग्रहों की युति आपकी राशि से अष्टम (आठवें) भाव में होने जा रही है.

करियर और रोजगार: नौकरी और रोजगार के मामले में आज आपको बहुत संभलकर रहना होगा, क्योंकि आज कार्यस्थल पर अपमान होने की संभावना बनी हुई है. दफ्तर में अपने बॉस और सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें. अपने काम में कोई भी चूक या लापरवाही न करें, क्योंकि आपका अधूरा काम आज आप पर बहुत भारी पड़ सकता है. अगर आप ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, मैनेजमेंट आपके खिलाफ जा सकता है.

आर्थिक पक्ष: चूंकि चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें घर में बैठे हैं, इसलिए कोई भी आर्थिक निर्णय बहुत ज्यादा सावधानी से लें, वरना बड़ा घाटा हो सकता है. आज शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहें, किसी को भी उधार पैसा न दें और यदि संभव हो तो अपने बड़े वित्तीय फैसलों को आगे के लिए टाल दें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-बुध की युति के साथ रहेंगे. ज्योतिषीय नियम 'भावत-भावम' के अनुसार चंद्रमा आपके दशम भाव से दशम यानी सप्तम भाव में स्थित हैं.

करियर और रोजगार: ये स्थिति आपके रोजगार और बिजनेस के लिए आज के दिन को अति उत्तम बनाती है. बिजनेस से जुड़ी कोई भी जरूरी मीटिंग या डील अगर आप आज करते हैं, तो उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा. चंद्रमा, सूर्य और बुध की इस शुभ युति के प्रभाव से नौकरी में आपको बड़ा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है. कोई भी सरकारी काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. आपको अपने बॉस और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज भले ही कोई बहुत बड़ा और अचानक पैसा आता हुआ न दिख रहा हो, लेकिन आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य से काफी बेहतर रहने वाला है. आप अपने बिजनेस से जुड़े वित्तीय फैसले आज ले सकते हैं. आपको अपने जीवनसाथी या अपने बिजनेस पार्टनर (व्यापारिक साझेदार) से कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

धनु राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे. यह ग्रहों का संयोजन आपकी राशि से छठे (शत्रु व रोग) भाव में हो रहा है.

करियर और रोजगार: आज आपको अपने काम-धंधे में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. दफ्तर या बिजनेस में कुछ गुप्त शत्रु आपकी साख को नुकसान पहुंचाने या आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. आज विशेष रूप से नौकरीपेशा लोग अपने बॉस से किसी भी बात पर बहस न करें. अगर आपका कोई कोर्ट-कचहरी या विवाद चल रहा है, तो आज उसमें परेशानी बढ़ सकती है. रास्ते में या दफ्तर में कहीं झगड़ा चल रहा हो, तो वहां तमाशा देखने के लिए भी न रुकें, अन्यथा आप बेवजह उस विवाद में फंस सकते हैं. आज किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें और जरूरी कामों को आगे के लिए टाल दें.

आर्थिक पक्ष: यदि आपने पहले से कोई कर्ज या लोन लिया हुआ है, तो आज उसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं. आज धन हानि (घाटा) होने के संकेत हैं, इसलिए शेयर बाजार (स्टॉक मार्केट) से पूरी तरह दूर रहें और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आज न लें.

मकर राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-बुध की युति के साथ रहेंगे. यह शुभ गोचर आपकी राशि से पंचम (पांचवें) भाव में होने जा रहा है.

करियर और रोजगार: बिजनेस हो या जॉब, आज रात 10:00 बजे तक आपका कोई बहुत बड़ा और रुका हुआ काम आसानी से बन सकता है. चंद्रमा की सूर्य और बुध के साथ इस शुभ युति के कारण आपको दफ्तर के मैनेजमेंट और अधिकारियों का पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा. बिजनेस से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण बैठक आज आप कर सकते हैं. ज्योतिषीय सलाह यह है कि जो काम आपको कल करना हो, उसे भी आज रात 10:00 बजे से पहले ही निपटा लें, क्योंकि रात 10:00 बजे के बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में चले जाएंगे जो काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: आज आपको बहुत अच्छा कैश फ्लो (आर्थिक लाभ) देखने को मिलेगा. आपकी राशि से चौथे भाव में बैठे मंगल देव अपनी मेष राशि से आपके धन भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे मंगल और चंद्रमा का प्रभाव मिलकर एक शानदार 'लक्ष्मी योग' का निर्माण कर रहा है. इसके प्रभाव से आपको अचानक विशेष धन लाभ हो सकता है. शेयर बाजार से भी मुनाफे के संकेत हैं. यदि आपको किसी से अपने फंसे हुए पैसे वापस मांगने हैं, तो आज का दिन उसके लिए सबसे उत्तम है. कुल मिलाकर आज एक बहुत ही पॉजिटिव (सकारात्मक) दिन है.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और बुध के साथ रहेंगे. यह ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से चौथे भाव में बनी हुई है.

करियर और रोजगार: करियर, नौकरी या बिजनेस के लिहाज से आज का दिन कोई नया एक्शन लेने का नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी प्लानिंग बनाने का है. चौथा भाव एक आंतरिक और चिंतन का भाव है, इसलिए आज आपको अपने करियर को सही दिशा में ले जाने के लिए शांत दिमाग से विश्लेषण करना चाहिए. चूंकि चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ में बैठे हैं, इसलिए करियर से जुड़ा आपका हर आंकलन और विश्लेषण बिल्कुल सटीक जाएगा. ऑफिस में भी आज आपका अधिकांश समय भविष्य की रणनीतियों को लेकर मीटिंग्स और डिस्कशन में बीतेगा. आज आपको अपने बॉस या बड़े कस्टमर्स के साथ सीधे तौर पर काम करने का मौका मिल सकता है. कुल मिलाकर दिन थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन कुछ अहम फैसले भविष्य के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे.

आर्थिक पक्ष: शुक्र और बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि देव आपके छठे भाव में हैं. शुक्र आपकी कुंडली के लिए एक बेहद शुभ ग्रह हैं. इसके प्रभाव से आज के दिन कोई बहुत बड़ा वित्तीय लाभ तो नहीं होगा, लेकिन किसी बड़ी हानि या नुकसान की भी कोई संभावना नहीं है. आर्थिक रूप से आज एक साधारण और सुरक्षित दिन रहेगा.

मीन राशि

आज चंद्रमा सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-बुध की युति के साथ रहेंगे. यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है.

करियर और रोजगार: तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है, इसलिए आज आपको बिना डरे साहस करके अपनी बनाई गई योजनाओं पर तुरंत अमल करना चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपको अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों या अपने भाई-बहनों से भी काम-धंधे में बड़ी मदद मिल सकती है. देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव से सीधी दृष्टि डालकर आपके दसवें भाव पर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए हुए हैं. हालांकि आज काम का प्रेशर और तनाव आपके ऊपर जरूर रहेगा, लेकिन इसी दबाव की वजह से आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे.

आर्थिक पक्ष: आपकी राशि से दूसरे (धन) भाव में मंगल देव अपनी ही मूलत्रिकोण राशि मेष में मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जिसके कारण 21 जून 2026 तक आपके पास लगातार धन का आगमन होता रहेगा. यदि आपने किसी को उधार पैसा दिया था या मार्केट में आपकी कंपनी का कोई पुराना बकाया फंसा हुआ था, तो आज ही तगादा करें, पैसा वापस मिलने के पूरे योग हैं. आज आय के किसी नए स्रोत (सोर्स ऑफ इनकम) से भी धन लाभ हो सकता है. आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद मजबूत है.

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