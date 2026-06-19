Career Rashifal 19 June 2026: आज यानी 19 जून 2026 को सिंह राशि में चंद्रमा और केतु की युति से बनने वाला ग्रहण दोष और मघा नक्षत्र का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर और आर्थिक जीवन पर बड़ा असर डालेगा. आज जहां मिथुन, कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य और पराक्रम के बल पर नौकरी-बिजनेस में बड़ी सफलता, अटके धन की वापसी और विशेष लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.
वहीं वृषभ, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों को ऑफिस की राजनीति, अचानक बढ़ते खर्चों और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बेहद सावधान रहने की जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके रोजगार, नए निवेश और शेयर बाजार के लिए कैसे संकेत दे रहा है.
करियर और रोजगार: आज के दिन आपको अपने काम-धंधे में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां भी जरूर आएंगी, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में केतु के साथ युति में हैं. आप अपने जरूरी काम आज कर सकते हैं. जो जरूरी बैठकें या महत्वपूर्ण लेन-देन हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा. हालांकि, कुछ न कुछ परेशानी दिन की शुरुआत में आती नजर आएगी, लेकिन अंततः आपको पूर्ण सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में चिंतन करने का है, यानी आगे बढ़कर खुद कोई बड़े आर्थिक फैसले न लें. आर्थिक फैसले अच्छे हैं या बुरे, इस विषय में सोचने के लिए आज का दिन शुभ है. आज आप शेयर बाजार से दूर रहें. आज आपको आर्थिक मामलों में एक सामान्य दिन नजर आएगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में आज गोचर करेंगे. मघा नक्षत्र में रहने के कारण आज करियर, व्यापार और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. केतु के साथ युति में होने से चंद्रमा आज आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं. आपके काम-धंधे से संबंधित जो भी अहम फैसले हैं, उन्हें आगे के लिए टाल दें. आज के दिन आप सिर्फ यह सोचें कि आगे क्या करना है और कैसे करना है. अपनी तरफ से काम-धंधे से जुड़े किसी बहुत जरूरी काम में नई पहल न करें.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन जोखिम भरा है. आज कोई भी जोखिम आर्थिक मामलों में न लें. किसी भी तरीके से शेयर बाजार में फेरबदल करने से आज दूर रहें. आज आपको अपने आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए.
करियर और रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे. आज पराक्रम का दिन है. करियर, व्यापार और नौकरी में आपको आज कोई खास सफलता मिलेगी. अपने अहम फैसले आज के दिन आप ले सकते हैं. आपको काम-धंधे में कोई न कोई बड़ा फायदा होता हुआ आज अवश्य नजर आएगा. कोई दोस्त या परिचित आपके काम-धंधे में आज के दिन आपकी मदद करेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज आपके लिए सफल दिन रहेगा. यदि आप शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शाम तक आर्थिक मामलों में कोई शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है.
करियर और रोजगार: आज के दिन आपको अपने काम-धंधे में कोई विशेष सफलता मिलेगी. चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बहुत बड़ी मदद मिलेगी. आपके काम में आज कोई रुकावट नहीं आएगी और आप सफलतापूर्वक अपनी सारी बैठकें पूरी करते चले जाएंगे.
आर्थिक पक्ष: आज कहीं न कहीं से आपको आर्थिक लाभ अवश्य देखने को मिलेगा. शेयर बाजार में भी आपको फायदा हो सकता है. यदि आपने किसी को उधार दिया है, तो वह धन आज वापस मिलने की संभावना है. यदि आप कंपनी चलाते हैं और आपका पुराना बकाया है, तो उसे वापस मांगने के लिए आज का दिन सबसे शुभ है.
करियर और रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. आज आप अहम लोगों से मिलेंगे और सही वक्त पर सही निर्णय लेंगे, जिससे आपके करियर, व्यापार और नौकरी में विशेष सफलता मिलने की पूरी संभावना है. आपने जो भी जरूरी काम सोचा हुआ है, उसे करने का आज बिल्कुल सही दिन है. आपके रोजगार में आज पूर्ण सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: कल के मुकाबले आज आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी. आज आप अपने आर्थिक फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार से संबंधित निर्णयों में भी आपको फायदा मिलने की पूरी संभावना है. लेन-देन करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में हैं. करियर, व्यापार और नौकरी के लिए आज सावधानी बरतने का दिन है. आज आप ऑफिस की किसी राजनीति या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है. अपने अहम कामों को, जो आपके रोजगार से जुड़े हों, आगे के लिए टाल दें. आज के दिन कोई भी जोखिम वाला काम न करें.
आर्थिक पक्ष: आज आय की जगह खर्च अधिक होगा. कहीं न कहीं से आपको अचानक अनायास खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. यदि आज कोई आपसे कर्ज मांगे, तो उसे पैसे न दें, अन्यथा धोखा मिल सकता है. शेयर बाजार से भी आज के दिन पूरी तरह दूर रहें.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में आज गोचर करेंगे. आपके करियर, व्यापार और नौकरी के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. आप अपने रोजगार से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं. नई नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावना है. यदि आप पहले से नौकरी में हैं, तो उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज के दिन आपको विशेष लाभ होगा.
आर्थिक पक्ष: आज कहीं न कहीं से आपको कोई विशेष आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है. आज आप अपने विरोधियों या दुश्मनों से भी फायदा उठा सकते हैं, यानी उनके माध्यम से भी धन लाभ के योग हैं. अपने अहम आर्थिक फैसले आज आप बेझिझक लें, दिन शुभ है.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपके दशम भाव से आज गोचर करेंगे. इसका मतलब है कि आपके व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन सबसे अहम होने वाला है. आज आप किसी बड़े कार्य को पूरा करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे. आप सही लोगों से सही वक्त पर मिलेंगे और आपके फैसले सटीक साबित होंगे. नौकरी से संबंधित जो भी निर्णय आपको लेने हों, आज का दिन उसके लिए बहुत शुभ है. व्यापार में भी विशेष सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में आज थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक कुछ बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है. आर्थिक मामलों में आज आप नए फैसले ले सकते हैं. आज लिए गए निर्णय आगे चलकर आपको बड़ा आर्थिक लाभ देंगे.
करियर और रोजगार: चंद्रमा का गोचर आज आपकी जन्म राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान से हो रहा है. व्यापार, करियर और नौकरी के लिए आज का दिन बहुत शुभ है. आज कोई अनजान व्यक्ति आपके काम-धंधे में विशेष रूप से आपकी मदद कर सकता है. भाग्य का साथ आज पूर्ण रूप से मिलेगा. अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित जो भी फैसले हैं, वे आज आप ले सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठकें आज की जा सकती हैं. काम-धंधे के लेन-देन में आपको विशेष फायदा मिलेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक सफलता मिलने की भी आज पूर्ण संभावना है. मंगल मेष राशि में पंचम भाव में हैं, जिसके कारण शेयर बाजार में भी कोई विशेष सफलता मिल सकती है. आर्थिक निर्णय आज आप ले सकते हैं.
करियर और रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं. काम-धंधे यानी व्यापार, करियर और नौकरी में आज अपमानजनक स्थिति बन सकती है. आपके काम-धंधे में आज मुनाफे की जगह घाटा होने की भी पूरी संभावना है. स्वास्थ्य खराब होने या रोग आदि से परेशान होकर भी आज आप अपने काम से वापस लौट सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन आपके काम-धंधे के लिए शुभ नहीं है. कोई अहम कार्य या निर्णय आज के दिन न लें और विवादों से बचें.
आर्थिक पक्ष: आज आय की जगह खर्च की अधिकता रहेगी. आर्थिक मामलों में कोई जोखिम न लें. कोई आपको छल सकता है या आप किसी षड्यंत्र का शिकार होकर आर्थिक मामलों में ठोकर खा सकते हैं. धन का लेन-देन टालें.
करियर और रोजगार: आज के दिन आपको जनता (पब्लिक) से संबंधित किसी भी कार्य में विशेष सफलता मिलेगी. कार्यालय की बैठकों में या दूसरों से काम निकलवाने में आज का दिन विशेष रूप से शुभ है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज आपको बड़े ऑर्डर मिलेंगे और यदि नौकरी में हैं, तो आपके बड़े कार्य आज आसानी से बन जाएंगे. कुल मिलाकर आज का दिन काफी शुभ है. हालांकि, कुछ मानसिक परेशानी आपको दिन में महसूस हो सकती है, लेकिन दिन के आखिरी तक आपको पूर्ण सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. आर्थिक मामलों में हालांकि आप सामान्य निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा जोखिम भरा काम आज आर्थिक क्षेत्र में न करें. निवेश के लिए दिन सामान्य है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में हैं, जिसे संकट या परेशानी का स्थान भी माना जाता है. इसका मतलब है कि आपके व्यापार या नौकरी में आज अचानक परेशानियां आने की पूरी संभावना है. आपके गुप्त शत्रु भी आपको कार्यस्थल पर परेशान कर सकते हैं. अपने रोजगार से संबंधित किसी भी तरह का जोखिम आज न लें. आज का दिन थोड़ा संकटपूर्ण है, इसलिए अपनी अहम बैठकों को आगे के लिए टाल दें.
आर्थिक पक्ष: आज आय की जगह खर्चों का ग्राफ बढ़ेगा. आपके गुप्त शत्रु या विरोधी आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आज साइबर धोखाधड़ी आदि से विशेष रूप से सावधान रहें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)