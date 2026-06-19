करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में आज गोचर करेंगे. मघा नक्षत्र में रहने के कारण आज करियर, व्यापार और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. केतु के साथ युति में होने से चंद्रमा आज आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं. आपके काम-धंधे से संबंधित जो भी अहम फैसले हैं, उन्हें आगे के लिए टाल दें. आज के दिन आप सिर्फ यह सोचें कि आगे क्या करना है और कैसे करना है. अपनी तरफ से काम-धंधे से जुड़े किसी बहुत जरूरी काम में नई पहल न करें.