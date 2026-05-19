Career Horoscope 19 May 2026: आज आर्द्रा नक्षत्र का महा-बदलाव! इन 4 राशियों पर बरसेगा अंधाधुंध पैसा, तो इन्हें मिल सकता है बड़ा धोखा

Career Horoscope Today 19 May 2026: आज 19 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में शुक्र एवं बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे.

करियर और रोजगार: आज आपको काम धंधे में काफी सावधानी बरतने की ज़रूरत है. यह नक्षत्र भ्रम पैदा कर सकता है और कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर सकता है. आज के दिन आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर बहुत सोच समझकर हस्ताक्षर करें. कोई नया एग्रीमेंट करना हो, तो उसे बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद ही दस्तखत करें.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्र के साथ चंद्रमा की युति से आकर्षण योग भी बन रहा है, जिससे आपके ऑफिस में किसी प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, मगर याद रखें कि यह आगे चलकर कलह का कारण बन सकता है. आज किसी भी महिला सहकर्मी से बहुत संभलकर व्यवहार करें. यदि भाई बहन या पड़ोसी के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं, तो अत्यंत सावधानी बरतें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह का रिस्क न लें. जो धन आ रहा है उसी में संतोष करें, अपनी ओर से कोई नया निवेश या बड़ा जोखिम न उठाएं. हालांकि आज बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग भी बन रहा है, जिससे आपको अचानक कोई लाभ जरूर होगा.

वृषभ राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में गोचर करेंगे.

करियर और रोजगार: आज करियर में सफलता के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी. आपकी राशि में सूर्य देव 15 जून तक बुध ग्रह के साथ मिलकर 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. यह एक बेहद शुभ योग है, जिसके प्रभाव से आपको 15 जून तक कार्यक्षेत्र में बहुत शानदार सफलता मिलने की संभावना है.

आर्थिक पक्ष: आज धन का कैश फ्लो निश्चित रूप से होगा. आर्थिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है. व्यापार में कोई न कोई बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा और शेयर बाजार से भी अच्छे लाभ होने के योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज प्रथम भाव में रहेंगे.

करियर और रोजगार: व्यापार या नौकरी में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी, लेकिन चूंकि शनि देव आपके दसवें स्थान पर बैठे हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत और पूर्ण अनुशासन के साथ काम करना होगा. आपकी राशि में आज गज केसरी योग बन रहा है, जिससे आपका कोई बहुत बड़ा और अटका हुआ काम अवश्य पूरा होगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपको कोई विशेष धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, मगर साथ ही सूर्य और बुध के बारहवें भाव में होने से 15 जून से पहले कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है. सरकारी टैक्स या जीएसटी आदि के भुगतान में कोई चूक न करें, अन्यथा यह लापरवाही आप पर बहुत भारी पड़ सकती है.

कर्क राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि से चंद्रमा आज बारहवें भाव में रहेंगे.

करियर और रोजगार: हालांकि मंगल देव दसवें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा का बारहवें भाव में होना आज कार्यक्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा. आज सहकर्मियों या साझेदारों से धोखा मिल सकता है और आपको किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. आज काम धंधे में किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं, अन्यथा विफलता हाथ लग सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन भारी खर्चों से भरा रहेगा, इसलिए आज बड़े मुनाफे की उम्मीद करना ठीक नहीं है. सुख सुविधा और आधुनिक पहनावे की वस्तुओं पर धन खर्च होगा. आज भूलकर भी शेयर बाजार (स्टॉक मार्केट) में निवेश न करें. हालांकि आज गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन बारहवें भाव में होने के कारण आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा.

सिंह राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं.

करियर और रोजगार: जहा एक तरफ आज आपके बहुत से सोचे हुए काम पूरे होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कार्यस्थल पर काम को लेकर कोई बड़ा झगड़ा झंझट होने की भी प्रबल आशंका है. नौकरी या व्यवसाय में अपनी तरफ से कोई भी जोखिम न लें और वाणी पर संयम रखें.

आर्थिक पक्ष: धन भाव में गज केसरी योग बनने से आज आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है. शेयर बाजार (स्टॉक मार्केट) से आज आपको विशेष मुनाफा हो सकता है, लेकिन निवेश करते समय पूरी सतर्कता ज़रूर बरतें.

कन्या राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपके दसवें भाव यानी कर्म स्थान पर रहेंगे. यहां चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलकर एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली 'गज केसरी योग' बना रहे हैं. यह योग आज आपके करियर में कोई बहुत बड़ा काम बनवा सकता है.

करियर और रोजगार: काम धंधे में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, हालांकि आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से कार्यस्थल पर किसी वाद विवाद की भी आशंका है, इसलिए बहुत शांति से काम लें. करियर, बिजनेस या नौकरी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सहजता से काम करने पर दिन शानदार बीतेगा.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. चूंकि चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में हैं, इसलिए पैसों के मामलों में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. अपने किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय (फाइनेंशियल डिसीजन) को आज के लिए टाल दें और भविष्य पर छोड़ दें.

तुला राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम (भाग्य) भाव में रहेंगे, जिससे आपको करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

करियर और रोजगार: आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आज कर सकते हैं, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के कारण काम में कोई छोटी मोटी बाधा या बहस होने की भी आशंका है. कार्यस्थल पर अपने बॉस या मैनेजमेंट से किसी भी विवाद में न पड़ें और शांति से अपना काम करें.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य रहने वाला है, जिसमें कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा. सामान्य तौर पर लेन देन कर सकते हैं, परंतु धन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने या आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव करने के लिए आज का दिन उचित नहीं है.

वृश्चिक राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आज आपको कार्यस्थल पर अपमान या विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और रोजगार: अपने काम धंधे में कोई बहुत बड़ा जोखिम आज के दिन न उठाएं और संभलकर काम करें, अन्यथा बड़ा घाटा हो सकता है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण सहकर्मियों से अनबन हो सकती है.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक पक्ष के लिहाज से आज का दिन शुभ नहीं है. आज आपको किसी भी तरह के बड़े वित्तीय फैसलों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए और शेयर बाजार में पैसा लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. शनि देव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे ही सुधार आएगा. आपके लग्नेश मंगल भी अभी छठे भाव (मेष राशि) से गुजर रहे हैं, इसलिए धन के मामले में पूरी सतर्कता बरतें.

धनु राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ स्थित हैं.

करियर और रोजगार: यह एक बेहद शुभ स्थिति है, जिसके प्रभाव से व्यापार हो या नौकरी, आज का दिन करियर के लिए बहुत शानदार रहेगा. हालांकि, आर्द्रा नक्षत्र के कारण भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए काम में जल्दबाजी में बड़े फैसले न लें और धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाएं.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा. आज कोई बड़ा वित्तीय जोखिम न लें. हालांकि मंगल देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में मजबूत स्थिति में हैं, इसके बावजूद आर्द्रा नक्षत्र के चलते आज शेयर बाजार (स्टॉक मार्केट) में अत्यधिक पैसा फंसाने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.

मकर राशि

आज सुबह 8.41 बजे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 मई की सुबह 6.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर में रहेंगे.

करियर और रोजगार: इसलिए आज नौकरी और व्यवसाय में आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और हर वाद विवाद से दूर रहना चाहिए. किसी भी नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें. हालांकि यहां पर गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आज आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा. गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें.

आर्थिक पक्ष: राहु महाराज आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका लाभ आपको पूरे वर्ष मिलेगा. लेकिन विशेष रूप से आज के दिन आपको संभलकर रहने की आवश्यकता है. शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और धन से जुड़े बड़े फैसलों को आज के लिए स्थगित कर दें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में गुरु और शुक्र के साथ युति बनाकर बेहद शुभ भाव में बैठे हैं. काम धंधे और करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है.

करियर और रोजगार: आज आप व्यापार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं और बड़े निर्णय भी ले सकते हैं. बस ध्यान इस बात का रखें कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या राजनीति का हिस्सा न बनें.

आर्थिक पक्ष: आज आपके पास धन का कोई बड़ा कैश फ्लो होने की पूरी संभावना है. पंचम भाव में बन रहा गज केसरी योग आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ अवश्य कराएगा. हालांकि, आपको अपनी तरफ से सट्टेबाज़ी या शेयर बाजार में बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए, अन्यथा लाभ हानि में बदल सकता है.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में शुक्र और गुरु के साथ युति में रहकर गज केसरी योग बना रहे हैं. लेकिन आज का दिन आपके व्यापार और नौकरी के लिए भाग दौड़ करने के बजाय भविष्य की योजनाएं बनाने का है.

करियर और रोजगार: आज आपको अपने करियर को लेकर आत्म चिंतन करना चाहिए. कार्यालय में भी आज आपके भविष्य के बजट को लेकर कोई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है. इसलिए आज एक्शन से ज्यादा रणनीतियों पर ध्यान दें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक पक्ष थोड़ी मंद या धीमी रह सकती है. हालांकि मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि (मेष राशि) में होकर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, जिससे आपको कोई विशेष आकस्मिक लाभ ज़रूर हो सकता है, परंतु आर्द्रा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आज अपनी तरफ से कोई भी नया वित्तीय जोखिम न उठाएं.