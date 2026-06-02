Career Horoscope Today: वृषभ और मकर राशि वालों पर मंडरा रहा है 'गुप्त षड्यंत्र' का खतरा, 2 जून को भूलकर भी न लें ये फैसले!

Career Horoscope Today: आज का दिन यानी 2 जून 2026, सभी 12 राशियों के लिए करियर, नौकरी, व्यापार और धन के मामले में बेहद उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है. आज जहां एक तरफ 'मूल' और 'आर्द्रा' नक्षत्रों का प्रभाव कुछ राशियों के लिए गुप्त शत्रुओं, षड्यंत्र और अचानक होने वाले भारी खर्चों की चुनौती लेकर आ रहा है. आइए प्रसिद्ध ज्योतिषीय गणना के मुताबिक डिटेल से जानते हैं कि आज मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का करियर ग्राफ कैसा रहेगा, किसे निवेश में सावधानी बरतनी है और किसे अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे.

1. मेष राशि

Career/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं. व्यापार या नौकरी में आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा. मंगल भी आपकी जन्म राशि से मूल त्रिकोण राशि में हैं, जिसकी वजह से आपको काम धंधे में भाग्य के साथ साथ सफलता भी मिलेगी. यानी आज आपकी जो भी बैठकें होंगी, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी.

हालांकि, कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, क्योंकि चंद्रमा साथ में ही दिनभर मूल नक्षत्र में रहेंगे. मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जिसके वजह से किसी गुप्त विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, या गुप्त शत्रु भी आपके काम धंधे में बाधक बनकर सामने आ सकते हैं. लेकिन कुल मिलाकर काम धंधे के लिए आज का दिन शुभ रहेगा.

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आर्थिक पक्ष: सूर्य 15 जून तक आपके दूसरे भाव में और राहु ग्यारहवें भाव में रहेंगे. इस तरह धन भाव और आय भाव दोनों शक्तिशाली अवस्था में हैं. चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आज के दिन आप लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा. हालांकि, आज शेयर बाजार में जोखिम लेने का समय नहीं है. आपको लाभ किसी सरकारी काम में, अपने प्रबंधन, प्रशासन से या अपने ग्राहकों से आज अवश्य दिखाई देगा.

2. वृषभ राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको अपमानजनक स्थिति से बचना होगा. घाटा होने की संभावना है, इसलिए अहम फैसले आज न लें. जरूरी मीटिंग्स आज न करें. आज बैकफुट पर रहें और विशेष सावधानी बरतें.

आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा खर्च होगा. आज कुछ न कुछ आर्थिक फैसलों में दुख भी मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. शेयर मार्केट से दूर रहें और जरूरी आर्थिक निर्णयों को आगे के लिए टाल दें.

3. मिथुन राशि

Career/रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर है और यहाँ पर ये आज मूल नक्षत्र में रहेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है. व्यापार, करियर और नौकरी में आज जनसंपर्क का दिन है. फील्ड वर्क रहेगा और काफी लोगों से मिलना जुलना होगा. ईमेल, बातचीत और फोन आदि कई तरीकों से आपका जनता और ग्राहकों के साथ संवाद होगा. आज आपको सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही काम धंधे में कोई न कोई एक दुखद घटना भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं.

आर्थिक पक्ष: हालांकि, आज चंद्रमा सप्तम स्थान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको आर्थिक फैसलों में संभलकर रहना चाहिए. कोई बहुत बड़े आर्थिक फैसले आज न लें. शेयर बाजार में बड़ी फेरबदल न करें. आज सामान बेचने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन सामान खरीदने के लिए दिन ठीक नहीं है.

4. कर्क राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये मूल नक्षत्र में स्थित हैं. आज व्यापार, करियर और नौकरी में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. विवादों को टालें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें. कार्यालय में राजनीति की चर्चा न करें. गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है या किसी धोखे और षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए आज कामकाज से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो उसे कुछ समय के लिए आगे टाल देना ही बेहतर रहेगा.

आर्थिक पक्ष: आज घाटा होने की आशंका है, यानी आय से ज्यादा खर्च हो सकता है. यह खर्च सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदने या फिर घर के फर्नीचर और सामान पर हो सकता है. आज के आर्थिक फैसले आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आर्थिक निर्णयों से आज दूर रहें.

5. सिंह राशि

Career/रोजगार: वैसे तो 15 जून तक सूर्य, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, वे दशम स्थान यानी कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपको काम धंधे, व्यापार या नौकरी में सफलता मिलेगी. चंद्रमा की स्थिति भी आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में है. जहां एक तरफ आज सफलता जरूर मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ कोई न कोई परेशानी आज आपको सारे दिन काम धंधे में सता सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नजर नहीं आ रहा है. हो सकता है कि किसी उपद्रव या व्यवधान के कारण आपको घाटा हो जाए, क्योंकि आपके धन भाव से ग्यारहवें स्थान पर बुध आर्द्रा नक्षत्र में हैं. इसके कारण कहीं कोई विशेष परेशानी भी आ सकती है. बेहतर होगा कि आज आप आर्थिक फैसलों को टाल दें.

6. कन्या राशि

Career/रोजगार: चंद्रमा आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव अर्थात व्यवसाय और पेशे के घर में बुध और शुक्र विराजमान हैं. बुध आर्द्रा नक्षत्र में स्थित हैं, जिसके कारण संभव है कि किसी बातचीत, टेलीफोन, ईमेल या अन्य संचार माध्यमों के जरिए कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए.

आशंका है कि आप अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त न कर पाएं और आपके बोलने या लिखने के कारण कार्यस्थल पर किसी विवाद, तकरार या मतभेद की स्थिति बन जाए.

दूसरी ओर, आपके कार्यालय में किसी का जन्मदिन समारोह या अन्य उत्सव भी आयोजित हो सकता है. कुल मिलाकर आज का दिन आपको विशेष संयम और सावधानी के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में हैं और बुध आपके कर्म स्थान में आर्द्रा नक्षत्र में स्थित हैं. इसलिए बोलचाल, लेखन और महत्वपूर्ण संवाद में सतर्कता बनाए रखें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कोई विशेष लाभ आज के दिन नजर नहीं आ रहा है. आज आर्थिक मामलों में केवल योजना बनाने का दिन है. शेयर बाजार से आज आप दूर रहें और कोई बड़ा फेरबदल न करें.

7. तुला राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. शुक्र और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण आज आपको किसी भी अनुबंध या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए. बुध के आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण भूल या गलतफहमी की संभावना बनी रह सकती है. व्यापार, करियर और नौकरी के क्षेत्र में आपको अपने संवाद, वाणी और लेखन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आज आपके द्वारा कही गई कोई बात या लिखी गई कोई सूचना गलत अर्थ में ली जा सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में विवाद, असहमति या अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो सकती है.

इसलिए आज बातचीत करते समय संयम रखें, महत्वपूर्ण संदेश भेजने से पहले उन्हें दोबारा जांच लें और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या समझौते को पूरी तरह पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति आपकी आमतौर पर मजबूत चलेगी, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भरणी नक्षत्र में हैं. लेकिन आज जोखिम लेने का समय नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है. इस वजह से आर्थिक मामलों में कोई परेशानी भी आ सकती है.

8. वृश्चिक राशि:

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, करियर और नौकरी के क्षेत्र में आज आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधन, किसी प्रशासनिक प्राधिकरण, समिति अथवा सरकारी कार्यों में अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 15 जून तक सूर्य आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं.

जनसंपर्क और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े कार्यों में भी आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सकारात्मक पहचान मिलने के संकेत हैं. लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर रह सकते हैं और आपकी बात को महत्व दिया जा सकता है.

कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहने की संभावना है. हालांकि, किसी न किसी व्यावसायिक विषय, कार्यभार या जिम्मेदारी को लेकर मन में थोड़ा दबाव या तनाव बना रह सकता है. इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखें तथा महत्वपूर्ण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ का दिन है, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी. यदि आपने किसी को कर्ज दिया है, तो आज पैसे वापस मांगने का शुभ दिन है. अगर आप कंपनी चलाते हैं, तो आपकी कंपनी का बकाया जिन ग्राहकों या कंपनियों पर है, उन्हें आज फोन करके पैसा वापस लेने की कोशिश करना शुभ रहेगा.

9. धनु राशि:

Career/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी ही जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव यानी दशम भाव के स्वामी बुध, आपके सप्तम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जिसकी वजह से आपको व्यापार और काम धंधे में विशेष रूप से खुद को व्यक्त करते समय (चाहे लिखने में हो या बोलने में) सावधानी रखनी चाहिए. काम धंधे में कोई झगड़े झंझट की स्थिति बन सकती है.

हालांकि, आज आपकी कुछ बेहद अहम लोगों से मुलाकात हो सकती है और उनसे आपके काम बन सकते हैं. आपकी जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हैं, वे आप आज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि राजनीति या किसी विवादित विषय पर बात न करें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी. मंगल आपके पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि से गोचर कर रहे हैं. शुक्र, जो धन भाव के स्वामी हैं, वे भी सप्तम स्थान पर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. आज आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप अपने आर्थिक फैसले आज ले सकते हैं.

10. मकर राशि:

Career/रोजगार: चंद्रमा आज आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. बिजनेस, करियर और जॉब में आज आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. आपके साथ धोखाधड़ी, षड्यंत्र या कोई साजिश हो सकती है. रोग या बीमारी की परेशानी के कारण आप काम धंधे से छुट्टी पर भी रह सकते हैं. संभवतः आज आपको कोई बड़ी उलझन भी आ सकती है. आज के दिन जरूरी बैठकें न करें और अपने व्यावसायिक विषय से संबंधित अहम फैसले आज टाल दें.

आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा खर्च होगा. किसी बीमारी, रोग या दवा पर खर्च हो सकता है. आज आय की जगह खर्च होना निश्चित है. किसी फैशन या सुख सुविधा की वस्तु पर भी खर्च होने की संभावना है. आज किसी भी महिला या लड़की से विशेष रूप से बहस न करें, अन्यथा आर्थिक हानि भी हो सकती है.

11. कुंभ राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 11वें भाव, जिसे लाभ भाव बोला जाता है, उससे गोचर कर रहे हैं. उनकी दृष्टि शुक्र, बुध और बृहस्पति पर है, और बृहस्पति, शुक्र व बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी. इसके कारण आपके व्यापार, नौकरी और करियर में आज कोई विशेष लाभ मिलेगा. आप अपनी महत्वपूर्ण बैठकें आज कर सकते हैं और अहम फैसले ले सकते हैं. जनसंपर्क में भी आपको सफलता मिलेगी.

आज आपके वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर मैनेजमेंट से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक पक्ष: आज कोई न कोई आर्थिक सफलता आपको जरूर मिलेगी और धन लाभ भी देखने को मिल सकता है. आज आपके आर्थिक पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी.

12. मीन राशि

Career/रोजगार: आज चंद्रमा आपके कर्म भाव यानी दशम भाव से गोचर कर रहे हैं. आज काम का दबाव काफी ज्यादा रहेगा. यह दबाव आपको थोड़ा तनाव में रख सकता है, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए अच्छा है. आज ऑफिस में कोई पार्टी या उत्सव भी हो सकता है. काम के दबाव के बावजूद आज का दिन आपकी उन्नति के लिए अहम है. आज आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

आर्थिक पक्ष: आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कुछ फायदा आपको आज के दिन भी मिलेगा, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा. आज मुख्य रूप से कर्म करने का दिन है, बहुत विशेष आर्थिक लाभ का दिन नहीं है. इसके बावजूद, आप अपने आर्थिक फैसले पूरे खुलकर ले सकते हैं. शेयर बाजार से भी लाभ की थोड़ी संभावना बन सकती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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