Career Rashifal 20 June 2026: आज का दिन आपके करियर, नौकरी और बिजनेस में क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. आज चंद्रमा का गोचर सिंह राशि के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कई राशियों के लिए धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.
ग्रहों की इस खास स्थिति के कारण कुछ राशियों को आज निवेश में जबरदस्त सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ राशियों को शेयर बाजार और बड़े जोखिमों से दूरी बनाकर रखनी होगी. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के करियर और आर्थिक जीवन का पूरा सटीक हाल.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में हैं. यानी करियर, व्यापार, नौकरी के लिए आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा. आपके सारे काम आज बनने की संभावना है. अपनी जो जरूरी बैठकें हैं, जो जरूरी लेनदेन हैं, उन कामों को आज आप कर सकते हैं. अपने काम में आपको आज कोई ना कोई विशेष फायदा होता हुआ नजर आएगा. किसी दूसरे व्यक्ति से भी आज आपको फायदा मिल सकता है.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी. कहीं ना कहीं से विशेष लाभ होगा. अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है. हालांकि, केतु के साथ युति में चंद्रमा होने के कारण आज के दिन शेयर बाजार से दूर रहें.
करियर और रोजगार: आपके जन्म राशि से चौथे भाव में चंद्रमा आज गोचर कर रहे हैं. आज करियर, व्यापार, नौकरी में आपकी योजना बनाने का दिन है. यानी आज काम धंधे से संबंधित, रोजगार से संबंधित चिंतन करने का दिन है, जिसमें आप आगे काम कैसे करना है उसके बारे में तय कर सकते हैं. कल यानी 21 जून 2026, 3:40 के बाद से आपके लिए काम धंधे में विशेष करके शुभ रहेगा. आज का दिन आप योजना में लगाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बना रहे हैं. यानी इस समय आपको कोई ना कोई विशेष धन लाभ होगा, लेकिन आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में हैं. आर्थिक फैसलों को आप कल 21 जून 3:40 तक टालें.
करियर और रोजगार: आपके जन्म राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में है. यानी आज पराक्रम में आपको विशेष फायदा मिलेगा. व्यापार, करियर, नौकरी में आपको दोस्तों से भी लाभ हो सकता है या पड़ोसियों से भी कोई सहायता मिल सकती है. आज आप सही लोगों से सही वक्त पर मिलेंगे. आपके काम आज बनते चले जाएंगे. अपने जरूरी काम आज आप पूरी तरह से पूरे कर सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: बृहस्पति और शुक्र आपके दूसरे भाव में हैं और मंगल आपके 11वें भाव में अपनी ही राशि में हैं, जिसके वजह से आज आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है. शेयर बाजार में भी कोई विशेष लाभ हो सकता है.
करियर और रोजगार: मंगल आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और आज के दिन चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में हैं. यानी आपके काम धंधे से संबंधित विषयों पर आज का दिन विशेष शुभकारी रहने वाला है. अपने सारे जरूरी फैसले आज आप ले सकते हैं. आज का दिन शुभ रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आज कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ आता हुआ जरूर नजर आएगा. यानी आपको कोई विशेष धन लाभ आज मिलेगा. किसी को आपने उधार दिया है, तो वापस मांगने का दिन आज है. अगर आप कंपनी चलाते हैं और कोई बकाया आपकी किसी दूसरी कंपनी पर है, तो उनसे पैसा वसूलने का आज का दिन सही है.
करियर और रोजगार: आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आज आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं. आपके जो लंबित काम हैं, वो आज पूरे हो सकते हैं. करियर, व्यापार, नौकरी में आपका आत्मविश्वास आज बढ़ा हुआ रहेगा. आपके निर्णय सही साबित होंगे.
आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं. हालांकि, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. निवेश करने के लिए भी आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा कहा जा सकता है.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं. यानी आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने का है. करियर, व्यापार, नौकरी में आज कोई बड़ा बदलाव करने से बचें. विरोधी आज आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.
आर्थिक पक्ष: आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. आर्थिक लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और आज किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें.
करियर और रोजगार: आपके लिए आज चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, जो कि लाभ का स्थान है. करियर, व्यापार, नौकरी में आज आपको बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके काम की तारीफ होगी.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक रूप से दिन बहुत मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराने किए गए निवेश से भी आज आपको अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं. करियर, व्यापार, नौकरी के लिहाज से आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. व्यापार में नए सहभागी जुड़ सकते हैं.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. काम के सिलसिले में की गई यात्राएं धन लाभ कराने वाली साबित होंगी. पैतृक संपत्ति से भी कोई फायदा आज आपको मिल सकता.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव यानी नौवें भाव से गोचर कर रहे हैं. आज भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है. करियर, व्यापार, नौकरी में जो रुकावट आ रही थी, वो आज दूर होगी. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. अटका हुआ धन आज वापस मिल सकता है. यदि आप कोई नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उपयुक्त है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके आठवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. करियर, व्यापार, नौकरी में आज काम का दबाव अधिक रहेगा. किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखें.
आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें. लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में आज बड़ा जोखिम लेने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. सेहत पर भी कुछ खर्च होने की संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं. करियर, व्यापार, नौकरी में आज आपको साझेदारी के कामों से अच्छा लाभ मिल सकता है. पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से भी आज आपको कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है. दैनिक आय में वृद्धि होने के योग हैं.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं. करियर, व्यापार, नौकरी में आज आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. कोर्ट कचहरी के मामलों में आज सफलता मिल सकती.
आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी. हालांकि, गुप्त शत्रुओं या विरोधियों की वजह से कोई छोटा मोटा नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखें. बिना वजह के खर्चों पर लगाम लगाएं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)