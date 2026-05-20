Career Horoscope 20 May 2026: सिंह और कुंभ राशि वालों की ऑफिस में लगेगी लॉटरी, और इनको मिल सकता है भयानक धोखा

Career Horoscope Today 20 May 2026: आज 20 मई, शुक्रवार के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लोगों की आर्थिक स्थिति और करियर कैसा रहेगा, किन जातकों को लाभ और किन्हें जातकों को हानि होगी, किन जातकों को पैसे खर्च करने को लेकर सावधान रहना चाहिए. आइए करियर आर्थिक राशिफल में इस बारे में जानें.
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Career Horoscope Today 20 May 2026: आज 20 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और अगले दिन यानी 21 मई की सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं. यहां वे 'गज केसरी योग' और 'आकर्षण योग' दोनों का निर्माण कर रहे हैं.
करियर और रोजगार: आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम और साहस का होता है, इसलिए आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी सभी महत्वपूर्ण बैठकें आज करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग आपको काम धंधे, करियर, व्यापार या नौकरी में कोई न कोई बड़ा शुभ समाचार अवश्य दिलाएगा. यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो भी आज भारी मुनाफा होगा. आज आपको अपने भाई बहनों या पड़ोसियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है.
आर्थिक स्थिति: आज आपके दूसरे भाव में सूर्य और बुध देव गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर आज बेझिझक अमल कर सकते हैं. आज अचानक धन लाभ और अच्छे कैश फ्लो की प्रबल संभावना है. राहु महाराज आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव यानी धन भाव में बैठे हैं, जो 5 दिसंबर 2026 तक आपको निरंतर शुभ फल और प्रचुर धन अर्जित कराते रहेंगे.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति बनाकर गज केसरी योग और आकर्षण योग का निर्माण कर रहे हैं.
करियर और रोजगार: आपकी ही राशि में सूर्य और बुध देव विराजमान हैं, वहीं दूसरे भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है. आज का दिन आपके करियर के लिए विशेष लाभ लेकर आया है. व्यापार या नौकरी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बैठकें आज ही निपटा लें. काम धंधे और रोजगार से संबंधित आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन पर आज अमल करने का सबसे सही समय है. कार्यस्थल पर आपको अपने बॉस और सीनियर्स से पूरा सहयोग मिलेगा. इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को आज ही पूरा करने का प्रयास करें.
आर्थिक स्थिति: चंद्रमा और बृहस्पति के गज केसरी योग के प्रभाव से आज धन का तगड़ा कैश फ्लो देखने को मिलेगा, यानी आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो उसे वापस मांगने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम है. इसके अलावा यदि व्यापार में आपका कोई पुराना बकाया फंसा हुआ है, तो आज वसूली के लिए प्रयास जरूर करें, सफलता मिलेगी.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा आपकी ही राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज आपकी राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति बनाकर प्रथम भाव में बैठे हैं. यहां वे गज केसरी और आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: काम धंधे के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. हालांकि, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शनि देव आपके दसवें भाव में हैं, जिसके कारण आपको अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों, मैनेजमेंट और सरकारी विभागों से जुड़े मामलों में 15 जून तक विशेष सावधानी रखनी होगी. यदि कोई सरकारी टैक्स या कर बकाया है, तो उसे बहुत समझदारी से निपटाएं. आज कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है.
आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपके लिए कोई न कोई शुभ समाचार लेकर अवश्य आएगा. हालांकि आज सीधे तौर पर कोई बहुत बड़ा धन लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद सामान्य रूप से आपको कोई न कोई बड़ा आर्थिक फायदा ज़रूर मिलेगा.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में रहकर गज केसरी योग और आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. हालांकि आपके करियर और नौकरी के दसवें भाव में मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, जिससे 11 मई से 21 जून तक का समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन विशेष रूप से आज चंद्रमा के बारहवें भाव में होने के कारण आपको काम धंधे में थोड़ा बैकफुट पर रहना चाहिए और अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. कार्यस्थल पर कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, धोखा दे सकता है या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है. इसलिए आज कोई भी महत्वपूर्ण बैठक न करें.
आर्थिक स्थिति: आज का दिन मुनाफे से ज्यादा भारी खर्चों वाला रहेगा, इसलिए आज शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहें. आज आप अपनी सुख सुविधाओं, आधुनिक पहनावे और पसंदीदा चीजों पर धन खर्च करेंगे. संभव है कि आज आप अपने जीवनसाथी को भी खरीदारी पर ले जाएं और वहां बड़ा खर्च हो जाए.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान पर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. साथ ही, सूर्य देव 15 जून तक आपके कर्म स्थान पर बुध के साथ मिलकर 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. इसके प्रभाव से आज का दिन आपके काम धंधे, करियर, नौकरी और व्यापार के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. आज अपनी महत्वपूर्ण बैठकों और योजनाओं को तुरंत धरातल पर उतारें. कार्यस्थल पर आपको एक राजकीय सम्मान महसूस होगी. बॉस, मैनेजमेंट, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों के प्रमोशन, किसी बड़े पुरस्कार या सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलने के प्रबल योग हैं.
आर्थिक स्थिति: लाभ भाव में गज केसरी योग बनने के कारण आज आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने की पूरी संभावना है. यदि आपका पैसा कहीं फंसा है या आपने किसी को उधार दिया है, तो आज उनसे वापस मांग लें. कंपनी के पुराने बकाए की सूची पर आज काम करें, डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. आय के न्यू इनकम बनने की बहुत अच्छी संभावना है, जिससे व्यापार में भारी प्रॉफिट होगा.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव यानी कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके करियर, प्रोफेशन और काम धंधे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज व्यापार से जुड़ी अपनी सभी महत्वपूर्ण बैठकें आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं. आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपकी जो भी व्यावसायिक योजनाएं काफी समय से अटकी हुई थीं, उन पर आज आप बेझिझक अमल कर सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: धन के मामले में आज का दिन मिलाजुला यानी सामान्य रहेगा. यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी नई वित्तीय योजना पर विचार कर सकते हैं. इसके अलावा आज कोई बड़ा आकस्मिक खर्च भी सामने आ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति बनाकर गज केसरी योग और आकर्षण योग का निर्माण कर रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर विराजमान हैं, जिससे आपको करियर, व्यापार और नौकरी में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. हालांकि, सूर्य देव के आठवें भाव में होने के कारण आपको 15 जून तक अपने सीनियर्स, प्रबंधन और सरकारी मामलों से जुड़े कामों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो उसकी तारीख 15 जून के बाद की ही रखें. आज भाग्य स्थान पर बना गज केसरी योग आपके किसी बहुत बड़े और रुके हुए काम को अवश्य पूरा कराएगा. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से आज आपके हाथ कोई नया अवसर लग सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहने वाला है. आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव 21 जून तक मेष राशि में स्थित हैं. अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण मंगल देव 21 जून तक आपको समय समय पर कोई न कोई विशेष धन लाभ कराते रहेंगे.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: करियर, रोजगार, नौकरी या बिजनेस. आज आपको अपने काम धंधे में बहुत ज्यादा संभलकर रहने की आवश्यकता है. व्यापार में कोई बड़ा घाटा होने की आशंका बनी हुई है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में हैं, जिससे कार्यस्थल पर कोई अपमानजनक स्थिति या तनाव उत्पन्न हो सकता है. आज अपनी किसी भी महत्वपूर्ण बैठक को टाल दें. करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा या कड़ा फैसला आज न लें, उसे भविष्य के लिए स्थगित कर दें. हालांकि, आपको अपने बॉस और वरिष्ठों का सहयोग मिलता रहेगा, विशेषकर 15 जून तक स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ संकेत नहीं दे रहा है, किसी बड़े घाटे के योग हैं. चंद्रमा अष्टम स्थान पर हैं, जिसे ज्योतिष में मारक या संकट का स्थान माना जाता है. आज शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और धन से जुड़ा कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय आज भूलकर भी न लें, अन्यथा आपको कोई बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: आपके छठे भाव में सूर्य और बुध मिलकर 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. वहीं आपके ग्यारहवें भाव में केतु और पांचवें भाव में राहु महाराज स्थित हैं. आज का दिन काम धंधे, रोजगार, करियर और प्रोफेशन के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा. आज आपकी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं या पहले से तय बैठकें हैं, उन पर आज आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अमल कर सकते हैं. आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, हालांकि शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है. बॉस, सीनियर्स और मैनेजमेंट का आपको पूरा सहयोग मिलेगा.
आर्थिक स्थिति: धन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत भाग्यशाली रहने वाला है. आय के कुछ नए स्रोत मिलने के बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे. पुराना कोई डूबा या बकाया पैसा आज अचानक वापस आ सकता है. शेयर बाजार से आज आपको भरपूर लाभ होने की पूरी संभावना है. कुल मिलाकर आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: करियर, बिजनेस और जॉब—आज चंद्रमा रात 10:00 बजे तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको आज अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. आज कार्यस्थल पर कोई आपको बेवकूफ बना सकता है या आपके सीधेपन का फायदा उठा सकता है. अपने फैसले बहुत सोच समझकर लें. काम धंधे में आज कोई न कोई रुकावट या बाधा अवश्य आएगी. यदि आपका कोई काम संपत्ति (प्रॉपर्टी) या जमीन जायदाद से जुड़ा है, तो उसे आज के लिए टाल दें. हालांकि मंगल देव 11 मई से 21 जून तक प्रॉपर्टी के काम और नया घर मकान खरीदने के लिए आपके लिए शुभ बने रहेंगे.
आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा. हो सके तो धन से जुड़ा कोई भी जोखिम भरा फैसला आज न लें, विशेषकर रात 10:00 बजे तक पूरी सतर्कता बरतें. चंद्रमा छठे भाव में हैं, इसलिए आज किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार या कर्ज के रूप में न दें, अन्यथा वह पैसा डूब सकता है.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज मिथुन राशि में शुक्र और बृहस्पति के साथ युति में हैं और गज केसरी व आकर्षण योग बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: करियर, व्यापार और नौकरी के लिए आज का दिन रात 10.15 बजे तक आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी रहेगा. आपकी राशि से पंचम भाव में बन रहा गज केसरी योग आज आपके काम धंधे में कोई न कोई विशेष लाभ अवश्य कराएगा. यदि आपको अपने सीनियर्स या बॉस से कोई जरूरी काम निकलवाना हो, तो आज का समय बहुत उत्तम है. ध्यान रखें कि रात 10.15 बजे के बाद व्यापार या नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला न लें, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
आर्थिक स्थिति: आज पंचम भाव यानी भाग्य और प्रारब्ध के सहयोग से आपको कहीं न कहीं से अचानक बड़ा धन लाभ होने की पूरी संभावना है. गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग पंचम भाव से आपके धन भाव यानी ग्यारहवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके प्रभाव से आपको आज कोई बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा. शेयर बाजार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय यदि आपको लेना हो, तो आज आप बेझिझक ले सकते हैं.
आज सुबह 6.11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और कल सुबह 4.12 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ मिलकर एक अत्यंत शुभ 'गज केसरी योग' बना रहे हैं.
करियर और रोजगार: कल चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में थे, जिसके कारण संभवतः आपके कार्यस्थल या व्यापार में कोई लड़ाई झगड़े या तनाव जैसी स्थिति बनी होगी. लेकिन आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और शांतिपूर्ण है. आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होकर आपको अपने काम धंधे में एक नया और दोबारा मौका देंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या ट्रांसफर आदि के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आज संबंधित अधिकारी या व्यक्ति से बात करना आपके लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है. हालांकि, आपकी राशि से दूसरे भाव में मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में 21 जून तक चल रहे हैं. इसके प्रभाव से 21 जून तक आपको समय समय पर कोई न कोई आकस्मिक और विशेष धन लाभ अवश्य होता रहेगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा.
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