Career Rashifal 21 June 2026: उत्तराखंड की प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल में स्थित मां नैना देवी का मंदिर इन दिनों देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए भारी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार इस ऐतिहासिक मंदिर को हाल ही में एक नया और बेहद भव्य स्वरूप दिया गया है.
इसी बीच, आगामी 23 जून को मनाए जाने वाले मंदिर के वार्षिक स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी गई हैं. मान्यता है कि इस पावन स्थल पर माता सती का बायां नेत्र गिरा था, और इस बार स्थापना दिवस के मौके पर मंदिर प्रशासन द्वारा पहली बार भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा शाम के 3:39 तक आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे. इसका मतलब है कि आपके काम धंधे के लिए आज शाम 3:39 तक का समय अति शुभ है. अपने सारे ज़रूरी काम आप शाम 3:39 तक निपटा लें. उसके बाद किसी नए काम की शुरुआत करने, नौकरी बदलने या महत्वपूर्ण बैठक करने से बचें. शाम 3:39 के बाद आपके काम में बाधाएं आ सकती हैं, गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपको धोखा मिल सकता है.
आर्थिक पक्ष: शाम के 3:39 तक आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ घाटा होने की संभावना है. अपने आर्थिक फैसले शाम के 3:39 तक ही लें, उसके बाद वित्तीय मामलों में बड़े निर्णय लेने से बचें.
करियर और रोजगार: आज आपके काम धंधे की गति शाम 3:39 तक थोड़ी धीमी रह सकती है. लेकिन शाम को 3:39 के बाद आपके कार्यक्षेत्र में शुभ फल और सफलता मिलती हुई नजर आएगी. अपने सभी महत्वपूर्ण काम आप शाम 3:39 के बाद करें, आपको कामयाबी मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज शाम 3:39 तक मंद गति से फल मिलने की संभावना है. उसके बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ हो सकता है. अपने महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले आज शाम 3:39 के बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 के बीच लें.
करियर और रोजगार: आज शाम के 3:39 तक आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा. यह आपके पराक्रम का समय है. आपको किसी न किसी व्यक्ति से बड़ी सहायता मिलने की संभावना है. आप नए काम की शुरुआत भी शाम 3:39 तक कर सकते हैं. अगर नौकरी बदलनी हो, तो शाम 3:39 से पहले बदल लें. उसके बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक चीजें थोड़ी धीमी गति से चलती हुई नजर आएंगी.
आर्थिक पक्ष: आज शाम 3:39 तक आपको आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी. इसके बाद 3:39 से लेकर 24 तारीख की सुबह 12:52 तक आर्थिक मामलों में मंदी या धीमी गति दिखाई देगी. जिन लोगों से आपको पैसा वापस लेना है, उनसे आप शाम 3:39 से पहले तगादा कर लें. आय के नए स्रोत भी मिलने की संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा शाम के 3:39 तक आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे. आज शाम 3:39 तक आपको अपने काम धंधे में विशेष सफलता मिलती हुई नजर आएगी और कोई बड़ा लाभ भी होगा. आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.
आर्थिक पक्ष: शाम 3:39 तक धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं. यदि किसी के पास आपका पैसा बकाया है, तो उसे मांगने का यह सबसे उचित समय है. अगर आप कंपनी चलाते हैं, तो जिन लोगों पर आपका बकाया है उनसे शाम 3:39 तक पैसे वापस मांगें, सफलता मिलेगी.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी ही राशि में शाम के 3:39 तक रहेंगे, उसके बाद आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ वे 24 जून की सुबह 12:52 तक रहेंगे. आज के दिन आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, जिनसे आपको काफी फायदा होने की संभावना है. आप सही वक्त पर सही फैसला लेकर आज सफलता प्राप्त करेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में भी आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, जो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा दिलाएंगे.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा शाम के 3:39 तक आपकी राशि से 12वें भाव (खर्च भाव) में रहेंगे. उसके बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करके 24 जून की सुबह 12:52 तक रहेंगे. अपने व्यापार, नौकरी और करियर में आज शाम 3:39 तक विशेष सावधानी बरतें, किसी धोखे या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है. शाम 3:39 के बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक आपको नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.
आर्थिक पक्ष: आज शाम 3:39 तक धन के मामलों में विशेष सावधानी बरतें, कोई बड़ा और अचानक खर्च आ सकता है. साइबर धोखाधड़ी से भी बचकर रहें. किसी को भी शाम 3:39 तक उधार न दें, वरना वह पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा.
करियर और रोजगार: आज शाम 3:39 तक आपको रोजगार में शानदार सफलता मिलने की संभावना है. दोस्तों की मदद मिलेगी और किसी वरिष्ठ अधिकारी से भी आपकी मुलाकात सफल रहेगी. अपने सभी ज़रूरी फैसले शाम 3:39 तक ले लें, क्योंकि उसके बाद आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. शाम के बाद काम धंधे में सतर्क रहने की आवश्यकता है.
आर्थिक पक्ष: शाम 3:39 तक नई आय के स्रोत बनने की संभावना है और कहीं से अचानक धन आ सकता है. आप जो भी काम शाम 3:39 तक करेंगे, उसमें फायदा होगा. इसके विपरीत, 3:39 के बाद किए गए कामों में घाटा होने की आशंका है, इसलिए बचकर रहें.
करियर और रोजगार: आज शाम 3:39 तक करियर, व्यापार और नौकरी में आप पर काम का काफी दबाव महसूस होगा. आप काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम 3:39 के बाद से आपको अपने कार्यों में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आएगी. आज का दिन आपके रोजगार के लिए बहुत अहम रहेगा, अपनी ज़रूरी बैठकें शाम के समय ही रखें.
आर्थिक पक्ष: धन के मामलों में शाम 3:39 तक मंदी या धीमी गति नजर आएगी, लेकिन उसके बाद अचानक ही कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई देगा. शाम 3:39 के बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक आपको कोई न कोई बड़ा आर्थिक लाभ ज़रूर होगा.
करियर और रोजगार: आज के दिन शाम 3:39 तक आपको अपने काम धंधे में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति आपकी सहायता करेगा, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी. शाम को 3:39 के बाद आपके सारे अटके हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे. हालांकि काम का दबाव महसूस होगा, लेकिन रोजगार के लिहाज से आज का दिन अत्यंत शुभ है.
आर्थिक पक्ष: आपकी राशि से धन भाव के स्वामी शनि इस समय चतुर्थ भाव में हैं. चंद्रमा शाम 3:39 तक नवम भाव में और उसके बाद दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आज आपको शाम 3:39 तक आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी. उसके बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक थोड़ी मंदी का अहसास हो सकता है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा शाम को 3:39 तक आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, यानी शाम 3:39 तक आपको अपने काम धंधे में कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए. जो भी ज़रूरी काम या महत्वपूर्ण बैठकें हैं, उन्हें शाम को 3:39 के बाद ही रखें, आपको सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: शाम 3:39 तक धन हानि या किसी घाटे की संभावना बनी हुई है. लेकिन शाम 3:39 के बाद से आपके लिए चंद्रमा का शुभ गोचर भाग्य स्थान पर होगा, जिससे आप आय के नए स्रोत देख पाएंगे.
करियर और रोजगार: आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा शाम 3:39 तक रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे. यानी आपको जो भी ज़रूरी काम करना है, उसे शाम 3:39 से पहले ही पूरा कर लें. पब्लिक डीलिंग, लोगों से मिलना जुलना या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठकें शाम 3:39 के पहले रखें. इसके बाद आपको काम धंधे में कुछ प्रतिकूल स्थितियों या घाटे का सामना करना पड़ सकता है.
आर्थिक पक्ष: शाम 3:39 तक आपको अच्छा आर्थिक फायदा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले इस समय से पहले ले लें. शाम 3:39 के बाद अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है, इसलिए इसके बाद कोई भी जोखिम भरा निवेश न करें.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज शाम 3:39 तक आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे. करियर, व्यापार और नौकरी में आज शाम 3:39 तक विशेष सावधानी रखें, गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं. शाम 3:39 के बाद का समय आपके लिए बेहतरीन है, अपनी सभी महत्वपूर्ण बैठकें और पब्लिक डीलिंग इसी समय रखें, सफलता मिलेगी.
आर्थिक पक्ष: शाम 3:39 तक कोई बड़ा और अनचाहा खर्च आपके सामने आ सकता है, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें. शाम 3:39 के बाद से लेकर 24 जून की सुबह 12:52 तक आपको आर्थिक मामलों में लगातार लाभ होता हुआ नजर आएगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)