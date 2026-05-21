Career Horoscope 21 May 2026: पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आज कराएगा इन राशियों को बम्पर धन लाभ, लेकिन सिंह तुला वाले रहें सावधान!

Career Horoscope Today 20 May 2026: आज 21 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हैं. यह भाव मन की शांति और चिंतन का होता है, इसलिए आज करियर, व्यापार या नौकरी में आपको केवल रणनीतिक योजना बनाने की जरूरत है.

करियर और रोजगार: आज आप अपने काम धंधे से जुड़ी आगामी बैठकों की समय सारणी तैयार करें. यह तय करें कि आने वाले दिनों में कौन कौन से जरूरी काम पहले निपटाने हैं. आज धरातल पर कोई नया काम शुरू करने का दिन नहीं है, बल्कि आज अपनी बनाई योजनाओं पर गहराई से चिंतन करने का दिन है. आज कार्यक्षेत्र में काम थोड़ा मंदा या धीमा रह सकता है.

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आर्थिक स्थिति: आज आपकी राशि से दूसरे भाव में सूर्य और बुध देव गोचर कर रहे हैं और धन भाव में राहु महाराज की उपस्थिति शुभ फल दे रही है, लेकिन चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण बाजार में मंदी का असर दिखेगा. इसलिए आज पैसों से जुड़ा कोई भी बहुत बड़ा जोखिम न उठाएं. आज सिर्फ अपने भविष्य के वित्तीय नियोजन पर ध्यान केंद्रित करें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.

करियर और रोजगार: आज आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त पराक्रम और साहस दिखाने की जरूरत पड़ेगी. यदि आप कोई नई शुरुआत या नई पहल करना चाहते हैं, या आपका कोई पुराना अधूरा काम अटका हुआ है, तो उन कामों को आज आप पूरी हिम्मत के साथ दोबारा शुरू कर सकते हैं.

आज का दिन एक सामान्य लेकिन बेहद शुभ दिन साबित होगा. हालांकि, चूंकि चंद्रमा शनि के पुष्य नक्षत्र में हैं, इसलिए मन में थोड़ा मानसिक तनाव या चिंता बनी रह सकती है. राहु महाराज आपके दसवें भाव में बैठकर पूरे साल आपके करियर में आपको बहुत ही शानदार सफलता की ओर ले जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आपके धन भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति बनी हुई है. 2 जून को बृहस्पति इस राशि से निकल जाएंगे, इसलिए 2 जून से पहले वे आपको तगड़ा धन लाभ और कैश फ्लो देकर जाएंगे. पिछले साल मई से लेकर अब तक जो लाभ आपको नहीं मिल पाया है, वह 2 जून 2026 के पहले आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आपकी जन्म राशि में ही बृहस्पति और शुक्र का गोचर हो रहा है, जबकि चंद्रमा आज आपकी कुंडली के दूसरे भाव में पुष्य नक्षत्र से गुजर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आपका काम धंधा एक सामान्य गति से चलता रहेगा, लेकिन मन में थोड़ा बहुत तनाव और काम का दबाव रह सकता है.

करियर और रोजगार: आज आपको अपने बॉस, मैनेजमेंट, वरिष्ठ अधिकारियों या किसी भी सरकारी विभाग के काम में बेहद सचेत रहने की जरूरत है. चूंकि सूर्य देव आपकी कुंडली के बारहवें भाव से गुजर रहे हैं, इसलिए अपने काम में या अधिकारियों से बातचीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या ढीलापन बिल्कुल न बरतें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा. शेयर बाजार से संबंधित यदि कोई काम रुका है, तो उसे आज आप निपटा सकते हैं. यदि आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है, तो आज उससे पैसा वापस मांग सकते हैं. व्यापार का कोई पुराना बकाया फंसा हुआ है, तो आज उस सूची पर काम करें, सफलता मिलेगी.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे. चंद्रमा आपकी जन्म राशि में होने के कारण आज आपको मानसिक रूप से थोड़ा तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है और कार्यस्थल पर काम का दबाव भी अधिक रहेगा.

करियर और रोजगार: इसके बावजूद आप अपने काम पर पूरी तरह नियंत्रण और कमान बनाए रखने में सफल होंगे, क्योंकि मंगल देव आपके दसवें भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं. इसलिए व्यापार या नौकरी से जुड़ी जरूरी बैठकें आज आप कर सकते हैं. करियर से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला बदलना हो, तो आज का दिन सही है.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है. केतु महाराज आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण 5 दिसंबर 2026 तक मन में आर्थिक असंतोष की भावना बनी रह सकती है. लेकिन राहत की बात यह है कि सूर्य और बुध आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से 15 जून तक आपको कोई बड़ा और अच्छा धन लाभ अवश्य देखने को मिलेगा.

सिंह राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी कुंडली के बारहवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि ज्योतिष में हानि का भाव माना जाता है. इसलिए आज आपको अपनी सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को आगे के लिए टाल देना चाहिए.

करियर और रोजगार: आज कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना सकता है या आप ऑफिस की राजनीति और षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. आज अपने काम धंधे से जुड़ा कोई भी फैसला बेहद संभलकर लें. हालांकि 15 जून तक सूर्य देव आपको पूरी प्रशासनिक शक्ति दे रहे हैं, लेकिन आज चंद्रमा के बारहवें भाव में होने के कारण किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय को लेने से पूरी तरह बचें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया रहेगा, यानी आय से अधिक व्यय होगा. आज शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा और नया फैसला आज भूलकर भी न लें. आज किसी को उधार या कर्ज के रूप में पैसा न दें, वरना वह पैसा वापस मिलने की संभावना न के बराबर होगी.

कन्या राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान पर विराजमान हैं, जिससे काम धंधे और नौकरी के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आज आपको अपने मित्रों और शुभचिंतकों से कार्यक्षेत्र में बड़ी मदद मिलेगी. आपके मित्र आज आपको किसी नए व्यवसाय या काम के लिए बेहतरीन सलाह दे सकते हैं.

करियर और रोजगार: आप किसी नए उद्यम की शुरुआत पर भी विचार कर सकते हैं. बृहस्पति देव आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव से गुजर रहे हैं और इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में हैं. साथ ही शुक्र देव भी आपके कर्म भाव में ही संचरण कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आप अपनी सभी जरूरी बैठकें तय कर सकते हैं और व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े और कड़े फैसले ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आज आपको जबरदस्त धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव का चंद्रमा निरंतर नगद प्रवाह (कैश फ्लो) बनाए रखेगा. व्यापार में तगड़ा मुनाफा होने के योग हैं, हालांकि आज मित्रों या सामाजिक मेलजोल पर कुछ धन खर्च भी हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

तुला राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपके कर्म भाव यानी दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके कारण आज आपको अपने रोजगार और काम धंधे में बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और वर्कलोड महसूस होगा. चूंकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हैं, इसलिए तनाव और खिंचाव होना स्वाभाविक है. आज आपको अपने बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन से बातचीत करते समय बेहद सतर्क और शालीन रहना होगा.

करियर और रोजगार: चूंकि सूर्य देव 15 जून तक आपकी कुंडली के आठवें भाव में बैठे हैं, जिसके प्रभाव से कार्यस्थल पर अकारण ही अपमानजनक स्थिति या वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है. आज बहुत संभलकर अपने जरूरी कामों को निपटाएं. जोखिम भरा कोई भी काम आज न करें और किसी नए रिस्की कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा. धन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा निवेश या फैसला आज के दिन न लें. हालांकि, आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर आपके सातवें भाव में बैठे हैं, जिसके प्रभाव से आपको व्यापार के माध्यम से कुछ धन लाभ अवश्य देखने को मिलेगा.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. सूर्य देव भी आपके दसवें भाव से दसवें में हैं, जो ज्योतिष के नियमों के अनुसार एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है.

करियर और रोजगार: इसके शुभ प्रभाव से आपको अपने सीनियर्स और प्रबंधन का पूरा सहयोग व सराहना मिलेगी. हालांकि, आपको बहुत बड़ा जोखिम लेने वाले कामों से आज दूर रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि के पुष्य नक्षत्र में हैं, जिससे काम के बीच बीच में थोड़ा तनाव या मानसिक अड़चनें महसूस हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में आज के दिन कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव या फेरबदल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा. शेयर बाजार (स्टॉक मार्केट) से अभी आप लोगों को लंबे समय के लिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का पोर्टफोलियो संभालने वाले बृहस्पति देव आठवें भाव में हैं और शनि देव पांचवें भाव में रहकर बहुत धीमी गति से लाभ देने की स्थिति में हैं.

धनु राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं. पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. कार्यस्थल पर आप काम का भारी दबाव और मानसिक तनाव महसूस करेंगे.

करियर और रोजगार: आज आपको बेहद संभलकर और शांत रहकर काम करने की जरूरत है. अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ किसी भी बात को लेकर बहस या विवाद में न पड़ें, क्योंकि आज आपके द्वारा कही गई सीधी बात को भी लोग गलत समझ सकते हैं. आज कोई भी नया काम शुरू करने या बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से पूरी तरह बचें. महत्वपूर्ण बैठकों को आज टालना ही समझदारी होगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सावधानी बरतने का है. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक से बड़ा धन नुकसान करा सकता है, इसलिए शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आज बिल्कुल दूर रहें. किसी भी व्यक्ति को आज उधार देने की भूल न करें, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने की संभावना न के बराबर होगी. आज आपके खर्चों में भी अचानक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपने बजट पर सख्त नियंत्रण रखें.

मकर राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी के भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आपको अपने काम धंधे और व्यापार में पार्टनरशिप से बहुत ही शानदार लाभ देखने को मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर होंगे.

करियर और रोजगार: हालांकि, चंद्रमा आज शनि के पुष्य नक्षत्र में हैं, जिसके कारण काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है या मानसिक रूप से थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है. फिर भी, आज आप अपने काम में एक बेहतरीन तालमेल और नियंत्रण बनाकर रखने में सफल होंगे. नौकरीपेशा जातकों को कार्यालय में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा और मुनाफे वाला रहने वाला है. व्यापार या नौकरी के माध्यम से प्रचुर मात्रा में कैश फ्लो देखने को मिलेगा. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से रुका हुआ था या कोई पुरानी उधारी फंसी हुई थी, तो आज उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. बृहस्पति और शुक्र की स्थिति भी आपके अनुकूल है, जो आपको आर्थिक मजबूती देगी. हालांकि, शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश में आज जल्दबाजी करने से बचें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आज आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु के भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने के कारण आज आपको अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्क प्रेशर के साथ साथ कार्यस्थल पर किसी के साथ लड़ाई झगड़े या बहसबाजी का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और रोजगार: आज आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके काम में रोड़े अटकाने का प्रयास करेंगे. ऑफिस की राजनीति या किसी दूसरे के झगड़े और तमाशे में शामिल होने के लिए भूलकर भी न रुकें, सीधे अपने काम से काम रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति के लिहाज से आज आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा. धन से जुड़ा कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला आज बिल्कुल न लें. जो काम बहुत ज्यादा जरूरी और अनिवार्य हों, आर्थिक तौर पर आज केवल उन्हीं को पूरा करें. चंद्रमा की आज की स्थिति किसी भी नए वित्तीय निवेश या आर्थिक फैसले के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. किसी को कर्ज न दें.

मीन राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 4.12 बजे से लेकर कल सुबह 2.49 बजे तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. आपकी जन्म राशि से चंद्रमा आज पांचवें भाव (त्रिकोण स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत शुभ और कल्याणकारी स्थिति है.

करियर और रोजगार: आपके काम धंधे, बिजनेस, व्यापार या नौकरी के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. आज आप अपने करियर को गति देने के लिए कुछ बड़े और जरूरी फैसले ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और व्यावसायिक सौदे कर सकते हैं. किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए प्रयास करने का आज सबसे अच्छा दिन है.

हालांकि, पुष्य नक्षत्र के प्रभाव के कारण काम के बीच बीच में थोड़ा मानसिक दबाव और टेंशन भी साथ में देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे संभाल लेंगे.

आर्थिक स्थिति: आपकी राशि से दूसरे भाव में मंगल देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और चंद्रमा आज पांचवें भाव में हैं, जिससे आर्थिक फैसलों के लिए आज का दिन महा शुभ साबित होगा. पैसों से जुड़े अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय आज आप ले सकते हैं. शेयर बाजार से संबंधित यदि कोई जरूरी काम करना हो, तो आज निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि किसी ग्राहक या व्यक्ति के पास आपका पुराना बकाया फंसा हुआ है, तो आज तगादा करने का सबसे अच्छा अवसर है, धन वापस मिल जाएगा.

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