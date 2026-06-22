Career Rashifal 22 June 2026: 22 जून 2026 को सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस स्थिति का सीधा असर आपकी जेब और आपके रोजगार पर पड़ने वाला है. आज जहां सिंह और कन्या राशि वालों को कोई बड़ी आर्थिक सफलता मिल सकती है, वहीं कुंभ और तुला राशि वालों को आज ऑफिस में अपमान या घाटे का सामना करना पड़ सकता है. अपनी राशि का पूरा करियर और आर्थिक भविष्यफल नीचे डिटेल से पढ़ें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में हैं. व्यापार, नौकरी और करियर के मामलों में आज विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आपको कहीं से धोखा मिल सकता है. अगर आपने अपनी कंपनी के लिए किसी बैंक से कर्ज लिया है, तो उसे वापस चुकाने का दबाव आप पर बढ़ सकता है. आज काम धंधे में अलग अलग तरह की परेशानियां आ सकती हैं. अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को 24 जून की सुबह 12:52 के बाद तक के लिए टाल दें.
आर्थिक पक्ष: आज आपको आमदनी की तुलना में खर्च ज्यादा देखना पड़ेगा. आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है. आज आपके मामा या मौसी की तरफ से पैसे उधार मांगने के लिए कॉल आ सकती है. ध्यान रखें, आज किसी को भी उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम है. इसलिए आर्थिक फैसले सोच समझकर लें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके व्यापार, नौकरी और करियर के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आज कार्यक्षेत्र में कोई अजनबी व्यक्ति अचानक आपकी मदद कर सकता है. आपको नए प्रोजेक्ट्स या काम मिलने की पूरी संभावना है. आपके जो काम पहले से चल रहे हैं, उनमें आज कोई शुभ समाचार या सफलता मिल सकती है.
आर्थिक पक्ष: सुबह के समय आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक दूसरे को पंचम और एकादश (11वें) भाव से देख रहे हैं. हालांकि, इस तनाव के बावजूद शाम होते होते आपके आर्थिक मामलों में सुधार होगा और बड़ी सफलता मिलेगी.
करियर और रोजगार: आपकी राशि के स्वामी बुध आज आपकी ही राशि में सूर्य के साथ विराजमान हैं. चंद्रमा चतुर्थ भाव में हैं, जिससे शनि और चंद्रमा की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है. इस वजह से आज आपके व्यापार और नौकरी में काफी दबाव और तनाव बना रहेगा. अपने हर काम को बहुत सोच समझकर करें. आज का दिन आत्ममंथन और गहराई से सोचने का है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें. अपने जरूरी कामों को 24 जून की सुबह 12:52 तक के लिए टालना बेहतर रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है. चीजें आपके मनमुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगी. थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 24 जून की सुबह 12:52 के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके व्यापार या नौकरी के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने पड़ोसियों या भाई बहनों से बड़ी मदद मिल सकती है. आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. अपनी जरूरी बैठकें आज ही शेड्यूल करें, बड़े फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आपको बड़े निवेशों से बचना चाहिए, क्योंकि केतु आपकी राशि से दूसरे भाव यानी सिंह राशि में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर कर रहे हैं. इसके बावजूद, आज के दिन आपको कोई छोटा मोटा आर्थिक लाभ अचानक मिल सकता है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में हैं और मंगल वृषभ राशि में होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. साथ ही, सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जिससे आज का दिन आपके लिए बेहद मजबूत और भाग्यशाली रहेगा. आपके काम धंधे में आज अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. कोई बड़ा वर्क ऑर्डर या नया प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावना है. आज का दिन सफल रहेगा.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज कोई विशेष सफलता हाथ लग सकती है. चंद्रमा धन भाव (दूसरे भाव) से गोचर कर रहे हैं. अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, या आपकी कंपनी का मार्केट में कोई बकाया पैसा फंसा हुआ है, तो आज उनसे तगादा करें. आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. यह दिन आपके व्यापार, नौकरी और करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके किसी बड़े अटके हुए काम को पूरा करवा देगा. कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.
आर्थिक पक्ष: शुक्र और बृहस्पति आपके 11वें भाव (आय भाव) में स्थित हैं, जबकि सूर्य और बुध आपके दशम भाव में विराजमान हैं. इस बेहतरीन ग्रह स्थिति के कारण आज आपको धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. आप आज निवेश से जुड़े जरूरी फैसले ले सकते हैं. शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन मुनाफा कमाने वाला रहेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे खर्च और नुकसान का भाव माना जाता है. इसलिए आज ऑफिस या बिजनेस में किसी भी तरह के धोखे या साजिश से सावधान रहें. आज कोई भी नया काम शुरू करने की गलती न करें. अगर आपको कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसे 24 जून की सुबह 12:52 के बाद के लिए टाल दें. काम धंधे में आज विशेष सावधानी जरूरी है.
आर्थिक पक्ष: आज ऑनलाइन या साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचें. आज आपकी आमदनी कम और फिजूलखर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें. कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आज न लें. 24 जून की सुबह 12:52 तक रुकना बेहतर रहेगा. आज शेयर बाजार से बिल्कुल दूर रहें.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगल आपके सप्तम भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं. इसके अलावा शुक्र, बुध और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर मौजूद हैं. यह ग्रह स्थिति आपके व्यापार और नौकरी के लिए बेहद उत्तम है, आज के दिन का पूरा लाभ उठाएं. कोई जरूरी मीटिंग करनी हो या किसी बड़े क्लाइंट से मिलना हो, तो आज का समय सबसे अच्छा है. बिजनेस में आपके लिए गए फैसले सटीक बैठेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत बढ़िया है. हालांकि, दिनभर पैसों को लेकर थोड़ा मानसिक तनाव बना रह सकता है, क्योंकि शनि पंचम भाव से और चंद्रमा 11वें भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं. लेकिन परेशान न हों, शाम होते होते आपको बड़ा आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं. इस वजह से आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ और दबाव ज्यादा महसूस होगा. आपकी टेबल पर आज बहुत सारी फाइलें और जिम्मेदारियां आ सकती हैं. अच्छी बात यह है कि आपके सीनियर्स, बॉस और मैनेजमेंट का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. आज ऑफिस में आपको मान सम्मान मिलेगा. लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहेंगे.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज थोड़ी मंदी का माहौल रहेगा, यानी पैसों की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी. लेकिन निराश न हों, आज आप जो भी मेहनत करेंगे, उसका शुभ फल आपको 24 जून की सुबह 12:52 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके व्यापार, नौकरी और करियर में आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कोई अजनबी या नया व्यक्ति आज आपके बिजनेस में मददगार साबित हो सकता है. आज आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में कोई विशेष और बड़ी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद मुनाफे वाला रहेगा. पैसों से जुड़े मामलों में आपको आज बड़ी सफलता मिल सकती है. चूंकि मंगल आपकी राशि के पंचम भाव (वृषभ राशि) में स्थित हैं, इसलिए आज स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. इस वजह से आज आपको अपने करियर, नौकरी या व्यापार में किसी असहज या अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. आज ऑफिस में अपने बॉस या सीनियर्स के साथ बहस करने से बिल्कुल बचें, यानी खुद होकर किसी मुसीबत को बुलावा न दें. आज सिर्फ वही काम हाथ में लें जो आपको अच्छे से आता हो, किसी नए प्रोजेक्ट में रिस्क न लें, अन्यथा नुकसान या बदनामी झेलनी पड़ सकती है.
आर्थिक पक्ष: आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी तनाव से भरा रहेगा. शनि दूसरे भाव में और चंद्रमा अष्टम भाव में होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसके कारण आज व्यापार में मंदी, घाटा और मानसिक चिंता बनी रहेगी. पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए 24 जून की सुबह 12:52 तक का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आज आप अपने बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे. कार्यक्षेत्र और समाज में आपकी बातों को काफी महत्व दिया जाएगा. आज आपको अपनी प्रतिभा के बल पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और करियर में बेहतरीन सफलता हासिल होगी.
आर्थिक पक्ष: आपकी राशि के दूसरे भाव (धन भाव) के स्वामी शुक्र आज तीसरे भाव में बैठे हैं, और 11वें भाव (लाभ भाव) के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में हैं. ग्रहों का यह सुंदर संयोग आपको आज आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता दिलाएगा. आज आपको धन लाभ होने के साथ साथ समाज और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा भी मिलेगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)