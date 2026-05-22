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Hindi Newsऐस्ट्रोCareer Horoscope 22 May 2026: आज शाम 7:45 बजे के बाद चंद्रमा चलेंगे गंडांत चाल, इन 4 राशियों पर टूटेगा परेशानियों का पहाड़!

Career Horoscope 22 May 2026: आज शाम 7:45 बजे के बाद चंद्रमा चलेंगे गंडांत चाल, इन 4 राशियों पर टूटेगा परेशानियों का पहाड़!

Career Horoscope 22 May 2026: आज 22 मई, शुक्रवार के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लोगों की आर्थिक स्थिति और करियर कैसा रहेगा, किन जातकों को लाभ और किन्हें जातकों को हानि होगी, किन जातकों को पैसे खर्च करने को लेकर सावधान रहना चाहिए. आइए करियर आर्थिक राशिफल में इस बारे में जानें. 

Written By  Shyam Thakur|Edited By: harsh singh|Last Updated: May 22, 2026, 04:30 AM IST
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Career Horoscope 22 May 2026: आज शाम 7:45 बजे के बाद चंद्रमा चलेंगे गंडांत चाल, इन 4 राशियों पर टूटेगा परेशानियों का पहाड़!

Career Horoscope Today 22 May 2026: आज 22 मई 2026, शुक्रवार के दिन कुछ राशि के जातकों को धन लाभ व सम्मान प्राप्ति हो सकती है. कुछ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में शुभ सिद्ध हो सकता है. जातकों को करियर और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आज सभी 12 राशियों के लिए करियर आर्थिक मामलों को लेकर दिन कैसा रहने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज के दिन आप लोगों को अपना समय काम-धंधे की योजना बनाने में बिताना चाहिए. कोई बहुत जरूरी काम हो तो आज के दिन न करें. खास करके शाम 7:45 बजे के बाद कोई नया काम या बहुत जरूरी काम न करें, क्योंकि चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर रहेंगे. मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आज चौथे भाव में हो रहा है, जो अध्यात्म का घर है. यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा भागदौड़ या एक्शन नहीं करना चाहिए. यह केवल प्लानिंग के लिए अति उत्तम है.

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आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में 15 जून तक विशेष करके कुछ धन लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है. हालांकि, धन लाभ के लिए यह बहुत ज्यादा बलवान गोचर नहीं है, फिर भी सामान्य से ज्यादा धन लाभ देखने को मिलेगा.

वृषभ राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं. रात 7:45 बजे तक विशेष करके कोई नया काम हो, नई जॉब हो, कहीं नई नियुक्ति हो या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप इन अहम कामों को पूरा कर सकते हैं. यानी कोई भी बदलाव आज के दिन करना हो, तो वह आपके लिए शुभ रहेगा. आमतौर पर काम-धंधे के लिए आज शाम 7:45 बजे तक का दिन अच्छा है. शाम 7:45 बजे के बाद किसी नए काम की शुरुआत न करें और न ही कोई जरूरी काम हाथ में लें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति के मामले में आप लोगों को कोई न कोई अच्छा समाचार मिलेगा. हालांकि यह लाभ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज का दिन आर्थिक स्थिति के लिए शुभ साबित होगा.

मिथुन राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में हैं. यहाँ पर आपके काम-धंधे, बिजनेस या जॉब में पैसों से संबंधित जो भी काम हों, उन्हें करना शुभ रहेगा. यानी नए काम की शुरुआत करने से अच्छा है कि जहाँ भी आपके पैसे बकाए या फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने का प्रयास करें, इसके लिए आज सबसे अच्छा समय है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कोई न कोई शुभ समाचार मिलेगा और धन लाभ देखने को मिलेगा. आप आज के दिन स्टॉक मार्केट से भी जुड़ सकते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग  आज न करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा.

कर्क राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी आज का दिन आप लोगों के लिए काफी अहमियत रखने वाला रहेगा. जो भी जरूरी मीटिंग्स हैं या जो भी आपने प्लान किया है, उसे आज के दिन पूरा करें. अपने बॉस से भी कोई काम हो तो आज हिचकिचाएं नहीं, आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप बिजनेस में हैं, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम करें, आज का दिन शुभ है.

आर्थिक पक्ष: दूसरे भाव में केतु के गोचर की वजह से आर्थिक स्थिति में थोड़ा असंतोष बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज का दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा.

सिंह राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में बारहवें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसे दुर्भाग्य स्थान भी बोला जाता है. इसलिए बिजनेस, जॉब या करियर में आज विशेष रूप से संभल कर रहें. कोई आपको बेवकूफ बना सकता है. आज महत्वपूर्ण मीटिंग्स करने से बचें. आज किए गए कामों के विफल होने की आशंका है, इसलिए जरूरी कामों को आगे के लिए टाल दें.

आर्थिक पक्ष: आज आय से ज्यादा व्यय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करें. अचानक कहीं से भी कोई बड़ा खर्च आ सकता है. आज के दिन स्टॉक मार्केट से पूरी तरह दूर रहें.

कन्या राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि से ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है. आज के दिन आपको कहीं न कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है. आपको अपने दोस्तों से भी आज फायदा मिलेगा. जो भी जरूरी काम हैं, वे आज आप निपटा सकते हैं. आज काम का थोड़ा प्रेशर भी महसूस होगा, लेकिन इसके साथ-साथ कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा फायदा भी नजर आ सकता है.

 आर्थिक पक्ष: आज आपको कहीं से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. ग्यारहवें घर के स्वामी चंद्रमा अपनी ही राशि और अपने ही घर में बैठे हैं, जिसके कारण धन प्राप्ति के लिए एक बहुत मजबूत स्थिति बन रही है.

तुला राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर दशम भाव यानी कर्म भाव से हो रहा है. इस वजह से आज आपको अपने काम-धंधे में काफी प्रेशर महसूस होगा, लेकिन यह आपके अच्छे के लिए ही होगा. आज आपके ग्रोथ की संभावना काफी अच्छी है और कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी हो सकती हैं. अपने करियर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्लानिंग है, वह आज के दिन जरूर करें. समाज और ऑफिस में मान-सम्मान मिलने की भी संभावना है. हालांकि, आपको अपने बॉस या सीनियर्स से 15 जून तक थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम स्थान से 15 जून तक गोचर कर रहे हैं.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कोई बहुत ज्यादा लाभ की संभावना आज नहीं दिख रही है, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं. आज स्टॉक मार्केट से दूरी बनाकर रखें और आर्थिक मामलों में कोई बड़ा रिस्क न लें.

वृश्चिक राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज के दिन आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान पर मौजूद हैं, यानी काम-धंधे, बिजनेस और जॉब में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी सफल होंगी. लेकिन केतु के आपके दशम स्थान से गोचर करने के कारण, काम-धंधे में थोड़ा असंतोष बना रह सकता है. वहीं सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति आपके मान-सम्मान के लिए अच्छी है. सरकारी काम या अपने मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम हो, तो उसे आज के दिन पूरा कर सकते हैं.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है, आज एक सामान्य दिन ही रहेगा. पैसों से जुड़ी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग आज न करें. शनि आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए धीरे-धीरे ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

 धनु राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है. आज के दिन विशेष करके आपको अपने काम-धंधे, करियर, बिजनेस और जॉब में बहुत संभल कर रहना चाहिए. कोई भी नया काम आज शुरू न करें. विशेष रूप से रात 7:45 बजे के बाद जब चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे, तब कोई भी बड़ा या जरूरी फैसला न लें. काम-धंधे में आज आपको मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति के लिहाज से आज के दिन अचानक कोई नुकसान या अचानक कोई बड़ा खर्च आने की संभावना बनी हुई है. इसलिए स्टॉक मार्केट से दूर रहें और कोई भी बड़ा निवेश करने से आज बचें.

मकर राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी आज का दिन आपके काम-धंधे, बिजनेस और जॉब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा. आज कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स या पब्लिक डीलिंग होने की भारी संभावना है. काम-धंधे के सिलसिले में हो सकता है आज आपको अपनी पूरी टीम के सामने अपनी बात रखनी पड़े. आज आपके कुछ जरूरी काम पूरे होंगे.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी ज्यादा अच्छी रहेगी. आपको अपने बिजनेस पार्टनर से बड़ा फायदा मिल सकता है या फिर अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) के माध्यम से भी धन लाभ होने के योग हैं.

कुंभ राशि

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी जन्म राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण बिजनेस, जॉब और करियर में काफी रुकावटें आ सकती हैं. आज कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग न करें, किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहें और ऑफिस में विवादित विषयों पर बात करने से बचें. आज का पूरा दिन आपको काम-धंधे में संभल कर बिताना होगा.

आर्थिक पक्ष: आज आपको आर्थिक घाटा होने की आशंका है. अगर आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ है, तो आज लेनदार आपको परेशान कर सकता है. इसके अलावा, आज बीमारी या स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है.

 मीन राशि 

आज 22 मई 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सुबह 2:48 से लेकर कल सुबह 23 तारीख को 2:07 तक अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे. लेकिन रात के 7:45 बजे के बाद चंद्रमा गंडांत की डिग्री पर चले जाएंगे. यह एक विषम परिस्थिति रहेगी, जिसमें काफी सारी परेशानियां आने की संभावना बन जाती है.

रोजगार: आज आपकी जन्म राशि से चंद्रमा का गोचर पांचवें भाव में हो रहा है. काम-धंधे, बिजनेस और जॉब के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग्स को आज आप आसानी से निपटा सकते हैं. आपको अपने बॉस, सीनियर्स या मैनेजमेंट से पूरा सहयोग मिलेगा. उनसे जुड़ा कोई भी अटका हुआ काम हो, तो उसे आज के दिन जरूर पूरा कर लें. करियर के लिए आज का दिन उन्नति लेकर आया है.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक स्थिति में भी आज आपको अच्छी मजबूती नजर आएगी. 21 जून तक मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में मौजूद हैं. ऐसे में आपको 11 मई से लेकर 21 जून के बीच में कोई न कोई बड़ा आर्थिक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कोई बड़ा कैश फ्लो आने की संभावना है. अगर आपने किसी को कर्ज दिया है या व्यापार में आपकी कंपनी का किसी पर पैसा बकाया है, तो उसे वापस मांगने के लिए आज का दिन काफी अच्छा है.

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Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र क...और पढ़ें

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