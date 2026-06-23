Career Rashifal 23 June 2026: ग्रह नक्षत्रों की चाल के लिहाज से आज 23 जून का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद जरूरी रहने वाला है. आज चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करते हुए सुबह 11:53 के बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ग्रहों की इस स्थिति के कारण आज कुछ राशियों को करियर और पैसों के मामले में जबरदस्त भाग्य का साथ मिलने वाला है, तो वहीं कुछ राशियों को आज बड़े लेन देन और नए कामों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव में रहते हुए चित्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं. इस वजह से आज आपको अपने काम धंधे में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. कहीं न कहीं से कोई परेशानी आ सकती है. कोई भी महत्वपूर्ण काम आज रात 12:52 (यानी 24 जून की सुबह) तक न करें. इस काम को आगे के लिए टाल दें. जो रोज़मर्रा का सामान्य काम है, सिर्फ वही करें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज मंदी और धीमी गति बनी रहेगी. आर्थिक संकट आने की भी पूरी संभावना है. आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें, आपके साथ धोखा हो सकता है.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहते हुए आज सुबह 11:53 के बाद से चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके व्यापार, नौकरी और काम धंधे में सफलता मिलने के पूरे योग हैं. कोई नया व्यक्ति आपके काम में हाथ बंटा सकता है. नए ग्राहक बनेंगे, जिससे आपका काम और साख दोनों बढ़ेंगे.
आर्थिक स्थिति: शनि और चंद्रमा एक दूसरे को पंचम और 11वें भाव से देख रहे हैं. इस वजह से दिनभर थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है. पैसों के मामलों को लेकर आप चिंतित रहेंगे, लेकिन शाम होते होते आपको अच्छी आर्थिक सफलता मिल जाएगी.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं. साथ ही शनि और चंद्रमा की एक दूसरे पर पूरी दृष्टि है. इसलिए आज नया काम शुरू करने से बेहतर होगा कि आप अपने काम की बारीकियों को समझें. आज का दिन नई योजनाएं बनाने में बिताएं. रात 12:52 (24 जून की सुबह) के बाद आप अपने फैसलों को लागू कर सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी मंदी देखी जा सकती है. हालांकि बुध, बृहस्पति और शुक्र के दूसरे भाव में होने से आपको धन के मामलों में कहीं न कहीं से मदद और सफलता जरूर मिलेगी.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. सुबह 11:53 के बाद से यह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इस वजह से आज आपके व्यापार, करियर और नौकरी में पराक्रम दिखाने का दिन है. आपने जो भी बड़ी योजना बनाई थी, उस पर अमल करने का यह सही समय है. अपने काम पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: धन से जुड़े मामलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. हालांकि सुबह से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है क्योंकि शनि और चंद्रमा आमने सामने हैं. इसके बावजूद दिन ढलने से पहले आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा.
करियर और रोजगार: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. व्यापार, नौकरी और करियर के लिहाज़ से आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है. आपको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है. हालांकि कार्यस्थल पर कोई अनजान व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि धन लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन शाम होते होते आपके पास पैसा आता हुआ साफ दिखाई देगा.
करियर और रोजगार: आज सुबह 11:53 के बाद चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. व्यापार, नौकरी और करियर के मामले में आज आपकी मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण लोगों से होगी. इन लोगों से आपको भविष्य में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. आप सही समय पर सही व्यक्ति से मिलकर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: आपके 11वें भाव में शुक्र, बुध और बृहस्पति की मौजूदगी बेहद शुभ फल देने वाली है. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपको 11वें स्थान पर होने के कारण विशेष लाभ देंगे. चंद्रमा के लग्न में होने से आज पैसों के मामले में आपका दिन बेहतरीन रहेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च और नुकसान का स्थान माना जाता है. सुबह 11:53 के बाद चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जाएंगे. इसके प्रभाव से आज का दिन कल जितना खराब नहीं रहेगा. फिर भी आपको ऑफिस या बिजनेस में किसी भी तरह के धोखे और साजिश से सतर्क रहना होगा. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए 24 जून की सुबह 12:52 तक का इंतज़ार करें.
आर्थिक स्थिति: कल के मुकाबले आज का दिन कम जोखिम भरा है. आज रात 12:52 के बाद (यानी 24 जून से) आपको आर्थिक सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. तब तक के लिए पैसों से जुड़े बड़े फैसलों को रोककर रखना ही समझदारी होगी.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं. सुबह 11:53 पर यह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आज का दिन बिजनेस, नौकरी और करियर के लिए बहुत शुभ है. कोई पुराना दोस्त आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है. कार्यस्थल पर सीनियर्स और मैनेजमेंट के लोग भी आपका पूरा सहयोग करेंगे.
आर्थिक स्थिति: सुबह के समय पैसों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है. लेकिन 11वें भाव में चंद्रमा होने के कारण शाम तक स्थितियां सुधर जाएंगी. आपको कहीं न कहीं से आकस्मिक धन लाभ ज़रूर होगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में स्थित हैं. आज आपको नौकरी या बिजनेस में काम का थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. सुबह 11:53 से चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिससे कल के मुकाबले आज आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा. सूर्य के सातवें भाव में होने से आपको समाज और कार्यस्थल पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में आज थोड़ी मंदी दिख सकती है और चीजें धीमी गति से आगे बढ़ेंगी. बड़े लेन देन या निवेश के लिए रात 12:52 के बाद यानी 24 जून का समय आपके लिए ज़्यादा फलदायी रहेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं. सुबह 11:53 पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपको अपने बिजनेस, करियर और नौकरी में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. कोई अजनबी व्यक्ति अचानक आपकी मदद कर सकता है. तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आपके बिगड़े काम अपने आप बनते चले जाएंगे.
आर्थिक स्थिति: दूसरे भाव में राहु और 11वें भाव के स्वामी मंगल आपके पांचवें भाव में बैठे हैं. इस ग्रह दशा की वजह से आर्थिक मामलों में आज का दिन सफल रहेगा. आप धन से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय आज बेझिझक ले सकते हैं.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में मौजूद हैं और सुबह 11:53 पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. पिछले दिन की तरह आज भी स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं. किसी भी विवाद या अपमानजनक स्थिति से खुद को दूर रखें. आज कोई नया काम शुरू न करें. कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करना हो, तो 24 तारीख की सुबह 12:52 तक का इंतज़ार करें. आज किसी भी तरह का रिस्क न लें.
आर्थिक स्थिति: आज भी आर्थिक तनाव बना रहेगा. पैसों से जुड़ा कोई नया जोखिम लेने से बचें. आज के दिन शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी से पूरी तरह दूर रहना ही आपके लिए ठीक रहेगा.
करियर और रोजगार: चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही मंगल तीसरे, सूर्य चौथे और बुध, बृहस्पति व शुक्र पांचवें भाव में मौजूद हैं. आज का दिन आपके करियर और व्यापार के लिए बेहद भाग्यशाली है. आप बड़े और सही फैसले लेंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी और आपका जनसंपर्क मजबूत होगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको विशेष सफलता मिलने वाली है. आप निवेश से जुड़े निर्णय ले सकते हैं. शेयर बाजार से भी आज आपको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है. सुबह थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन दिन ढलने तक धन लाभ निश्चित है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)