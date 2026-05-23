Career Horoscope 23 May 2026: आज चंद्रमा और केतु की युति खड़ी करेगी बड़ी मुसीबत, जानें आपकी राशि के लिए क्या है चेतावनी?

Career Horoscope 23 May 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करने में बेहद जरूरी भूमिका निभाती है. आज का दिन यानी 23 मई 2026 सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास और सतर्क रहने वाला है. आज एक विशेष ज्योतिषीय घटना घट रही है. आज चंद्रमा का गोचर सीधे केतु के ऊपर से होने वाला है. यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के राशिफल में किसी भी एक राशि का भविष्यफल बिना किसी परेशानी या चुनौती के नहीं है. आज सितारों की स्थिति ऐसी है कि सभी राशियों के जातकों को अपने-अपने जीवन में कम या ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा, आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहेंगे (आज सुबह 02:07 बजे से लेकर 24 तारीख की सुबह 02:08 बजे तक), जिसके स्वामी स्वयं केतु हैं. केतु के प्रभाव और दिन के राहुकाल के समय को देखते हुए आज आपको अपने करियर, बिजनेस और धन से जुड़े मामलों में फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का राहुकाल समय क्या है और यह अनोखा गोचर आपकी राशि के करियर व आर्थिक जीवन पर क्या असर डालने वाला है.

मेष राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पांचवें भाव में है. चंद्रमा और केतु की युति पांचवें भाव में बनने के कारण आज का दिन आपके बिजनेस या जॉब के लिए जहां एक तरफ सफलता लाएगा, वहीं निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में तनाव, टेंशन या अपमानजनक स्थिति भी पैदा कर सकता है. आज अपने फैसलों को बहुत सोच-समझकर लें. बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करने के बजाय धीमी गति से और पूरी सतर्कता के साथ काम करें.

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आर्थिक पक्ष: आज कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें. चंद्रमा के पांचवें स्थान पर होने के बावजूद केतु के साथ युति होने के कारण आपको बिजनेस या जॉब में घाटा उठाना पड़ सकता है.

वृषभ राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में है. आज का दिन अध्यात्म और नई योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है. बिजनेस और जॉब के मामले में आज का दिन अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा धीमा नजर आएगा और काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आज मीटिंग्स ज्यादा होने की संभावना है. आगे कैसे काम करना है, इसकी आप कोई अच्छी योजना बना सकते हैं. आज काम-धंधे से जुड़े बड़े फैसले लेने और नई नौकरी जॉइन करने से बचें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक मामलों में आपको संभलकर रहने की जरूरत है. कहीं न कहीं धन हानि या नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए पूरा ध्यान रखें. आज स्टॉक मार्केट से पूरी तरह दूर रहें.

मिथुन राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में केतु के साथ युति में है. बिजनेस, जॉब और काम-धंधे के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. आज कोई भी बड़ा फैसला न लें और बहुत जरूरी मीटिंग्स को आज के लिए टाल दें, अन्यथा बड़ी परेशानी आ सकती है. अगर नई नौकरी में आज जॉइनिंग है, तो उसे टाल देना बेहतर होगा. आज कोई नया बिजनेस या नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन न करें.

आर्थिक पक्ष: आज का दिन जोखिम भरा है, इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक रिस्क न लें. आर्थिक स्थिति से जुड़े बड़े फैसलों को आगे के लिए टाल दें. स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी कार्य आज बिल्कुल न करें.

कर्क राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में केतु के साथ युति में है. आज आपको करियर, बिजनेस या जॉब में जहां एक तरफ कमांडिंग और कंट्रोलिंग पोजीशन मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर अपमानित भी होना पड़ सकता है. इसी वजह से आज अपने काम में कोई बड़ा फैसला न लें और आज के दिन को सामान्य रखने का प्रयास करें.

आर्थिक पक्ष: आज जहां एक तरफ कुछ न कुछ धन लाभ जरूर होगा, वहीं दूसरी तरफ घाटा भी साथ में लगा रहेगा. चंद्रमा और केतु धन भाव में हैं, जिसके कारण पैसा आने और जाने की दोनों स्थितियां एक साथ बनी रहेंगी.

सिंह राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां केतु के साथ युति में हैं. करियर, बिजनेस और जॉब के मामले में जहां सूर्य देव दिग्बली होकर आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं और आपके काम को बहुत बढ़ावा देंगे (जिससे आपको बॉस, मैनेजमेंट और अथॉरिटी का पूरा सपोर्ट मिलेगा), वहीं दूसरी तरफ आज किसी बात को लेकर आपको मानसिक संघर्ष या अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है. स्टॉक मार्केट से संबंधित आज कोई बड़ा फेरबदल न करें. यदि कोई बहुत बड़ी आर्थिक डील होने वाली हो, तो उसे आज के लिए टाल दें. आज सामान्य रूप से काम करें और जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें.

कन्या राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म राशि से बारहवें भाव में है. करियर, बिजनेस या जॉब के लिए आज का दिन बहुत संभलकर चलने का है. कोई बड़ा फैसला न लें और जरूरी मीटिंग्स आज न करें. आपको आज किसी भी तरह का नया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए. जो भी मेल या मैसेज आज आप भेजें, उसे बहुत सोच-समझकर ड्राफ्ट करें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है या ऑफिस में किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है. कोई बड़ा और अनचाहा खर्च अचानक सामने आकर आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और स्टॉक मार्केट से दूर रहें.

तुला राशि

करियर/रोजगार: आज के दिन जहां एक तरफ आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं कोई न कोई बड़ी परेशानी या चुनौतियां भी साथ में आ सकती हैं. कार्यस्थल पर आपको अपनी तरफ से काफी एहतियात बरतने और सावधानी रखने की जरूरत है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में लाभ के योग जरूर बनेंगे, लेकिन आपको अपनी ओर से कोई भी जोखिम नहीं उठाना है. स्टॉक मार्केट से आज पूरी तरह दूर रहें. राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में होकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक फैसलों से पहले विशेष सावधान रहें.

वृश्चिक राशि

करियर/रोजगार: आज चंद्रमा आपकी कुंडली के दसवें भाव में केतु के साथ हैं. इसके प्रभाव के कारण आज आपके ऊपर काम का दबाव और प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, यानी आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी. काम में कुछ परेशानियां आने की भी आशंका है और आज कार्यक्षेत्र में कोई रहस्यमयी घटना घट सकती है.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कोई विशेष लाभ होने के संकेत नहीं हैं, दिन सामान्य रहेगा. अपनी ओर से पैसों का कोई जोखिम न लें.

धनु राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में केतु के साथ स्थित है. बिजनेस, करियर या जॉब के सिलसिले में आज आपको किसी दूर स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आज आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी जोखिम न लें. किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसका सही तरीके से विश्लेषण जरूर कर लें.

आर्थिक पक्ष: आज आर्थिक स्थिति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, विशेषकर कर्ज या लोन से जुड़ी परेशानी आपको तंग कर सकती है. आज आपके खर्चों में भी अधिकता देखने को मिलेगी.

मकर राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम स्थान पर है, जो करियर, बिजनेस या जॉब के लिए अनुकूल नहीं माना जाता. आज के दिन अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग्स को टाल दें. ऑफिस में अपने बॉस और सीनियर्स के साथ व्यवहार करते समय खास सावधानी बरतें और बड़े फैसलों को आज रोक दें.

आर्थिक पक्ष: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. जहां एक तरफ आय की स्थिति बनती दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ खर्च भी तैयार रहेगा. आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण दवाओं या बीमारी पर धन खर्च होने के योग हैं.

कुंभ राशि

करियर/रोजगार: आज आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है. आज आपको अपने काम-धंधे, बिजनेस या जॉब में पब्लिक डीलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको अपने ऑफिस से बाहर निकलकर यात्रा भी करनी पड़ सकती है या फिर ऑफिस में बैठकर ही लोगों से संवाद साधना पड़ सकता है. आज मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी को भी अपशब्द न बोलें.

आर्थिक पक्ष: आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक रह सकती है. पैसों से जुड़े मामलों और फैसलों में सावधानी बरतें और शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखें.

मीन राशि

करियर/रोजगार: आज के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रोग, रिपु और गुप्त शत्रुओं की आशंका बढ़ती है. आज अपने बिजनेस या जॉब में किसी भी तरह के वाद-विवाद या बहसबाजी से पूरी तरह दूर रहें. काम के दबाव या स्वास्थ्य के कारण हो सकता है आज आपको छुट्टी भी लेनी पड़े. अपने काम-धंधे में आज पूरी सतर्कता बरतें.

आर्थिक पक्ष: आज धन लाभ या आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी. स्टॉक मार्केट से दूर रहें और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय आज बिल्कुल न लें.

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